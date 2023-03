13 tuổi khởi nghiệp, trở thành ông chủ công ty lớn, 3 năm sau chàng trai này sở hữu doanh thu triệu USD, tự tậu ô tô trước khi vào đại học

Màn chào sân khởi nghiệp Shark Tank của Touch-up Cup và cú hích tạo ra doanh thu triệu USD

Carson Grill (15 tuổi) mới bắt đầu học năm thứ nhất trung học, nhưng không giống như hầu hết các bạn cùng lớp, cậu ấy đã điều hành công ty của riêng mình.

Cùng với cha mình - ông Jason Grill, Carson là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Touch Up Cup, công ty mẹ của Dz Innovation tại khu vực đô thị Cincinnati.

Bộ đôi cha con, đến từ Cincinnati, đã thuyết phục các nhà đầu tư trong tập "Shark Tank" mùa 12 tập 1, lúc này Carson mới chỉ có 13 tuổi.

"Tôi đã phát minh ra Touch Up Cup được cấp bằng sáng chế cho sơn, giải pháp sáng tạo nhất cho tất cả các vấn đề về bảo quản sơn của bạn," Carson nói với Sharks trong tập phát sóng. "Touch Up Cup có một miếng đệm silicon kín hơi để giữ cho nước sơn luôn mới trong khoảng thời gian dài."

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Touch-up Cup, công ty mẹ của Dz Innovation - Carson Grill. (Ảnh: The Business Journals)

Sản phẩm được lấy ý tưởng từ Carson vào năm 2017, khi hai cha con đang sơn nhà và dư lại một ít sơn thừa cùng những vỏ hộp sơn lem luốc. Vì vậy 2 người họ đã sáng chế ra cốc nén hơi để đựng phần sơn còn thừa, giúp bảo quản sơn lên đến 10 năm.



Ngoài ra, đây còn là một sản phẩm sáng tạo giúp giải quyết các vấn đề về mùi khó chịu và sự pha trộn của sơn. Nó được trộn bằng cách cho sơn vào thùng chứa và lắc qua tô inox, khá dễ dàng, trong trường hợp này tỷ lệ sơn rơi xuống không đáng kể.

Bất chấp tuổi tác của mình, trong phần thuyết trình gọi vốn, đa phần đều được Carson trình bày với phong thái cực kỳ tự tin và trả lời tất cả các câu hỏi của các Sharks, điều này khiến họ rất ấn tượng.

"Chúng tôi có quan hệ đối tác chiến lược ở Nashville, Tennessee, nơi thực hiện tất cả các công việc lấy hàng và đóng gói, mục nhập đơn đặt hàng EDI của chúng tôi," Carson nói với Sharks. "Hiện tại chúng tôi có khoảng 70% đơn trực tuyến và 30% đơn bán lẻ cho sản phẩm này,"

"Tôi yêu đứa trẻ này," Daymond John đáp lại.

"EDI? Tôi đã không học được điều đó cho đến năm thứ năm của tôi tại Toms," Blake Mycoskie, khách mời Shark và người sáng lập Toms, cho biết.

Blake Mycoskie, khách mời tại Shark Tank và cũng là người sáng lập Toms, đang cầm Touch Up Cup.

Carson cho biết Touch Up Cup đã có mặt tại 4.000 địa điểm bán lẻ trên toàn quốc, bao gồm ở Hoa Kỳ cũng như Walmart, Lowes, Home Depot, Amazon và nhiều cửa hàng khác. Đồng thời, sản phẩm này đã mang lại doanh thu khoảng 220.000 USD trong hai năm qua.

Theo Carson, công ty đang trên đà đạt doanh thu 400.000 USD vào năm 2020 và Touch Up Cup đã có mặt tại 4.000 địa điểm bán lẻ trên toàn quốc, mang lại doanh thu khoảng 220.000 USD trong hai năm qua.

Đối với chi phí cho mỗi đơn vị, một Touch Up Cup có giá 0,9 USD để sản xuất và nó được bán lẻ với giá từ 3,99 đến 4,99 USD, Carson cho biết thêm.

