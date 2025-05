Ngày 5/5, trên thảm đỏ của sự kiện Lễ trao giải danh giá Baeksang Arts Awards 2025, nữ diễn viên Lim Ji Yeon khiến khán giả phải xuýt xoa trước thần thái tự tin sang trọng cùng bộ váy hồng tôn dáng, làm nổi bật nước da trắng phát sáng của mình.

Người tình của tài tử Lee Do Hyun được khen ngợi với vẻ đẹp vừa gợi cảm lại thanh lịch. Nữ diễn viên tăng cân nhưng không quá mức, do đó, bộ váy giúp cô tôn vóc dáng quyến rũ. Khán giả khen ngợi nhan sắc của Lim Ji Yeon ngày càng thăng hạng, vẻ đẹp sắc sảo mặn mà phù hợp với cả vai diễn phản diện lẫn chính diện.

Lim Ji Yeon xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ

Netizen sững sờ trước nhan sắc tựa đóa hồng kiêu sa của Lim Ji Yeon: - Lụa đẹp vì người, kiểu váy lẫn kiểu tóc hơi đơn giản cho một sự kiện lớn. Cơ mà Lim Ji Yeon xinh thật, nét mặt hợp nhiều loại vai, phản diện chính diện giàu nghèo đều linh hoạt được.

- Ta nói nó đẹp nó sang nó đỉnh

- Đẹp điên!

- Hình như Lim Ji Yeon có lên ký, nhìn có da có thịt hẳn, trắng phát sáng luôn

- Cái màu này mà Lim Ji Yeon cũng cân được thì chịu rồi. Bảo sao "anh xem mắt ba người tất cả nhưng vừa ý ngay em vì em mặc ít nhất nhưng thanh lịch nhất".

- Nãy giờ Lim Ji Yeon chọn váy đẹp nhất dàn

- Mặc váy hồng mà nó sang điên!

Nữ diễn viên được khen chọn đầm khéo léo khoe làn da trắng muốt

Trước đó, cuối tháng 4, Lim Ji Yeon cũng nhận được Giải thưởng RADIANCE tại LHP Marie Claire. Một tin vui khác là tác phẩm The Glory có sự góp mặt của nữ diễn viên cũng lọt Top 10 phim truyền hình được yêu thích nhất 2025 do Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố, dù bộ phim đã lên sóng từ năm 2022. Có thể thấy, sức ảnh hưởng của tác phẩm này vẫn còn kéo dài sau 3 năm. Hiện tại cô đang tham gia chương trình truyền hình thực tế Fresh Off The Sea 2.

Cũng nhờ The Glory, Lim Ji Yeon đã tìm được bạn trai kém tuổi tài năng Lee Do Hyun. Tuy nhiên, vừa yêu, họ đã phải chia tay vì nam diễn viên đi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lim Ji Yeon bắt đầu sự nghiệp với bộ phim 18+ Obsessed, nữ diễn viên đã chứng minh bản lĩnh khi đảm nhận vai nữ chính với nhiều cảnh nóng táo bạo bên cạnh Song Seung Heon.

Vóc dáng quyến rũ của Lim Ji Yeon

Cô tiếp tục theo đuổi hình tượng phụ nữ trưởng thành, quyến rũ trong các phim như The Treacherous và High Society, nơi nhan sắc và khả năng thể hiện nội tâm của cô tiếp tục được khẳng định. Nhờ The Glory đóng cùng Song Hye Kyo, tên tuổi Lim Ji Yeon lên như diều gặp gió, cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều đáng ngưỡng mộ.

Hồi tháng 1, tác phẩm The Tale of Lady Ok đạt thành tích khá tốt. Lim Ji Yeon được đánh giá là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Cô thể hiện khí chất kiêu sa, sang chảnh, rất phù hợp với hình tượng cảnh vàng lá ngọc của nhân vật.

Một vài hình ảnh khác của Lim Ji Yeon