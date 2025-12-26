15 học sinh tiểu học ở Huế nôn ói, đau bụng khi ăn trưa bán trú tại trường

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News , bà Phan Thị Hương Giang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP Huế) xác nhận, có khoảng 15 học sinh khối lớp 2 của nhà trường gặp biểu hiện về sức khoẻ bất thường trong lúc dùng bữa trưa bán trú.

Theo bà Phan Thị Hương Giang, khoảng 10h20 ngày 26/12 các học sinh này cùng các bạn trong trường bắt đầu ăn trưa, thực đơn bữa ăn gồm có chả cá thu, canh bí đao nấu tôm và rau muống xào...

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, có nhiều học sinh xuất hiện tình trạng ho, nôn, một số em kêu đau bụng.

Các học sinh này sau đó được tách ra một phòng riêng để theo dõi, cho uống nước, súc miệng, nghỉ trưa và trong tình trạng sức khoẻ bình thường. Tuy nhiên, do gia đình lo lắng nên có 6 học sinh được phụ huynh đón về nhà.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP Huế) nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Nguyễn Vương)

" Biểu hiện đau bụng của một số em có thể do cơ bụng bị ảnh hưởng sau khi cố gắng ho để nôn và chưa ghi nhận trường hợp nào đi cầu... Chúng tôi vẫn đang phối hợp để tìm nguyên nhân, tuy nhiên, rất khó là do ngộ độc , không thể vừa ăn xong cái là ngộ độc ngay như vậy được... ", Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi thông tin.

Theo lãnh đạo trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nhà trường thông báo đến toàn thể phụ huynh theo dõi chặt chẽ sức khỏe của con em, trong trường hợp có học sinh phải nhập viện trong chiều, tối hoặc ngày hôm sau, phụ huynh cần thông báo ngay cho nhà trường để kịp thời phối hợp xử lý và báo cáo theo quy định.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết, nguồn thực phẩm do một công ty cung ứng theo hợp đồng với nhà trường, việc chế biến do bộ phận cấp dưỡng của trường thực hiện. Đầu năm nhà trường cũng có những tập huấn, hướng dẫn cho bộ phận cấp dưỡng về đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bữa ăn tại trường.

Được biết, sau khi nắm được sự việc ,Phòng An toàn thực phẩm (Sở Y tế TP Huế) phối hợp cùng các cơ quan liên quan đến trường Tiểu học Nguyễn Trãi để lấy mẫu, làm rõ nguyên nhân sự việc.