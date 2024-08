Chỉ trong hơn 2 ngày, BLACKPINK đã khuấy đảo mạng xã hội khi xuất hiện cùng nhau sau một quãng thời gian dài nhân dịp kỷ niệm 8 năm debut. Từ buổi livestream mừng sinh nhật vào đúng lúc 0h, những khoảnh khắc đặc biệt trong buổi fansign và cả loạt kỷ niệm đáng nhớ trong sự kiện thảm hồng phim BORN PINK. Tất cả đã tạo nên những ký ức khó quên với cộng đồng BLINK mà có lẽ sẽ phải rất lâu nữa mới có thể tiếp tục nhìn thấy.



Đặc biệt, trong buổi fansign kỷ niệm 8 năm debut vào ngày 8/8, một fan Việt đã vượt qua cuộc thi khốc liệt để giành được cơ hội góp mặt trong danh sách 88 BLINK tham dự sự kiện. Anh chính là Trần Tuấn Đạt - hay còn được biết đến với cái tên “Thầy Beo U40”.

Với cộng đồng fan Kpop nói chung và fandom BLACKPINK nói riêng, Thầy Beo U40 không còn quá xa lạ khi đúng 1 năm trước, anh chính là người có hành trình mang hơn 250 nón lá đến các concert encore tại Mỹ của BLACKPINK và còn thành công tận tay dành tặng Jennie - Rosé chiếc nón lá đậm chất Việt Nam.

Thầy Beo U40 - fan Việt duy nhất tham dự fansign BLACKPINK “check-in” cùng chữ ký của 4 thành viên

“Thầy Beo U40” sinh năm 1988 quê ở Đồng Nai. Hiện anh đang là Giảng viên trường Đại học Ngoại thương song song với các công việc MC, Nhà sáng tạo nội dung. Kênh TikTok và kênh YouTube của anh đạt tổng lượt follow gần 7 triệu người và đạt tổng con số lượt xem lên tới 4,5 tỷ view. Kênh TikTok của anh gây chú ý bởi những chia sẻ vừa hài hước nhưng cũng có những điểm đặc biệt bởi được xây dựng bởi một thầy giáo có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho sinh viên.

Vào năm 2024, một lần nữa Thầy Beo U40 trở thành nhân vật đặc biệt trong hành trình biến giấc mơ trở thành sự thật khi được tham dự fansign mừng sinh nhật 8 năm của BLACKPINK. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện để lắng nghe Thầy Beo U40 tiết lộ rất nhiều những chi tiết chưa từng được chia sẻ trên MXH về khoảnh khắc gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với 4 cô gái toàn cầu.

Vượt qua tỷ lệ chọi 1/60.000 người, lọt top 88 fan may mắn nhất mang "tinh hoa Việt Nam" đến fansign BLACKPINK

Xin chào Thầy Beo U40, cảm xúc của anh khi nhìn thấy tên mình xuất hiện trong danh sách 88 BLINK tham dự fansign kỷ niệm 8 năm của BLACKPINK? Làm cách nào để anh có thể may mắn để trở thành một trong 88 fan may mắn với tỷ lệ chọi gắt gao như vậy?

Mình biết được cuộc thi thông qua thông báo từ trang chính chủ của BLACKPINK trên một ứng dụng mà các fan Kpop hay gọi vui là “ứng dụng đu idol”. Đó là một cuộc thi được tổ chức dành cho cộng đồng BLINK để tuyển chọn ra 88 bạn BLINK may mắn nhất thế giới có cơ hội đến Seoul tham dự buổi fansign kỷ niệm 8 năm debut của BLACKPINK.

Mình đã đọc rất kỹ thể lệ và lên kế hoạch bám sát timeline (lịch thời gian) để nộp bài dự thi. Mình vạch ra kế hoạch cụ thể như khi nào làm bản nháp, khi nào làm bản final và cố gắng kêu gọi bình chọn trong từng giai đoạn.

