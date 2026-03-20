16.000 người “có bằng nhưng chưa từng học”: Tòa yêu cầu đào tạo lại sau đại án chứng chỉ lái xe ‘lụi’

Cấp chứng chỉ “trên giấy”, học viên không học vẫn đỗ

Theo Vnexpress, ngày 20/3, sau gần hai tuần xét xử, TAND TP HCM tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại 5 Trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (thuộc Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng), cấp 16.000 chứng chỉ trái pháp luật.

Các trung tâm gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Tư vấn Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe.

Bản án xác định, trong thời gian dài, lãnh đạo các trung tâm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tổ chức việc đào tạo mang tính hình thức. Với mục tiêu thu hút học viên và tăng nguồn thu, các bị cáo đưa ra chủ trương không yêu cầu học viên tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, thực hành hay thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa hồ sơ.

Trên thực tế, nhiều lớp học không được tổ chức, giáo viên bị phân công ký khống sổ sách và bài thi để hoàn thiện hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, học viên được yêu cầu ký khống bảng điểm; thậm chí có trường hợp không tham gia thi vẫn được bổ sung chữ ký để đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Riêng bị cáo Hồ Văn Búp, cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải, bị xác định đã chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên, lập khống hồ sơ đào tạo để cấp trái phép hơn 3.800 chứng chỉ, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng. Ngoài ra, để hợp thức chi phí đào tạo thực hành, bị cáo còn chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính hơn 12,9 tỷ đồng và đưa tiền cho cán bộ kiểm tra nhằm bỏ qua sai phạm.

Với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại đã cấp trái phép hơn 12.000 chứng chỉ cho học viên, nâng tổng số chứng chỉ sai quy định lên khoảng 16.000 trường hợp.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên

Hàng loạt án nặng và yêu cầu đào tạo lại 16.000 học viên

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo diễn ra có tổ chức, kéo dài, xuất phát từ việc buông lỏng quản lý và lợi dụng quyền hạn. Sai phạm này đã xâm phạm nghiêm trọng hoạt động quản lý đào tạo, cấp phép lái xe, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm suy giảm uy tín cơ quan nhà nước và gây bức xúc trong dư luận.

Trong đó, các giám đốc trung tâm được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo việc lập khống hồ sơ. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, tự thú hoặc có thành tích công tác.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) mức án 26 năm tù; Nguyễn Văn Dương (cựu Phó giám đốc) 25 năm tù về các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ông Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III) lĩnh 5 năm tù; Hoàng Văn Tân (cựu Hiệu phó, quyền Hiệu trưởng) Tân lĩnh 7 năm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

26 bị cáo khác thuộc nhóm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Nhận hối lộ, bị phạt 200 triệu đồng đến 21 năm tù.

Đáng chú ý, để xử lý hậu quả pháp lý, hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Xây dựng phải tổ chức đào tạo bổ sung cho toàn bộ 16.000 học viên đã được cấp chứng chỉ không đúng quy định. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo những người tham gia giao thông thực sự được đào tạo đầy đủ kỹ năng, hạn chế rủi ro và lập lại kỷ cương trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe.