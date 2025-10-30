1000 người dân Thủ đô được khám tầm soát đột quỵ miễn phí

Sự kiện khởi động được tổ chức tại quảng trường tượng đài Lý Tự Trọng, Hà Nội bởi Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, phối hợp cùng công ty Bayer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, với chuỗi hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng.

Sự kiện khởi động Chương trình Hợp tác Chiến lược Quốc gia về Phòng và Quản lý Đột quỵ. Ảnh: Thanh Hằng.

Ngay trong ngày khởi động, chương trình tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí dành cho 1.000 người được tổ chức trực tiếp, do đội ngũ hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội. Người dân được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, BMI, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản và tư vấn kiểm soát nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, chương trình lần này đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng.

Hơn 1000 người đã được tầm soát đột quỵ miễn phí tại sự kiện khởi động. Ảnh: Thanh Hằng.

Cùng với đó, hoạt động đạp xe "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" truyền tải thông điệp tăng cường vận động thể chất, duy trì lối sống lành mạnh để phòng ngừa đột quỵ.

Tại Trạm Tiếp Sức, các khách mời, tình nguyện viên và người dân còn được các chuyên viên y tế tư vấn và hỗ trợ bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu để 'giữ nhịp' xuyên suốt các hoạt động.

Người dân được chuyên viên y tế tư vấn về việc bổ sung vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ sức khỏe.

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có gánh nặng đột quỵ cao. Mỗi năm, cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn ca, trong đó nhiều bệnh nhân phải sống với di chứng lâu dài, tạo ra gánh nặng chi phí lớn cho xã hội. Đáng chú ý, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ có xu hướng gia tăng, liên quan đến lối sống ít vận động, căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia và rối loạn chuyển hóa.

Trước bối cảnh đó, chương trình được hình thành dựa trên sự hợp tác giữa các đối tác chiến lược như Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Đột quỵ Hà Nội. Bên cạnh đó, công ty Bayer Việt Nam và hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tham gia với vai trò cung ứng giải pháp hỗ trợ cộng đồng và tiếp cận y tế ban đầu. Báo Sức khỏe & Đời sống đồng hành trong công tác truyền thông. Chương trình được xây dựng với tầm nhìn đến năm 2035, nhằm hình thành hệ thống giải pháp toàn diện giúp tầm soát nguy cơ, giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế do đột quỵ, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế (trái) tham gia đạp xe lan tỏa thông điệp "Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Ảnh: Thanh Hằng.

Chiến dịch truyền thông trọng tâm của chương trình mang tên "Đột quỵ – Phòng ngừa, Nhận biết sớm, Hành động nhanh" nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng và người dân về tầm quan trọng của dự phòng và các hành động đúng để quản lý đột quỵ. Chuyên trang chính sẽ được đặt trên nền tảng của Báo Sức khỏe và Đời sống, đồng thời phối hợp truyền thông đa nền tảng.

Đại diện Bayer Việt Nam, ông James Alexander, Giám đốc nhánh Dược phẩm cho biết đơn vị sẽ hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn và giúp người dân tiếp cận các kiến thức, thông tin khoa học về các giải pháp dự phòng, điều trị và kiểm soát nguy cơ.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu phát biểu tại lễ khởi động chương trình.

Trong khi đó, Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho rằng việc phòng ngừa các bệnh mạn tính không lây, đặc biệt là tim mạch và đột quỵ, cần bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, tầm soát sớm, quản lý nguy cơ và kết hợp chặt chẽ với các giải pháp điều trị khoa học. Theo bà, mạng lưới nhà thuốc và tiêm chủng là điểm chạm gần gũi và thuận tiện với người dân, giúp chuyển tải thông tin sức khỏe chính thống một cách nhanh và hiệu quả.

ThS.DS Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ: "Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tiên phong trong việc đưa công nghệ vào y tế dự phòng, đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và người dân cùng chung tay."

Sự kiện khởi động chỉ là bước đầu tiên của hành trình dài. Tuy nhiên, với sự phối hợp đa bên và định hướng chiến lược rõ ràng, chương trình được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng trong việc giảm gánh nặng đột quỵ tại Việt Nam, cải thiện chất lượng sống và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.