Sinh viên ĐH Sư phạm Nghệ thuật TƯ thắc mắc khoản tiền hỗ trợ A80, hiệu trưởng nói gì?

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước bài đăng của sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tham gia chương trình A80 (kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9) phản ánh chưa nhận được tiền hỗ trợ, dù nhiều sinh viên trường khác đã được chi trả.

Chiều ngày 1/12, trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Lê Vinh Hưng - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương khẳng định trường sẽ chi trả đầy đủ tiền hỗ trợ cho sinh viên theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý.

"Nhiệm vụ chi trả đã được trường thống nhất trong hợp đồng và phải thực hiện theo quy trình kiểm soát của Kho bạc Nhà nước, nên không thể thực hiện lập tức như một số thông tin trên mạng xã hội. Tiến độ chi trả phụ thuộc vào số lượng hồ sơ và yêu cầu pháp lý trong thanh quyết toán", ông Hưng nói.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Ảnh minh hoạ).

Theo ông Hưng, đối với nhiệm vụ A80, nhà trường có hơn 2.000 sinh viên tham gia khối xếp hình, xếp chữ nghệ thuật, đông nhất trong số các đơn vị. Do đó tất cả hồ sơ phải được kiểm tra, rà soát và hoàn thiện đầy đủ trước khi Kho bạc Nhà nước thẩm định và chấp nhận thanh toán.

Các quy trình bao gồm: Thu thập hồ sơ sinh viên; kiểm tra thông tin; đối chiếu thông tin (danh sách, mã sinh viên, số tài khoản, điều kiện hưởng), rà soát qua nhiều cấp để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ rồi trình Kho bạc thẩm định.

Hiệu trưởng cho biết bộ phận tài chính và các đơn vị liên quan đang tích cực triển khai để chi trả đúng đối tượng, đúng số tiền, đảm bảo tối đã quyền lợi sinh viên. Ngay sau khi nhận kinh phí từ cấp trên, trường sẽ chuyển chế độ hỗ trợ theo quy định vào tài khoản sinh viên.

Trước đó, dư luận xôn xao vụ việc sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội lên mạng xã hội thắc mắc về tiền hỗ trợ A80, trong khi sinh viên trường khác nhận 1,6 triệu đồng, thì trường mình chỉ nhận 940.000 đồng tiền mặt, giấy ký nhận không ghi rõ số tiền.

Nhà trường giải thích "chênh lệch do chi cho đồ ăn và thuê xe", nhưng không có bảng kê, đơn giá hay hoá đơn. Sau đó, tại buổi đối thoại ngày 1/12, ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã thừa nhận đây là “sơ suất lớn của trường”.

Theo ông Long, sau khi phê duyệt phương án chi trả hai lần vào ngày 24/11, Trưởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên đi công tác nên cán bộ thực hiện chi tiền không nắm rõ và phổ biến đầy đủ văn bản được hiệu trưởng phê duyệt trước đó.

Văn bản này nêu rõ phương án chi trả làm hai lần. Lần một là 940.000 đồng, lần hai là 580.000 đồng sẽ được chi trả vào buổi vinh danh sinh viên có thành tích tốt, dự kiến diễn ra từ 15 - 25/12.

"Đây là sơ suất lớn do trường cung cấp thông tin không đầy đủ. Việc chi tiền 'cứ thế là phát' mà không giải thích, khiến sinh viên hiểu lầm là tổng số tiền hỗ trợ", ông Phạm Văn Long khẳng định.