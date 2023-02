CEO của 2 công ty khởi nghiệp doanh thu triệu USD kể bí quyết ‘hái tiền’

Trong phần lớn sự nghiệp của mình, Kristen Bell có nhiều kinh nghiệm trước ống kính hơn là trong phòng họp.

Trước đó, Kristen Bell hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô từng lồng tiếng cho nhân vật công chúa Anna trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Frozen" và góp mặt trong bộ phim truyền hình có tên "The Good Place" của NBC. Cho tới năm 2013, cô quyết định rẽ hướng sang kinh doanh, đồng sáng lập công ty đồ ăn nhẹ This Saves Lives, và ra mắt công ty chăm sóc trẻ em Hello Bello cùng với chồng mình, Dax Shepard, sáu năm sau đó.

Kristen Bell

Tại hai công ty của mình, Bell ban đầu cảm thấy như bị "ra rìa" khi các đồng nghiệp của cô thảo luận về "lợi tức đầu tư" và "tiếp thị bán lẻ", Bell chia sẻ với Real Simple. Tuy nhiên, thay vì cố gắng bắt kịp các thuật ngữ kinh doanh, Bell dựa vào thế mạnh trong nắm bắt cảm xúc của mọi người của mình để tạo môi trường giao tiếp tốt hơn với các nhân viên.

"Tôi không có bằng MBA," Bell, 42 tuổi, nói. "Tôi đã làm việc với những người rất có năng lực chuyên môn, nhưng lại không giỏi giao tiếp với mọi người. Và tôi muốn tạo ra một môi trường phù hợp, nơi mà chúng ta coi trọng yếu tố con người."

Vì không có kinh nghiệm hay bằng cấp trong lĩnh vực kinh doanh, Bell đã phải học hỏi rất nhiều, và điều mà cô ấy học, là học cách đặt câu hỏi. Nó dần dần trở thành vũ khí bí mật của cô ở nơi làm việc.

"Tôi đã làm khá tốt trong việc tuyển dụng những người thông minh và tôi sẽ tận dụng tối đa lợi thế đó," cô nói. "Tất nhiên là vẫn sẽ có những lúc lo lắng kiểu như 'câu hỏi này của mình có ngốc quá không', nhưng tôi không đồng ý với nỗi sợ hãi đó. Tôi nghĩ bạn sẽ trở nên thông minh hơn khi đặt câu hỏi, vì mục tiêu của bạn là thu thập thông tin".

Hello Bello là một công ty chăm sóc trẻ em

Trí tuệ cảm xúc cao và khả năng tư duy phản biện là hai yếu tố đặc biệt quan trọng ở nơi làm việc hiện đại, theo báo cáo năm 2018 của công ty kế toán toàn cầu Ernst & Young.

Chẳng hạn, Meta sẽ không trở thành gã khổng lồ trị giá hàng tỷ USD nếu không có sự kết hợp giữa kỹ năng kinh doanh và quan hệ của cựu COO, Sheryl Sandberg, người sáng lập Mark Zuckerberg nói với podcast "Tim Ferriss Show" vào tháng 3 năm 2022.

"Sheryl luôn nói rằng sự thành công mà chúng tôi đạt được tỷ lệ thuận với số lượng những cuộc trò chuyện, đối thoại trực tiếp mà chúng tôi sẵn sàng ngồi lại để có. Vì vậy, cố gắng xây dựng điều đó thành hệ thống vận hành văn hóa - nghĩa là 'khen thưởng và tập trung vào việc thẳng thắn với nhau' - tôi nghĩ là một điều thực sự quan trọng", Zuckerberg nói.

This Saves Lives là một công ty đồ ăn vặt do Bell sáng lập

Khi bước sang lĩnh vực vốn không phải thế mạnh của mình, Bell đã làm như vậy, cô sử dụng trí tuệ cảm xúc và kỹ năng giao tiếp của mình để vượt qua những nghi ngờ người khác có với mình.

Đôi khi, bạn cần học cách đừng quan tâm quá nhiều, bạn chỉ cần nghĩ rằng, "việc của mình là đưa dự án tới vạch đích", vậy là đủ. Khi nghĩ như vậy, bạn sẽ có động lực cũng như nhận ra rằng bạn cũng rất giỏi và bạn hoàn toàn có thể làm tốt công việc mình đang làm.