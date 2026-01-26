15 ngày kiếm gần 350 triệu, bằng 6 tháng lương văn phòng: Cô gái tiết lộ công việc mang lại nguồn thu "khủng"

Nilly - Một cô gái gần 30 tuổi, đã khiến nhiều người kinh ngạc khi chia sẻ câu chuyện “thật mà như mơ” của mình: Chỉ với việc làm tiếp thị liên kết (affiliate), cô đã kiếm được 12.000 bảng Anh (khoảng 348 triệu đồng) trong vòng 15 ngày - tức là nửa tháng. Số tiền này thậm chí còn cao hơn cả tổng thu nhập của Nilly trong vòng 6 tháng với công việc văn phòng toàn thời gian trước đó.

Ban đầu, Nilly không hề có kế hoạch sẽ làm tiếp thị liên kết, càng không tin rằng công việc này sẽ mang lại nguồn thu nhập tốt đến vậy. Cô cho biết bản thân đã từng thử qua không ít công việc tay trái khác nhau nhưng hầu hết đều không thành công. Vì vậy, khi vô tình thấy một video trên TikTok nói về việc làm affiliate có thể thay đổi cuộc đời, cô cũng chỉ nhếch mép cười, cho rằng nếu vậy thì cả thế giới đều làm tiếp thị liên kết hết rồi.

Nilly (Ảnh: The Sun)

Tại thời điểm đó, kỳ vọng của Nilly với những công việc phụ (không phải là việc văn phòng), đều chỉ dừng lại ở con số 400 bảng Anh/tháng (khoảng 11,6 triệu đồng). Cô hoàn toàn không nghĩ và cũng không mong đợi mình sẽ kiếm được hơn thế với 1 công việc “tự do”.

Tuy nhiên, sau khi quan sát, thấy nhiều người - từ những người xa lạ trên MXH, tới cả đồng nghiệp cũ, người quen hoặc bạn thân, ai ai cũng làm affiliate, Nilly bắt đầu có suy nghĩ khác về công việc này. Cô muốn thử, nhưng vì không biết gì về affiliate nên Nilly quyết định đăng ký một khóa học ngắn hạn về digital marketing kéo dài 3 ngày.

“Ba ngày đó thật sự thay đổi tư duy của tôi” - Nilly nói.

Thực chất, affiliate là một hình thức kiếm tiền online bằng cách quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của người khác trên mạng - thường là qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram hay Facebook, và nhận hoa hồng mỗi khi có người mua hàng qua “liên kết tiếp thị” mà bạn chia sẻ. Cách thức này không yêu cầu bạn phải tạo ra sản phẩm, giữ hàng tồn kho hay xử lý dịch vụ khách hàng. Bạn chỉ cần làm sao để người khác nhìn thấy liên kết của bạn và mua hàng theo đường link đó là đủ.

Sau khi hoàn thành khóa học, Nilly bắt đầu thử nghiệm bằng cách đăng tải những bài đăng, video “gắn link”. Cô đăng liên tục về tất cả những sản phẩm mà cô cho là hay ho, bổ ích. Ban đầu, cũng như nhiều người mới bắt đầu khác, cô không kiếm được gì. Nhưng rồi số lượng người quan tâm bắt đầu tăng dần. Khi một người dùng nhấp vào liên kết và mua hàng, Nilly nhận được hoa hồng khoảng 80 bảng Anh/1 đơn hàng(khoảng 2,32 triệu đồng).

Nilly kể rằng có ngày cô bán được khoảng 10 đơn hàng, tương đương với số tiền hoa hồng nhận được là khoảng 800 bảng Anh (khoảng 23,2 triệu đồng). Càng ngày, số người theo dõi và tương tác với nội dung của Nilly càng cao, khiến lượt mua qua liên kết tăng đều.

Chỉ sau 15 ngày kể từ khi chăm chỉ làm affiliate, một con số “không tưởng” đã xuất hiện trong tài khoản PayPal của Nilly: 12.000 bảng Anh (khoảng 348 triệu đồng).

“Tôi biết mình đang kiếm tiền, nhưng tôi không ngờ lại nhiều đến vậy. Con số đó còn cao hơn cả 6 tháng lương của tôi trước đây” - Nilly nói.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Video mà Nilly kể lại hành trình làm affiliate của mình đã viral trên TikTok, thu hút sự chú ý của những người đang tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập, đặc biệt là những “tấm chiếu mới” trong lĩnh vực làm tiếp thị liên kết.

Một điểm quan trọng mà Nilly cũng đề cập và nhấn mạnh khi chia sẻ về hành trình làm affiliate của bản thân: Phải lưu tâm chuyện đóng thuế.

Ở Anh, nếu thu nhập từ công việc phụ - bao gồm làm tiếp thị liên kết, vượt quá ngưỡng 1.000 bảng Anh (khoảng 35,8 triệu đồng) trong một năm, bạn cần phải đăng ký tự khai thuế và nộp thuế.

“Nếu không khai báo đúng, bạn có thể phải đối mặt với các khoản phạt sau này” - Nilly nói trong video.

Câu chuyện của Nilly không chỉ là một ví dụ về việc nghề phụ mang lại “thu nhập khủng”, mà còn là minh chứng rằng với một chút kiến thức, sự dám thử và nhất quán trong việc chia sẻ nội dung, làm affiliate có thể kiếm bộn tiền. Tuy nhiên, cũng như tất cả các công việc khác, làm tiếp thị liên kết đòi hỏi thời gian để học hỏi, thử nghiệm và không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận khổng lồ ngay lập tức.

(Theo The Sun)