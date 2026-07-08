15 phút điên rồ của Argentina trước Ai Cập được kể bằng... gương mặt của HLV Simeone

Camera bắt trọn biểu cảm của HLV Simeone, ai xem Argentina ngược dòng cũng thấy mình trong đó.

Màn ngược dòng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ khiến Lionel Messi và các đồng đội bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc, mà còn tạo nên vô số khoảnh khắc cảm xúc trên khán đài. Trong số đó, nhân vật được chú ý nhất lại là HLV Diego Simeone.

Chiến lược gia của Atletico Madrid có mặt tại sân Atlanta để theo dõi đội tuyển quê hương thi đấu. Nhưng những gì diễn ra trên sân khiến ngay cả một HLV nổi tiếng với bản lĩnh thép như Simeone cũng không thể giữ nổi bình tĩnh.

Khi Yasser Ibrahim mở tỷ số rồi Mostafa Zico nhân đôi cách biệt giúp Ai Cập dẫn 2-0, máy quay liên tục ghi lại hình ảnh Simeone ngồi lặng trên khán đài, vẻ mặt căng thẳng và đầy lo âu. Ông nhiều lần ôm đầu, nhăn mặt khi chứng kiến Argentina tiến sát nguy cơ trở thành cựu vương ngay từ vòng 1/8.

Thế nhưng chỉ trong hơn 10 phút cuối trận, mọi cảm xúc như đảo ngược hoàn toàn. Cristian Romero rút ngắn tỷ số, Lionel Messi gỡ hòa rồi Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2 được xem là một trong những trận đấu kịch tính nhất World Cup 2026.

Ngay khi Enzo Fernandez đưa bóng vào lưới, Simeone bật dậy khỏi ghế, giơ hai tay ăn mừng đầy phấn khích. Sau tiếng còi mãn cuộc, ông tiếp tục hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt cùng hàng chục nghìn CĐV Argentina trên khán đài. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với dòng chú thích: "Diego Simeone is every Argentina fan during the Egypt comeback" (Diego Simeone chính là mọi CĐV Argentina trong màn ngược dòng trước Ai Cập).

Nhiều người hâm mộ cho rằng biểu cảm của Simeone đã thay họ nói lên tất cả: từ tuyệt vọng, lo lắng, hy vọng rồi cuối cùng là vỡ òa vì hạnh phúc.

Điều đặc biệt là Simeone còn có thêm lý do để ăn mừng. Trong đội hình Argentina có không ít học trò của ông tại Atletico Madrid như Julián Alvarez, Rodrigo De Paul hay Nahuel Molina. Chính Alvarez là một trong những nhân tố hoạt động nổi bật trên hàng công, còn De Paul tiếp tục đóng vai trò "lá phổi" nơi tuyến giữa trong cuộc lội ngược dòng nghẹt thở.

Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Ai Cập, Argentina giành vé vào tứ kết World Cup 2026, nơi Messi cùng các đồng đội sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương. Còn với Simeone, chuyến đi tới Atlanta có lẽ đã trở thành một trong những buổi xem bóng đá giàu cảm xúc nhất của ông trong nhiều năm qua.