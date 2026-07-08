Thị trường vé World Cup biến động mạnh, "bốc hơi" 60% giá trị khi Ronaldo bị loại

Giá vé Tứ kết World Cup 2026 bất ngờ giảm sâu gần 60% sau khi Mỹ và Bồ Đào Nha bị loại.

Thị trường vé thứ cấp của Vòng chung kết World Cup 2026 vừa chứng kiến một đợt lao dốc chưa từng có. Theo ghi nhận của Forbes, giá vé xem các trận tứ kết sắp tới đã sụt giảm nghiêm trọng ngay sau khi hai "thỏi nam châm" hút khách bậc nhất giải đấu là đội tuyển chủ nhà Mỹ và đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo chính thức bị loại ở vòng 16 đội.

Vé tứ kết World Cup giảm khi Bồ Đào Nha của Ronaldo bị loại (Ảnh: BR Football)

Sự sụt giảm mạnh mẽ nhất được ghi nhận ở cặp đấu kinh điển giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại sân vận động SoFi (Los Angeles). Dữ liệu từ nền tảng bán vé TickPick cho thấy, giá vé tối thiểu (giá sàn để có thể vào sân) của trận đấu này đã chạm đáy, giảm gần 60% chỉ trong vòng một ngày. Cụ thể, từ mức giá cao ngất ngưởng khoảng 2.950 USD (hơn 75 triệu VND), giá của chiếc vé rẻ nhất đã rơi thẳng đứng xuống còn khoảng 1.200 USD (khoảng 30,5 triệu VND) vào chiều thứ Ba (7/7).

Trước đó, một viễn cảnh về trận tứ kết bùng nổ truyền thông giữa đội chủ nhà Mỹ và Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ là "mỏ vàng" thương mại lớn nhất của giải đấu năm nay. Tuy nhiên, giấc mơ này đã tan thành mây khói khi tuyển Mỹ để thua đậm 1-4 trước đội tuyển Bỉ, trong khi Bồ Đào Nha gục ngã với tỷ số tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha. Thất bại của Bồ Đào Nha cũng chính thức khép lại hành trình World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại Cristiano Ronaldo, dập tắt hoàn toàn sức hút mang tên "hiệu ứng Ronaldo" đối với người hâm mộ toàn cầu.

Theo công cụ tìm kiếm và phân tích dữ liệu vé SeatPick, xu hướng hạ nhiệt này đang lan rộng trên toàn bộ các cặp đấu tứ kết. Mức giá niêm yết trung bình của toàn thị trường đã giảm 31,5% chỉ trong 24 giờ và bốc hơi hơn 50% nếu tính trong vòng 3 ngày qua. Nguyên nhân chính dẫn đến đợt điều chỉnh giá khắc nghiệt này là do làn sóng bán tháo từ người hâm mộ các đội bóng vừa bị loại. Lượng cung vé trên các sàn thứ cấp đã tăng đột biến, nhảy vọt từ khoảng 28.000 vé trước giờ bóng lăn lên tới gần 50.000 vé ở thời điểm hiện tại.

Dù thị trường có sự hạ nhiệt rõ rệt ở vòng tứ kết, giá vé cho các vòng đấu sâu hơn như bán kết và chung kết được dự báo vẫn sẽ duy trì ở mức rất cao. Tính đến thời điểm hiện tại, giá sàn thấp nhất để có thể trực tiếp theo dõi một số trận tứ kết dao động từ 772 USD (đối với trận Pháp gặp Maroc tại Boston) cho đến khoảng 900 USD (trận Tây Ban Nha gặp Bỉ) tùy thuộc vào từng nền tảng và vị trí chỗ ngồi.