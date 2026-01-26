11 từ của học sinh tiểu học "bóc phốt" mẹ: Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến "đau lòng"

Mới đây, một bài tập tiếng Việt xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý. Bài tập yêu cầu "Viết 1 câu với từ tiết kiệm" và em học sinh nắn nót viết: "Em tiết kiệm tiền để mua trà sữa cho mẹ em".

Bức ảnh bài tập vừa được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận: "Tôi thấy bóng dáng tôi và con tôi trong câu văn này"; "Con tui mới 1 tuổi nhưng tui đã nghĩ tới cái cảnh sau 2 mẹ con đèo nhau đi ăn gà rán, uống trà sữa, ăn chè, ăn ốc, bánh tráng trộn"; "Mong sau này con gái tôi cũng vậy, tui mê trà sữa".

Có phụ huynh còn hài hước hơn: "Chưa gì đã gánh kinh tế gia đình rồi, hiểu chuyện đến "đau lòng"; "Đúng là lớp trưởng tài chính tương lai". Nhưng niều người lớn xong mới giật mình nhận ra: hoá ra mấy thói quen nhỏ xíu của mình như thích trà sữa, đều được con để ý hết.

Trong mắt một đứa trẻ lớp 1, thế giới chưa có những khái niệm như kế hoạch dài hạn hay mục tiêu tài chính. Mọi thứ đều cụ thể và gần gũi: một món ăn ngon, một ly nước quen, một buổi đi chơi cùng mẹ. "Tiết kiệm" vì thế cũng mang dáng dấp rất trẻ con: để dành tiền cho một niềm vui nhỏ mà con nghĩ mẹ sẽ thích.

Có người nói vui, câu văn này giống như một lời "bóc phốt" nhẹ nhàng: mẹ mê trà sữa đến mức con cũng thuộc lòng. Nhưng cũng chính từ những điều rất nhỏ ấy, người lớn mới thấy được cách trẻ con yêu thương theo cách không ồn ào, không màu mè, chỉ đơn giản là nhớ và nghĩ cho người khác theo cách của mình.

Vài năm nữa, khi được hỏi lại về bài tập "tiết kiệm" đầu đời, có thể cậu bé ấy sẽ không nhớ mình đã viết gì. Nhưng với người mẹ, 11 từ nắn nót kia có lẽ sẽ còn được nhắc lại rất lâu, như một kỷ niệm nhỏ đáng yêu khiến cả nhà bật cười mỗi lần nhớ tới.

Trong thế giới nhỏ bé của một đứa trẻ lớp 1, mẹ và ly trà sữa đã đủ quan trọng để trở thành mục tiêu đầu tiên của… kế hoạch tài chính. Có một đứa con "hiểu chuyện" thế này, mẹ đúng là "thắng đời 1-0" rồi!