Bài dự thi tham dự fansign BLACKPINK của Thầy Beo U40

Sáng ngày 31/7, khi vừa đi ăn sáng cùng bố mẹ về nhà lúc 8h57 phút và chỉ còn 3 phút nữa YG sẽ công bố những người chiến thắng. Mình nhanh chóng set up (sắp xếp) máy quay để ghi lại phản ứng lúc đó. Nhưng mình lướt mãi thì cũng không thấy tên của mình. Lúc đó rất hoảng loạn vì mình đã đầu tư rất nhiều cho bài dự thi và nỗ lực hết sức để giúp cho bài thi của mình có được lượt tương tác tốt nhất có thể.

Khi bình tĩnh lại một chút thì mình thấy tên của mình ở vị trí số 32 và có cả lá cờ đỏ sao vàng ở đó thì mình chắc nịch đó là mình rồi. Mình rất vui, rất hạnh phúc và rất tự hào vì sau tất cả những nỗ lực thì mình đã hái được quả ngọt

Tất nhiên đây không chỉ là chiến thắng của riêng bản thân mình mà mình cũng muốn dành sự biết ơn và cảm ơn chân thành đến tất cả những người theo dõi mình, những người đã luôn đồng hành cùng Thầy Beo U40 để có được một suất tham dự buổi fansign rất đặc biệt này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cảm xúc vỡ òa của không chỉ Thầy Beo U40 mà còn là của cộng đồng VBLINK khi một fan Việt có may mắn góp mặt trong buổi fansign đặc biệt

Khác với những lần trước, thời gian chuẩn bị để sang Hàn Quốc tham dự fansign chỉ trong vòng 5 năm ngày. Anh đã chuẩn bị như thế nào trong khoảng thời gian gấp rút đó?

Ban đầu khi vừa nhận tin chiến thắng thì mình đã tìm hiểu về các điều lệ thường có trong những buổi fansign thì sẽ có công ty cho idol nhận quà. Nhưng cũng có những công ty lại ra quy định nghiêm ngặt khác nhau.

Email chính thức mình nhận được từ YG đó là không nhận quà và thậm chí là cả thư tay. Vì vậy mình đã rất buồn vì thật sự mong muốn sẽ chuẩn bị những phần quà đặc biệt cho các thành viên của BLACKPINK vào một dịp trọng đại - ngày kỷ niệm 8 năm debut vào ngày 8/8 cùng với 88 BLINK quốc tế. Mình vô tình cũng là một người sinh năm 1988 nữa nên có quá nhiều tín hiệu vũ trụ cho lần này.

Mình rất tâm huyết để chuẩn bị những món quà gây thương nhớ đối với BLACKPINK. Nhưng rồi khi nhận bức email đó của YG thì tâm trạng của mình như sụp đổ vì mọi kế hoạch đã tan tành mất rồi. Sau đó mình đã chuẩn bị quà cho 87 bạn BLINK quốc tế còn lại. Mình đã quyết định tặng cho các bạn những món quà đậm nét Việt Nam như khăn rằn, nón lá Việt Nam, sticker mang biểu tượng Việt Nam,...

Rất nhiều phần quà được Thầy Beo U40 chuẩn bị để dành tặng BLINK quốc tế

Mình suy nghĩ rất nghiêm túc rằng nếu lần này không được tặng quà cho BLACKPINK thì mình tặng quà cho các bạn BLINK quốc tế. Khi nhìn danh sách thì chỉ có mình là đại diện đến từ Việt Nam nên mình muốn mang một phần nào đó hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế một cách tích cực nhất, đáng yêu nhất.

Mình đã lên ý tưởng may một bộ áo dài cùng với nhà thiết kế Tâm Huỳnh. Hai anh em đã ngồi làm việc với nhau và quyết định may một bộ áo dài bao gồm 4 mảng màu đại diện cho màu biểu trưng cho từng thành viên của BLACKPINK. Song song với đó thì ở hiện tại đang rất ưa chuộng labubu - búp bê cũng được BLACKPINK yêu thích nên mình đã nghĩ ra ý tưởng đính 4 em labubu mặc áo dài và đội nón lá mini của Việt Nam lên người. Sau một số trở ngại thì cả outfit của mình và outfit của 4 em labubu cũng được hoàn thành trên đường mình ra sân bay tới Hàn Quốc.

