Dù không có giải thưởng ở Baeksang năm nay nhưng Song Hye Kyo vẫn xuất hiện trên sân khấu theo một cách đặc biệt. Cụ thể, trong tiết mục Sân khấu đặc biệt do diễn viên Yeom Hye Ran dẫn dắt, những hình ảnh đáng trân quý của Baeksang các mùa trước đã được phát trên màn hình lớn. Khoảnh khắc Song Hye Kyo nhận giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất Baeksang 2023 nhờ vai diễn Moon Dong Eun trong The Glory cũng được trình chiếu ngay đầu tiết mục. Đây là lần đầu tiên Song Hye Kyo được vinh danh Thị hậu ở Baeksang sau hơn 20 năm làm nghề, vì thế nó là một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng trong sự nghiệp của nhữ diễn viên.

Song Hye Kyo tại Baeksang năm nay

Sẽ không có gì đáng nói nếu đoạn clip trôi qua một cách bình thường và cameraman tập trung vào biểu cảm của Song Hye Kyo. Nhưng không, thứ camera ghi lại lại là hình ảnh của Lee Byung Hun, người từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với Song Hye Kyo.

Trong khoảnh khắc chăm chú theo dõi sân khấu đặc biệt, đúng lúc bài phát biểu của tình cũ phát lên, Lee Byung Hun bị soi khoảnh khắc hướng mắt lên màn hình lớn. Tuy nhiên gương mặt của anh vẫn lạnh tanh, biểu cảm không hề có sự biến động nào. Baeksang vốn nổi tiếng là thích quay cận biểu cảm của những nhân vật “có liên quan mật thiết đến nhau” và chắc hẳn việc soi cận biểu cảm của Lee Byung Hun không phải tình cờ. Thế nhưng lần này Baeksang có vẻ không gặt hái được gì khi vốn dĩ cả buổi lễ trao giải, Lee Byung Hun vẫn luôn “mặt mũi vô cảm” như vậy. Anh gần như chỉ mỉm cười trong một vài khoảnh khắc vui nhộn đặc biệt, ví dụ như khi bị show ảnh hồi nhỏ của mình trước mặt mọi người.

Biểu cảm của Lee Byung Hun khi thấy Song Hye Kyo trên màn hình lớn

Chuyện tình giữa Lee Byung Hun và Song Hye Kyo từng gây xôn xao làng giải trí Hàn Quốc đầu những năm 2000. Cặp đôi bén duyên khi hợp tác trong bộ phim truyền hình đình đám All In (2003), nơi họ thể hiện sự ăn ý vượt khỏi màn ảnh. Không lâu sau, cả hai chính thức công khai hẹn hò, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, thậm chí còn có tin đồn rằng cặp đôi chuẩn bị đám cưới. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ kéo dài khoảng gần 2 năm. Lý do chia tay không được tiết lộ cụ thể, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng sự khác biệt về tính cách và lịch trình bận rộn, quan điểm hôn nhân là nguyên nhân chính. Khi ấy, Lee Byung Hun đã là ngôi sao lớn, còn Song Hye Kyo đang ở độ tuổi đôi mươi, mới chớm nổi tiếng. Khoảng cách 12 tuổi cũng từng khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi.

Sau chia tay, có nhiều tin đồn về luỵ Song Hye Kyo vô cùng suy sụp, mất phương hướng. Thậm chí tới 10 năm sau, Song Hye Kyo vẫn nhắc về mối tình đầu khi bị hỏi về chuyện tình khó quên nhất trong một cuộc phỏng vấn. Hiện tại, Lee Byung Hun sống ổn định bên vợ Lee Min Jung và con trai, tiếp tục thành công ở cả trong nước lẫn thị trường quốc tế. Song Hye Kyo sau khi đổ vỡ thì sống kín tiếng, độc thân và tập trung phát triển sự nghiệp, gặt hái nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

