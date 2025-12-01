15 thói quen nhỏ hàng ngày báo hiệu bạn có EQ thấp

Trí tuệ cảm xúc (EQ) quyết định cách chúng ta tương tác với thế giới, quản lý cảm xúc bản thân và xử lý các mối quan hệ. Khi EQ ở mức thấp, nó không chỉ thể hiện qua những cuộc tranh cãi lớn, mà còn qua những thói quen hành vi nhỏ nhặt, vô thức lặp lại hàng ngày. Đây là những dấu hiệu cho thấy một người đang thiếu tự nhận thức, thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu sự đồng cảm cần thiết trong giao tiếp.

Dưới đây là 15 thói quen nhỏ báo hiệu một người đang cần cải thiện trí tuệ cảm xúc của mình:

1. Luôn ngắt lời người khác để giành quyền nói

Họ không kiên nhẫn lắng nghe trọn vẹn ý kiến của người đối diện, mà chỉ chờ đợi một khoảng trống để chen ngang và chuyển hướng câu chuyện về bản thân.

2. Không đặt câu hỏi tiếp nối (Follow-up Questions)

Trong cuộc trò chuyện, họ chỉ trả lời câu hỏi của mình và không hỏi lại những điều liên quan đến cuộc sống, cảm xúc hay câu chuyện của người khác, cho thấy sự tập trung vào bản thân quá mức.

3. Thường xuyên kiểm tra điện thoại trong khi trò chuyện trực tiếp

Hành động này thể hiện sự thiếu tôn trọng, ngụ ý rằng nội dung trên màn hình hấp dẫn và quan trọng hơn người đang ở trước mặt họ.

Ảnh minh họa

4. Luôn cho lời khuyên không được yêu cầu

Khi người khác chỉ muốn than thở hoặc tìm kiếm sự đồng cảm, họ ngay lập tức đưa ra giải pháp hoặc phán xét, bỏ qua nhu cầu cảm xúc thực sự của đối phương.

5. Giọng điệu không phù hợp với bối cảnh

Họ nói quá to, quá gay gắt hoặc quá hài hước trong các tình huống nghiêm túc, cho thấy họ thiếu khả năng nhận biết không khí và cảm xúc chung.

6. Hiếm khi chủ động nói "cảm ơn" hoặc "xin lỗi" cho những điều nhỏ nhặt

Họ coi sự giúp đỡ hoặc sự nhượng bộ của người khác là điều hiển nhiên, thiếu sự ghi nhận và biết ơn đối với những cử chỉ tử tế hàng ngày.

7. Phản ứng thái quá với sự bất tiện nhỏ

Họ trở nên tức giận, bực bội hoặc than phiền lớn tiếng khi gặp vấn đề nhỏ như tắc đường, đường truyền mạng chậm hay xếp hàng lâu.

8. Đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác khi đến muộn

Thay vì nhận trách nhiệm về việc quản lý thời gian kém, họ luôn viện cớ bên ngoài (như "tại kẹt xe," "tại đồng hồ chạy sai"), thiếu sự tự nhận thức về hành vi của mình.

9. Ôm giữ hận thù hoặc bất mãn trong thời gian dài

Họ không thể bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của người khác hoặc những sự việc đã qua, khiến năng lượng cảm xúc của họ bị tiêu hao một cách không cần thiết.

10. Phản ứng phòng thủ gay gắt với mọi lời phê bình

Thay vì coi lời phê bình là cơ hội học hỏi, họ xem đó là một cuộc tấn công cá nhân và ngay lập tức đáp trả bằng sự bào chữa hoặc công kích ngược lại.

Ảnh minh họa

11. Khó khăn khi cười vào sự ngốc nghếch của chính mình

Họ coi mình quá nghiêm trọng, không thể chấp nhận sự không hoàn hảo và phản ứng tự vệ mạnh mẽ khi người khác trêu chọc một cách lành mạnh.

12. Thường xuyên tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài

Họ liên tục đăng tải thành tích, khoe khoang hoặc hỏi ý kiến người khác chỉ để xác nhận giá trị bản thân, ví dụ: đăng ảnh lên mạng xã hội và chờ đợi lượt like để cảm thấy tốt hơn).

13. Cố chấp làm theo cách cũ dù đã biết cách mới hiệu quả hơn

Họ gắn liền giá trị cá nhân với cách làm quen thuộc, thiếu linh hoạt và sợ hãi sự thay đổi, ngay cả khi điều đó kém hiệu quả.

14. Luôn chia sẻ sự tiêu cực mà không có sự đối ứng

Họ coi bạn bè, đồng nghiệp như một "thùng rác cảm xúc," thường xuyên than vãn và trút giận mà không quan tâm đến cảm xúc của người nghe hoặc không sẵn lòng lắng nghe lại.

15. Không thể tự mình trấn an bản thân

Khi buồn bã hoặc lo lắng, họ hoàn toàn dựa vào người khác để được xoa dịu, thiếu đi các kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc cơ bản.