Bộ outfit đậm chất Việt Nam được Thầy Beo U40 chuẩn bị cho buổi fansign

BLACKPINK khẳng định muốn trở lại Việt Nam, Jennie "buột miệng" để lộ chuyện sẽ đến Việt Nam tổ chức concert world tour 2025

Vì sao lần này anh quyết định lựa chọn nón lá và khăn rằn Việt Nam để dành tặng cho BLACKPINK?

Khi vừa đáp cánh xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc, mình lại nhận một bức email từ YG về thể lệ tham dự fansign. Lúc này thì YG đã đồng ý cho các fan tặng quà và cả thư tay cho BLACKPINK. Nhưng thời điểm đó mình đã bay qua tới Seoul rồi và thời gian vô cùng gấp rút. Chỉ có vỏn vẹn trong 27 tiếng ở Seoul nên mình đã quyết định trích một ít phần quà dành tặng BLINK quốc tế. Vì chỉ 87 bạn thôi nhưng mình chuẩn bị tới 3-400 món quà.

Nên lúc này không còn cách nào khác, mình đã mang 4 nón lá nhỏ của Việt Nam và khăn rằn đính kèm rất nhiều huy hiệu rất xinh xắn của Việt Nam lên sân khấu. Cuối cùng mình đã có “combo” tặng quà cho BLACKPINK đó chính là mỗi thành viên sẽ nhận một bé labubu mặc áo dài đội nón lá, một nón lá Việt Nam và một chiếc khăn rằn.

BLACKPINK đội nón lá, đeo khăn rằn Việt Nam

Khoảnh khắc Jisoo phấn khích vỗ tay khi nhìn những tấm huy hiệu đậm chất Việt Nam gắn trên khăn rằn

Anh đã mang rất nhiều món quà đậm chất Việt Nam lên sân khấu để dành tặng BLACKPINK và phản ứng của 4 cô gái lúc đó ra sao?

Lúc đó mình không đủ bình tĩnh để có thể quan sát và nhớ được hết biểu cảm của từng thành viên. Nhưng khi về nhà và xem lại video thì mình mới thấy được những phản ứng “wow” của các thành viên khi thấy outfit của mình là áo dài Việt Nam cùng 4 em labubu, đội khăn đóng và cả những chiếc nón lá, khăn rằn nữa. Tất cả các thành viên ngay khi gặp đều hào hứng và dành lời khen cho outfit của mình. Mình rất tự hào khi giới thiệu rằng mình đến từ Việt Nam.

Mình đã giới thiệu những món đồ đậm chất Việt Nam và nói rằng “Các fan Việt Nam rất nhớ BLACKPINK. Các bạn hãy quay trở lại Việt Nam một dịp sớm nhất và gần nhất là world tour 2025 nhé” thì tất cả các thành viên đều nói “Yes” (đồng ý) và đều rất mong muốn được đến Việt Nam. BLACKPINK còn rất cảm kích trước tình yêu của VBLINK đã dành cho cả 4 thành viên.

Clip Thầy Beo U40 gặp gỡ, trò chuyện cùng BLACKPINK

Cộng đồng BLINK đang rất tò mò về câu chuyện đằng sau được trao đổi giữa anh và các thành viên BLACKPINK, anh có thể tiết lộ không?



Mình đã trò chuyện một đoạn bằng tiếng Thái với Lisa. Rất “trộm vía” là Lisa đã hiểu hết những gì mình nói và khi đáp lại thì mình cũng hiểu hết 100%. Mình đã hỏi Lisa rằng “Lisa có nhớ Việt Nam không?” và cô ấy nói rất nhớ Việt Nam. Hay như khi mình hỏi “Concert năm sau Lisa có đến Việt Nam không?” thì Lisa trả lời rằng “Hy vọng sẽ được đến Việt Nam”.

