15 triệu lượt xem thành viên BLACKPINK thả tim với chàng trai người Việt

BLACKPINK đã có 2 ngày liên tiếp khiến fandom BLINK “mất ăn mất ngủ” khi cùng nhau tái hợp trong dịp kỷ niệm 8 năm debut vào ngày 8/8 vừa qua. Trong đó, sự kiện fansign với sự góp mặt của 88 người hâm mộ may mắn đã thu hút sự quan tâm của truyền thông trong nước cũng như quốc tế.

Đặc biệt, một fan Việt may mắn - Trần Tuấn Đạt (Thầy Beo U40) đã trở thành người Việt duy nhất giành suất góp mặt trong fansign đặc biệt của BLACKPINK.

Không chỉ có những màn giao lưu, tặng quà biến 4 cô gái toàn cầu trở thành “nàng dâu Việt”, Thầy Beo U40 còn có màn bắt trend cùng Rosé thu hút đến hàng chục triệu lượt xem.

Clip Rosé (BLACKPINK) bắt trend cùng Thầy Beo U40 tại buổi fansign

Theo đó, trong thời gian ngắn ngủi khoảng 1 phút 30 giây, Thầy Beo U40 đã “đu trend” thành công cùng Rosé khi cùng nhau thể hiện động tác dễ thương trên nền nhạc ca khúc có giai điệu “A little bit you A little bit I”.



Đây là ca khúc Trung Quốc có tựa đề “(Tạm dịch) Kem Sữa Dâu” và chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành giai điệu viral khắp MXH TikTok. Trong video clip, không chỉ “chiều fan” khi sẵn sàng bắt trend, Rosé còn không ngại ngần thả tim tới 4 lần cùng Thầy Beo U40. Khoảnh khắc này sau khi lên sóng đã lập tức gây “bão” và thu hút đến 15 triệu lượt xem cùng 6 nghìn lượt bình luận từ cộng đồng mạng.

Rosé đội nón lá, đeo khăn rằn cùng thực hiện trend với Thầy Beo U40

Cô nàng còn thân thiện nắm tay fan Việt khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị

Đoạn clip hiện đã thu hút gần 15 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận

Trước đó khi giao lưu cùng Thầy Beo U40 trong buổi fansign, Rosé khiến người hâm mộ Việt Nam xúc động khi vẫn không quên “biển trắng” huyền thoại và nói “Việt Nam I Love You” trên SVĐ Mỹ Đình. Cô nàng còn không ngần ngại tái hiện lại khoảnh khắc này để dành tặng cộng đồng VBLINK. Đáng chú ý, Rosé tiết lộ sẽ sớm quay trở lại Việt Nam khiến các fan càng thêm mong ngóng ngày trở lại của thành viên BLACKPINK tại đất nước hình chữ S sẽ không còn xa.



Rosé tái hiện câu nói “Việt Nam I Love You” dành tặng fan Việt