15 người chết ở Congo vì 1 trong những căn bệnh chết người nhất thế giới, WHO cảnh báo

Đây là đợt bùng phát Ebola lần thứ 16 tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), quốc gia vốn có hệ thống y tế yếu kém và hiện vẫn chìm trong xung đột ở miền Đông.

Theo nhà chức trách, ngày 20/8, một phụ nữ mang thai 34 tuổi tại tỉnh Kasai (giáp Angola) nhập viện với triệu chứng sốt cao, nôn mửa. Hiện chưa rõ chị có nằm trong số các nạn nhân tử vong hay không.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã cử chuyên gia cùng đội phản ứng nhanh của Congo tới Kasai để tăng cường giám sát dịch bệnh, hỗ trợ điều trị và kiểm soát lây nhiễm. “Chúng tôi đang hành động quyết liệt để chặn đứng sự lây lan và bảo vệ cộng đồng”, ông Mohamed Janabi, Giám đốc WHO khu vực châu Phi, nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng.

WHO cũng xác nhận DRC hiện có sẵn thuốc điều trị và khoảng 2.000 liều vắc xin Ervebo, sẽ được đưa tới Kasai để tiêm cho người tiếp xúc gần và nhân viên tuyến đầu. Ngoài ra, hai tấn thiết bị y tế, phòng xét nghiệm di động cũng đang trên đường tới vùng dịch.

Chiến lược “tiêm phòng vòng”, tức tiêm cho bệnh nhân và tất cả những người có tiếp xúc gần, từng chứng minh hiệu quả cao trong việc khống chế các đợt dịch Ebola trước đây.

Lần gần nhất Congo bùng dịch là ba năm trước, cướp đi 6 sinh mạng. Tuy nhiên, giai đoạn 2018-2020, dịch Ebola tại quốc gia này đã khiến gần 2.300 người tử vong.

Ebola là bệnh sốt xuất huyết do virus, lần đầu được phát hiện năm 1976 tại dòng sông Ebola (Congo). Tỷ lệ tử vong trung bình lên tới hơn 50%. Virus lây qua tiếp xúc với dịch cơ thể, gây sốt, nôn mửa, tiêu chảy và xuất huyết. Vật chủ tự nhiên được cho là dơi ăn quả, khỉ và nhím sống trong rừng nhiệt đới. Việc ăn “thịt rừng” chưa nấu chín cũng có thể dẫn đến lây nhiễm.

Đáng chú ý, người mắc Ebola chỉ lây bệnh khi đã có triệu chứng, với thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày.

