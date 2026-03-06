19 năm phát triển bền vững với chiến lược lấy con người là trọng tâm của Dai-ichi Life Việt Nam

Tăng cường củng cố nội lực để phục vụ khách hàng tốt hơn

Năm 2025 được xem là năm thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tái cấu trúc mạnh mẽ cùng những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn từ khách hàng đã tạo động lực tích cực thúc đẩy thị trường BHNT phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Dai-ichi Life Việt Nam – doanh nghiệp BHNT 100% vốn Nhật Bản – không ngừng củng cố nội lực, đầu tư phát triển đội ngũ và chuẩn hóa đào tạo theo định hướng chuyên môn vững vàng và đạo đức chuẩn mực. Qua đó, mỗi nhân viên và đại lý bảo hiểm không chỉ tư vấn đúng, đầy đủ và minh bạch mà còn được khách hàng tin tưởng như những chuyên gia hoạch định tài chính chuyên nghiệp, mang đến giải pháp bảo vệ và tích lũy phù hợp cho từng cá nhân hay gia đình.

Từ nền tảng văn hóa doanh nghiệp mang "bản sắc Nhật – Việt" khác biệt, đội ngũ nhân viên và đại lý bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam được đào tạo bài bản thông qua các chương trình chuyên sâu, nâng cao kỹ năng và năng lực nghề nghiệp, nhằm xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng và lan tỏa giá trị nhân văn "Tất cả vì con người" mà Công ty theo đuổi trong hơn 19 năm qua.

Dai-ichi Life Việt Nam khẳng định vị thế hàng đầu bằng chiến lược phát triển bền vững, lấy con người làm trọng tâm

Liên tục đổi mới sáng tạo

Trên nền tảng nội lực vững chắc, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng đổi mới sáng tạo trong sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ số. Doanh nghiệp xem đổi mới là động lực quan trọng để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời hỗ trợ đội ngũ nhân sự làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực cải tiến sản phẩm, chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng

Việc đầu tư vào công nghệ số giúp Công ty tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh. Các giải pháp số hóa trong tư vấn, quản lý hợp đồng và chăm sóc khách hàng không chỉ mang lại sự thuận tiện, minh bạch mà còn giúp đội ngũ đại lý bảo hiểm có thêm công cụ để phục vụ khách hàng tốt hơn. Đến cuối năm 2025, Công ty phục vụ trên 5,2 triệu khách hàng và gia đình, với chỉ số hài lòng khách hàng đạt 83%. Ứng dụng Dai-ichi Connect thu hút hơn 1,4 triệu người dùng, các quy trình thẩm định, phát hành hợp đồng, chi trả quyền lợi bảo hiểm được số hóa đã rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách đồng bộ.

Những nỗ lực trong đổi mới đã được khẳng định qua kết quả kinh doanh tích cực của Dai-ichi Life Việt Nam. Trong năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Công ty ước đạt 18.000 tỷ đồng, doanh thu phí khai thác mới quy năm đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong khối doanh nghiệp BHNT có vốn đầu tư nước ngoài năm thứ hai liên tiếp, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 400.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 5.500 tỷ đồng, dự phòng nghiệp vụ hơn 58.000 tỷ đồng nhằm bảo vệ quyền lợi dài hạn cho khách hàng và gia đình.

Lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng

Không chỉ chú trọng đào tạo và đổi mới trong quy trình nghiệp vụ, Dai-ichi Life Việt Nam còn khuyến khích và tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên, đại lý bảo hiểm cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xem đây là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Từ tinh thần đó, các chương trình và sáng kiến được triển khai đồng bộ, xuyên suốt bốn lĩnh vực trọng tâm: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, nhằm tạo ra những giá trị tích cực và lâu dài cho xã hội.

Riêng trong năm 2025, thông qua Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp gần 13 tỷ đồng cho gần 300 chương trình hỗ trợ cộng đồng trên toàn quốc, mang lại giá trị thiết thực cho gần 21.500 người dân trên cả nước. Đặc biệt, chương trình "Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương 2025", thu hút hơn 111.000 thành viên, bao gồm đông đảo nhân viên và đại lý bảo hiểm tham gia rèn luyện sức khỏe, lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần trách nhiệm xã hội, tiếp tục đóng góp 5 tỷ đồng và 5.555 cây xanh cho cộng đồng.

Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng địa phương

Bước vào hành trình mới với tinh thần "Vững tin tiến bước", Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đầu tư hệ sinh thái số, củng cố nội lực vững mạnh, sẵn sàng tiến về phía trước, chinh phục những cột mốc mới, hướng đến tăng trưởng bền vững và mang đến những giá trị tốt đẹp cho người dân Việt Nam.