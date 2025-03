11 năm trước mỹ nhân được ví như Lưu Diệc Phi Việt Nam cũng từng “đại náo” show Dior

Dior vừa có một mùa Paris Fashion Week để lại nhiều ấn tượng ít nhất là với công chúng Việt Nam. Hòa cùng không khí náo nức của show Thu/Đông 2025 diễn ra đêm 4/3 (theo giờ Việt Nam), có vẻ không chỉ riêng Thùy Tiên cảm thấy hồi hộp mà Mai Phương Thúy cũng là nàng Hậu có cảm giác bồi hồi khi nhớ lại khoảnh khắc của chính mình ngày trước, cũng tại backdrop của thương hiệu Dior. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2006 chia sẻ lại bức ảnh cũ của mình tại 1 show Dior năm 2014 cùng dòng caption: I can’t believe it. It’s been eleven years (Không thể tin được, đã 11 năm rồi).

Bức ảnh được chụp bởi hung thần Getty được Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ lại sau 11 năm. Đây là lần cô tham dự show Haute Couture Spring/Summer 2014 tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc)

Là một kỉ niệm đáng nhớ với chính chủ nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi ấy Mai Phương Thúy cũng nhận không ít chê trách khi vô tình "biến đồ hiệu thành hàng chợ". Chiếc slip dress lụa thướt tha từ BST Resort 2014 của Dior với chất liệu bay bổng, có cách biệt khá lớn khi trên người Mai Phương Thúy và người mẫu của hãng.

Chiếc váy từng khiến nàng Hậu nhận lời chê tại show Dior Haute Couture SS2014.

Trong quá khứ, mỹ nhân được ví như Lưu Diệc Phi Việt Nam còn có lần vinh dự được Dior gửi lời mời đến dự show Haute Couture Fall/Winter 2013 tại Paris. Thậm chí, Mai Phương Thúy đã được Vogue để mắt, xuất hiện trong loạt ảnh của tạp chí này bên cạnh các ngôi sao quốc tế.

Với lần đầu xuất hiện ở Paris Fashion Week cùng Dior, Mai Phương Thúy ghi điểm với visual tỏa sáng. Khi ấy người đẹp sinh năm 1988 lựa chọn một set đồ tối giản với chiếc mini dress thuộc BST Spring/Summer 2013, đi cùng mẫu túi Butterfly-Embellished Mini Lady Dior cùng BST. Không quá mới lạ với kiểu tóc và makeup đã đi cùng mình qua năm tháng, nhưng phải thừa nhận lợi thế chiều cao 1,8m đã giúp cô dễ dàng chinh phục thiết kế tinh tế này của Dior.

Nhan sắc và hình thể nổi bật của Hoa hậu Việt Nam khi đó đã thu hút không ít ống kính truyền thông quốc tế năm ấy.

Trước Thùy Tiên, Mai Phương Thúy là nàng Hậu Việt từng xuất hiện tại Paris với lời mời của Dior.

Mai Phương Thúy là 1 trong số 35 nhân vật có mặt trong loạt ảnh highlight của Vogue Pháp cho show diễn của Dior, bên cạnh...

...Jeon Ji Hyun,

... hay biểu tượng thời trang Olivia Palermo.