Cùng với câu hỏi đó mình đã hỏi Jennie rằng “Lần tiếp theo mà Jennie đến Việt Nam sẽ là khi nào”. Jennie trả lời “Chắc chắn là năm 2025, world tour đó”. Nhưng vừa nói xong hình như phát hiện bị trả lời hớ nên Jennie đã chậm lại và nói “Maybe, I hope” (Có thể chứ. Mình hy vọng). Mình còn “gài” Jennie “spoil” (tiết lộ) về ca khúc sắp ra mắt và cô ấy đã làm những biểu cảm vô cùng đáng yêu. Còn về thời gian ra album, Jennie nói sẽ sớm thôi và sẽ rất đáng để mong chờ.

Jennie là thành viên buột miệng để hớ chuyện BLACKPINK sẽ đến Việt Nam trong concert world tour 2025

Với Jisoo thì mình đã hỏi cô ấy rằng khi nào ra mắt sản phẩm mới vì các cháu nhà mình rất thích bài Flower và ca khúc này cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam qua concert ở Mỹ Đình. Jisoo nói rằng sẽ rất sớm thôi và nhắn nhủ các fan hãy chờ đợi.

Riêng Jennie và Rosé mình có chia sẻ nhiều hơn về việc mình đã tặng hai chiếc nón lá cho hai bạn ở concert tại Mỹ. Lập tức cả Jennie - Rosé đều đã nhớ ngay khoảnh khắc đó và cảm ơn mình thêm một lần nữa. Rosé khi nhận nón lá và khăn rằn Việt Nam thì cả cô ấy hay các thành viên còn lại đều rất hào hứng.

Jennie và Rosé là hai thành viên đã nhận nón lá từ Thầy Beo U40 trong concert BORN PINK ở Mỹ vào cuối năm 2023

Trong clip được anh chia sẻ, Jennie đã tập nói “tôi yêu Việt Nam”. Trong khi đó Rosé cũng nói “Việt Nam I Love You”. Anh hãy chia sẻ lại câu chuyện tạo nên khoảnh khắc đặc biệt này nhé.

Khoảnh khắc này là khi đó mình đã hỏi vui Jennie rằng “Jennie có còn nhớ câu tiếng Việt nào không” thì cô ấy trả lời là “Ohhh, rất tiếc là không nhưng mình rất muốn quay trở lại Việt Nam sớm”. Sau đó mình nói với Jennie rằng sẽ hướng dẫn cô ấy nói một câu tiếng Việt. Mình nói “tôi yêu Việt Nam” thì Jennie nhớ ra ngay. Cô ấy lặp lại rất nhanh và còn nói lại 2 lần rất chính xác nữa.

Clip Jennie tập nói “Tôi yêu Việt Nam”

Jennie nói tròn vành rõ chữ “Tôi yêu Việt Nam”

Với Rosé thì khi trò chuyện, mình đã hỏi cô ấy:

- Rosé có nhớ Việt Nam không?

- Chắc chắn là có chứ

- Rosé có nhớ không khí ở concert BORN PINK Việt Nam không?

- Yes. Of course (Có chứ tất nhiên rồi)

- Concert năm ngoái Rosé có thấy white ocean (biển trắng) mà các BLINK Việt Nam và BLINK quốc tế đã làm cho Rosé không?

- Có chứ mình rất nhớ khoảnh khắc đó.

- Rosé có nhớ lúc đó Rosé nói gì không?

- Việt Nam I Love You.

Lúc này mình đã nhờ Rosé tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử để mình gửi tặng món quà đặc biệt cho VBLINK thì Rosé đã nói lại một lần nữa câu “Việt Nam I Love You”.

Khoảnh khắc Rosé tái hiện câu nói “Việt Nam I love you” dành tặng VBLINK

Hiện đoạn clip tặng nón lá, khăn rằn cho BLACKPINK đã đạt hơn 1 triệu lượt xem. Cảm xúc hiện tại của anh như thế nào sau khi trải qua những khoảnh khắc đặc biệt như vậy?