Man kêu gọi vốn của hai cha con Carson Grill trên Shark Tank. (Ảnh: CNBC)

"Thông thường, trên ‘Shark Tank’, khi bạn đưa con trai mình đến, thường thì người cha sẽ trình bày ý kiến, và cậu con trai thực hiện một bản demo nhỏ và sau đó họ rời đi vì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn trong Shark Tank. Cho đến nay, Carson đang nói tất cả," Shark Kevin O’Leary nói.

"Chúng tôi điều hành công việc kinh doanh này theo tỷ lệ 50/50," Jason, người làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực bán hàng y tế, trả lời. "Anh ấy biết những gì anh ấy đang làm."

Trong phần thảo luận của Shark Tank, nhà sáng lập đã nói rằng anh ấy sản xuất sản phẩm của mình ở Trung Quốc vì nó giúp giảm giá thành sản phẩm. Do vậy, hai cha con đã yêu cầu đầu tư 150.000 USD để đổi lấy 10% vốn cổ phần trong công ty của họ.

“Tôi rất muốn giúp bạn phát triển công việc kinh doanh này. Tôi rất muốn đưa ra lời đề nghị với bạn. Tôi muốn trả 200.000 đô la cho 25%”, Mycoskie nói với bộ đôi cha con.

Được biết, sau một hồi thảo luận, Carson đã đồng ý với lời đề nghị đầu tư 150.000 USD của Giám đốc điều hành của TOMS Shoes, Blake Mycoskie cho 17,5% vốn cổ phần.

"Ông trùm kinh doanh" 15 tuổi kiếm tiền tỷ, tự tậu ô tô riêng trước khi vào đại học

Sau sự xuất hiện của mình trong Shark Tank, điều này thực sự đã khiến tên tuổi của vị doanh nhân nhí này lên một tầm cao mới.

Được biết, Carson sau khi hoàn thành chương trình học tại Trường Trung học Bishop Fenwick vào tháng 5/2022, cậu đã có bằng Tốt nghiệp Trung học, và tiếp tục khởi nghiệp tại Học viện Cơ đốc giáo Cincinnati Hills.

Nhà sáng lập 15 tuổi này thậm chí còn có 4 bằng sáng chế: 1 bằng sáng chế tiện ích cho Touch Up Cup và 3 bằng sáng chế thiết kế cho việc chuyển giao công nghệ làm bánh, điều này chiếm 5% doanh số bán hàng của công ty.

Carson hiện đang là học sinh năm 2 trung học. (Ảnh: Instagram Carson Grill)

Vị doanh nhân nhí này còn có hai chị gái là Megan và Sydney. Gia đình của Carson luôn tạo điều kiện cho cậu được phát triển toàn diện từ khi còn nhỏ. (Ảnh: Instagram Carson Grill)

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Cincinnati Business Courier Newspaper, Jason Grill nói rằng năm 2021 doanh thu của công ty khi mở bán Touch Up Cup đã lên đến 2 triệu USD.

Đến tháng 11/2022, công ty này đã cho ra mắt nhiều sản phẩm, bao gồm Touch Up Roller, Touch Up Brushes, Touch Up Roller Saver,... việc này khiến các chỉ số tăng vượt bậc lên đến 3 triệu USD vào cuối năm 2022.

Có lẽ không thể không nhắc đến một phần công lớn của nhà đầu tư Blake Mycoskie đã giúp doanh nghiệp này phát triển và mở rộng ra quốc tế.

Ngoài ra, công ty còn hợp tác nhãn hiệu riêng với Frog Tape. Theo thỏa thuận nhãn hiệu riêng, Touch Up Cup được sản xuất dưới tên thương hiệu Frog Tape.

Sau thành công của sản phẩm đầu tiên, Dz Innovations đang cho ra đời nhiều sản phẩm có tính sáng tạo và ứng dụng cao hơn nữa.

Vào tháng 1/2023, công ty này đã cho ra mắt sản phẩm mới có tên Touch Up Tarp. Hiện tại giá trị tài sản ròng của Touch Up Cup hiện ước tính là 1,7 triệu USD và sản phẩm cũng đã có mặt trên Amazon với 65% khách hàng đánh giá 5 sao cùng hàng nghìn lượt yêu thích.

Được biết, Carson Grill đã sở hữu chiếc ô tô đầu tiên của mình. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, vị CEO này tiết lộ sẽ cố gắng đưa doanh thu của công ty lên 5 triệu USD trước khi mình bước vào cánh cổng đại học.