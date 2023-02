10 ý tưởng diện đồ công sở siêu trẻ trung từ mỹ nhân Việt

Không bao giờ là thừa khi tham khảo các ý tưởng diện đồ công sở từ nhiều nguồn khác nhau. Nhờ vậy, phong cách đi làm của chị em sẽ luôn có sự đa dạng, mới mẻ. Street style của các mỹ nhân Việt có không ít những set đồ phù hợp với môi trường công sở. Đáng nói là các ý tưởng này không chỉ ghi điểm thanh lịch, mà còn rất trẻ trung, chị em nên học hỏi.

Set đồ của Phương Khánh có sự nổi bật, xen lẫn vẻ trang nhã. Cô kết hợp áo blazer kẻ ô cùng với chân váy đồng bộ. Outfit này không khó mặc và chuẩn thanh lịch để diện đến công sở. Hoa hậu Phương Khánh đã khéo léo tô điểm một đường nhấn eo. Nhờ vậy, tổng thể trang phục càng thêm chỉn chu và tôn dáng tốt.

Mẫu váy trắng của Hoa hậu Tiểu Vy rất trẻ trung và tôn dáng. Bên cạnh đó, thiết kế này cũng ghi điểm thanh lịch, nên phù hợp để diện đến công sở. Muốn đảm bảo nét lịch sự của tổng thể trang phục, các mẫu giày như boots, giày cao gót mũi nhọn, giày búp bê đơn giản rất phù hợp để mix cùng váy trắng.

Style công sở của chị em không nên bị giới hạn bởi những chiếc áo sơ mi màu trung tính. Các mẫu áo sơ mi mang tông màu nổi bật như hồng đậm, xanh lá, xanh da trời… sẽ tạo điểm nhấn cho phong cách. Khả Ngân đã kết hợp mẫu áo sơ mi hồng cùng quần jeans đen, rồi đi sandal cao gót. Nhờ vậy, nữ diễn viên có được set trang phục trẻ trung, mà vẫn thanh lịch.

Phạm Thanh Hằng gợi ý cho chị em cách diện quần jeans phù hợp với môi trường công sở, đó là mix cùng áo thun trắng, blazer màu be và không quên sơ vin gọn gàng. Không chỉ gây ấn tượng ở sự trang nhã, set trang phục còn toát lên nét trẻ trung. Để không làm giảm đi sự chỉn chu của outfit, một đôi loafer trắng là lựa chọn lý tưởng.

Quần âu ống đứng, mang tông màu đen vốn là một item rất đứng dáng, có thể khiến vẻ ngoài trông nhạt nhòa nếu phối đồ không khéo. Phạm Thanh Hằng đã kết hợp mẫu quần này với áo sơ mi trắng, blazer màu trà sữa và bỏ qua thao tác sơ vin. Tổng thể trang phục của Thanh Hằng trông rất phóng khoáng, trẻ trung nhưng không hề "lạc quẻ" với môi trường công sở.

Ngại lên đồ quá cầu kỳ thì chị em có thể học hỏi set váy của Huyền Lizzie. Chỉ đơn giản là kết hợp váy đen xẻ tà với giày cao gót mũi nhọn, Huyền Lizzie đã có được vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng. Set trang phục của Huyền Lizzie còn tạo vẻ thanh thoát cho đôi chân, giúp vóc dáng thêm cao ráo.

Những chiếc váy cổ bẻ luôn thích hợp để diện đến công sở, nhờ sự chỉn chu, thanh lịch. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn diện mẫu váy nhấn eo, xếp ly đầy hút mắt. Với tông màu trắng kem làm chủ đạo, set trang phục đem đến cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẻ tinh tế, nhưng không kém phần trẻ trung.

Mẫu váy đen của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa sang trọng, vừa nổi bật. Với mẫu váy này, chị em không cần phối đồ quá cầu kỳ. Một chiếc túi xách màu trung tính, đôi giày tối giản sẽ giúp hoàn thiện set trang phục hài hòa, đẹp mắt.

Thi thoảng, phá cách một chút cũng giúp thời trang công sở của bạn thêm thú vị. Và thay vì chọn quần âu, bạn hãy thử diện quần jeans xắn gấu, rồi kết hợp với áo sơ mi họa tiết như gợi ý của Ngô Thanh Vân. Set đồ này trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn có nét thanh lịch. Đôi giày mule rất phù hợp với set đồ, đồng thời giúp tôn dáng hiệu quả.

Áo sơ mi màu xanh than kết hợp ăn ý với quần màu be, giúp người mặc có được vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Áo sơ mi màu xanh than không chỉ sang xịn mịn, item này còn tôn da sáng hồng.

Ảnh: Instagram