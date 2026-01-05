Dưới 30 tuổi làm sao kiếm được 40-50 triệu/tháng?

Nếu tạm bỏ qua câu chuyện tuổi tác, ngành nghề, chúng ta phải thừa nhận với nhau sự thật này: Mức thu nhập 40-50 triệu/tháng ở thời điểm hiện tại, khi thị trường lao động còn khó khăn, quả thực gọi là “đáng mơ ước” có lẽ cũng không sai.

Để đạt được con số ấy, chắc chắn kỹ năng lẫn kinh nghiệm trong nghề phải ở mức tốt. Chứ nếu là “một tấm chiếu mới”, còn non nớt thì khó mà làm được. Thế nên đa số đều mặc định không mấy ai dưới 30 tuổi mà kiếm được chừng 50 triệu/tháng.

Tuy nhiên, nghĩ vậy phải chăng là đang đánh giá thấp người trẻ? Đây cũng là câu hỏi và là topic đang thu hút sự quan tâm tranh luận của cộng đồng “cư dân Threads City”. Đa số đều đồng tình: Người kiếm được 40-50 triệu/tháng ở tuổi dưới 30 chắc chắc là thuộc nhóm “số hiếm”, và thứ họ phải đánh đổi cũng không hề ít.

Nguyên văn bài đăng thắc mắc về tương quan giữa tuổi tác và mức thu nhập (Ảnh chụp màn hình)

Một người bày tỏ: “Việc đạt mức lương 50 triệu ở tuổi 26 hay dưới 30 tuổi, không phải là bất khả thi, nhưng nó không đại diện cho mặt bằng chung. Điều này chỉ xảy ra với những người làm trong các ngành có tính toàn cầu, có thể làm việc kiểu “xuyên biên giới” ấy, và nhận lương từ các công ty ở châu Âu hoặc châu Úc thì mức lương đó là có mà. Cứ hỏi mấy bạn làm IT hoặc designer xem, kiểu gì chẳng có người làm remote cho công ty ở nước ngoài, lương cao. Chứ làm cho doanh nghiệp trong nước thì phải cỡ quản lý cấp trung trở lên mới kiếm được chừng đó, mà dưới 30 thì cũng ít người lên được quản lý lắm”.

Một người phản bác: “28-29 tuổi cũng đầy người lên làm quản lý rồi, chịu khó làm thêm việc hoặc tự kinh doanh nữa thì thu nhập 50 triệu/tháng là khả thi mà. Chẳng qua là không phải ai cũng có khiếu kinh doanh hoặc đủ giỏi để bứt phá trước 30 thôi, chứ không phải chỉ làm remote cho công ty nước ngoài mới lương cao”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Một người khác chia sẻ: “Mình năm nay 22 tuổi, vừa cầm bằng Đại học chưa nóng tay, tại mới tốt nghiệp ấy mà đi làm lương đã ngót nghét 30 triệu rồi, đấy là chưa tính các khoản thu nhập bên ngoài, nên mình nghĩ kiếm 50 triệu/tháng ở tuổi 26 hay dưới 30 là cũng khả thi chứ làm gì đến mức không thể đâu chứ? Nếu có 2 ngoại ngữ thì nhiều việc lắm, như mình có ielts 7.0 với tiếng Trung HSK5”.

Còn đây lại là 1 góc nhìn khác: “Cách đây 10 năm, bạn mình 26 tuổi, làm kế toán trưởng cho 1 công ty thiết kế nội thất - thi công công trình. Thu nhập 1 tháng lúc đó của nó cũng gần 50 triệu rồi, nhưng gần như không có thời gian tiêu tiền, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, đầu óc căng thẳng lắm. Thế nên là lương cao thì luôn có, lúc nào cũng có nhưng không phải ai cũng đủ sức lẫn đủ giỏi để gồng gánh trách nhiệm của mức lương ấy đâu”.

Thêm 1 quan điểm khác cũng được nhiều người ủng hộ: “Lương 40-50 triệu/tháng khác với thu nhập 40-50 triệu/tháng nhé. Nếu là lương thì đó là nguồn thu từ 1 công việc, thường là việc fulltime, còn thu nhập thì đến từ nhiều nguồn khác nhau. Giờ mình thấy các bạn trẻ giỏi mà nên thu nhập chừng đó ở tuổi dưới 30 cũng có vài bạn quanh mình làm được rồi. Mình U40 thấy thua xa các em”.

Cần làm gì để thu nhập không “mãi đứng yên”?

Mỗi chúng ta sẽ có một lộ trình phát triển khác nhau, chuyện công việc, sự nghiệp hay kiếm tiền cũng không phải là ngoại lệ. Thế nên vấn đề cần quan tâm thực ra chưa bao giờ là chuyện “người ta kiếm được bao nhiêu khi ở tuổi mình”, mà là: Mình nên làm gì để thu nhập không dậm chân tại chỗ?

Bởi trong bối cảnh hiện tại, thu nhập không tăng có thể cũng đồng nghĩa với “mình đang đi thụt lùi”. Và suy cho cùng thì chỉ cần mình tiến bộ hơn so với chính mình của quá khứ thôi.

1 - Cải thiện ngoại ngữ để “ngồi ở Việt Nam, làm việc ở nước ngoài”

Trong những bình luận phía trên, không khó để nhận ra điểm chung của những người có mức thu nhập tốt: Bên cạnh kỹ năng nghiệp vụ, họ còn giỏi ngoại ngữ và nhờ thế có thể tìm việc làm freelance ở nước ngoài với mức thù lao tốt hơn mặt bằng chung.

Thế nên nếu muốn tăng thu nhập, hay nói rộng hơn là tăng cơ hội việc làm lẫn phát triển sự nghiệp, đừng coi thường kỹ năng ngoại ngữ. Biết thêm 1 thứ tiếng, thành thạo thêm 1 ngoại ngữ là tự mở đường cho chính mình. Bởi suy cho cùng, học không bao giờ là thừa, nhất là trong bối cảnh AI đang có thể thay chúng ta làm khối việc.

2 - Không ngừng học hỏi, không tiếc tiền nâng cấp “cần câu cơm”

Tùy vào lĩnh vực bạn đang theo đuổi mà việc nâng cấp dụng cụ làm việc có thể là cần thiết, hoặc không. Tuy nhiên, việc nâng cấp kiến thức, kỹ năng chuyên môn cũng như các kỹ năng phụ liên quan, là điều bắt buộc nếu muốn có mức thu nhập cao. Lĩnh vực nào cũng vậy.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Người thành công tìm được “job phụ” có mức lương tốt, hoặc thăng tiến và được tăng lương ở chính công ty hiện tại, chắc chắn phải là người không đi chậm hơn sự phát triển của xã hội, của ngành nghề mà họ đang theo đuổi.

3 - Phải chấp nhận vất vả

Mọi lựa chọn đều là sự đánh đổi. Muốn có thu nhập cao, phải chấp nhận bớt thời gian vui chơi, đôi khi là “bận bù đầu” đến mức thiếu ngủ. Ngược lại, muốn có thời gian rong chơi, trải nghiệm khám phá cuộc sống, đồng nghĩa với giảm thời gian làm việc, bạn phải chấp nhận mức thu nhập không vượt trội so với mặt bằng chung.

Quyết định ra sao, lựa chọn thế nào, đương nhiên là tùy người, tùy hoàn cảnh. Chỉ có 1 điều chắc chắn: Việc lương cao, mức thu nhập tốt không thiếu, chỉ là không phải ai cũng đủ nỗ lực để đạt được.