Dù hiện tại đã về Việt Nam nhưng tâm trí của mình vẫn còn đang ở trong khán phòng của buổi fansign ngày hôm đó. Từng khoảnh khắc mình đều cố gắng ghi nhớ nhiều nhất có thể vì mình biết là sẽ không bao giờ lặp lại.

Đây là một dịp rất, rất đặc biệt. Mình đã xúc động và bật khóc khi nhìn thấy 4 thành viên BLACKPINK bước ra sân khấu. Mình thật sự biết ơn rất nhiều về khoảnh khắc này. Mình cảm ơn mọi người vì đã yêu thương đi fansign của “thầy Beo” trong thời gian qua. “Thầy Beo” sẽ cố gắng lấy lại sức khỏe thật sớm để có thể làm thêm nhiều video nữa để chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt hơn nữa cho mọi người.

Những hình ảnh đậm chất Việt Nam được Thầy Beo U40 mang đến buổi fansign

Sự xúc động với niềm tự hào là người Việt Nam được anh chia sẻ trên trang cá nhân

Từ những vật dụng như valy hay phụ kiện đi kèm, anh cũng cố gắng mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

Có điều gì mà anh nuối tiếc sau buổi fansign này không?

Điều mà mình tiếc nuối sau buổi fansign đó chính là bé labubu màu trắng chưa được trao tận tay cho Rosé và chưa kịp tặng khăn rằn cho Jennie. Cùng với đó mình đã note ra từng người thực hiện từng trend TikTok nhưng lúc đó rối bời quá nên không kịp nhớ hết tất cả mọi thứ mà mình đã chuẩn bị. Mình đã chuẩn bị nội dung khi gặp từng người rất kỹ, lên gặp ai nói gì, rủ quay trend nào và sẽ nói những câu gì. Khi lên tới đó mình thật sự không còn nhớ bất kỳ điều gì nữa.

Mình rất tiếc vì tất cả những khoảnh khắc đó. Giá như có thể biết trước quy định cuối cùng về buổi fansign sớm, thì quà cho từng thành viên sẽ được chỉn chu và hoành tráng hơn rất nhiều. Ngoài ra thời gian cũng khá gấp nên mình không thể đến tham dự sự kiện thảm hồng BORN PINK và check-in mừng sinh nhật BLACKPINK The SameE tại YG.

Búp bê labubu màu trắng chưa kịp trao tay cho Rosé

Nhưng anh lại thành công trong việc bắt trend với thành viên Rosé

Cho đến thời điểm hiện tại, con số mà anh đã chi cho nhóm nhạc BLACKPINK là bao nhiêu?



Mình nghĩ là chắc không đếm nổi đâu vì… nó nhiều thật (cười). Nhưng mình thấy nó vẫn vô cùng xứng đáng vì thật sự mình đã theo đuổi hành trình cùng với BLACKPINK 8 năm rồi. BLACKPINK là một nhóm nhạc đã cho mình rất nhiều động lực trong cuộc sống. Mình học tập, hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày nhằm tạo động lực và tiếp tục lao động để gặp gỡ họ nhiều hơn.

Năm nay BLACKPINK kỷ niệm số 8 thì mình coi con số đó là “vô cùng” để mình tiếp tục cố gắng và ủng hộ hành trình tuyệt vời của BLACKPINK trong tương lai. Tất cả những khoảnh khắc này là để dành tặng cho tất cả mọi người - cộng đồng VBLINK, những người luôn yêu thương và ủng hộ BLACKPINK hết mình với những năng lượng yêu thương chân thành, tích cực nhất. Chúc mọi người sức khỏe, bình an và mình sẽ cùng tiếp tục ủng hộ BLACKPINK trong hành trình sắp tới nhé.

Xin cảm ơn Thầy Beo U40 vì buổi trò chuyện.