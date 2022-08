10 tựa game cho bạn thỏa sức khám phá thế giới mở bao la, diệu kỳ (P.2)

Game thế giới mở không chỉ là những trò chơi bom tấn hoành tráng, mục đích của chúng là mang đến cho người chơi một thế giới đầy mới lạ theo ý thích, tạo ra những trải nghiệm trọn vẹn xuyên suốt hành trình. Sau đây là những tựa game thế giới mở, rất nhẹ nhàng cho anh em giải trí.

The Witness

The Witness là một trong những tựa game thế giới mở đòi hỏi người chơi phải "động não" nếu muốn qua màn. Theo lý thuyết, bạn có thể đi một mạch đến đoạn cuối game luôn, nhưng rồi sẽ bị đứng lại do không hiểu rõ những câu đố ở phần sau game hoạt động như thế nào. Cơ bản thì The Witness có 1 cơ chế cốt lõi, và nhà phát triển bắt đầu xây dựng thế giới xung quanh dựa trên điều cốt lõi đó.

Thế nên The Witness là một tựa game tuyệt mỹ với những câu đố đầy thách thức, liên tục lôi cuốn bạn đi từ màn này đến màn khác. Ngay từ khi ra mắt, trò chơi này đã nhanh chóng thu hút được vô vàn lời tán dương từ cộng đồng game thủ.

Sable

Ngay từ những giờ phút đầu tiên, tựa game thế giới mở này đã tạo được ấn tượng mạnh trong tâm trí người chơi. Mặc dù có bối cảnh trên sa mạc, cảnh tượng trong Sable lại vô cùng mãn nhãn, nếu không muốn nói là phong cách đồ họa trong game này độc nhất vô nhị, hiếm có trò nào làm được như vậy.

Bạn sẽ được ngồi lên chiếc xe của mình và lao vun vút từ thị trấn này qua thị trấn nọ, tạm cảm giác vô cùng phấn khích. Ngoài ra, Sable còn có rất nhiều nhiệm vụ cho bạn tha hồ khám phá vùng đất xung quanh mình. Những nhiệm vụ này đều có mục đích hẳn hoi, chứ không phải chỉ để thêm vào cho có đâu nhé. Sable sẽ là một trong những tựa game cho bạn cảm giác thỏa mãn với thời gian mà bạn đã bỏ ra.

Don't Starve

Don’t Starve là một tựa game sinh tồn thế giới mở mang phong cách cổ điển. Trong trò chơi này, bạn sẽ được đắm mình vào một thế giới mở đầy thú vị, nó nhuốm màu thần bí ghê rợn với đầy những thứ sinh vật kì dị hung tàn và những nỗi kinh hoàng chưa từng được biết đến. Việc của bạn là tìm cách sống sót, chế tạo công cụ để giúp cuộc sống dễ dàng hơn, xây dựng căn cứ khai phá bản đồ của thế giới và giữ cho mình được an toàn.

Mỗi lần đi sâu vào thế giới này thì bạn sẽ lại khám phá được những mối nguy hiểm ngày một lớn hơn, từ đó phải tìm cách đối phó với chúng. Tựa game cũng cho phép bạn có thể thêm hàng tá bản chỉnh sửa vào để làm trải nghiệm của mình trở nên phong phú hơn.

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles

Đây là một trò chơi được tạo ra để thư giãn chứ không phải để game thủ vào chiến đấu với nhau.

Việc của bạn trong game là khám phá một thế giới mở rộng lớn, xây dựng những vùng đất, hình thành các mối quan hệ với cư dân ở nơi đây, nhìn ngắm những sinh vật thiện lành và khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp. Bạn có thể câu cá, nấu ăn, làm những vật phẩm thủ công mỹ nghệ và làm rất nhiều những thứ hay ho khác. Nếu bạn đã yêu thích như Animal Crossing hoặc Stardew Valley, Yonder cũng sẽ là tựa game hoàn hảo.

Outer Wilds

Về cơ bản thì đây là một tựa game khám phá bí ẩn đầy cảm xúc. Outer Wilds sẽ giao người chơi nhiệm vụ làm sáng tỏ bí mật về một hệ hành tinh mắc kẹt trong vòng lặp kéo dài 22 phút, trước khi ngôi sao của nó phát nổ và tạo ra hiện tượng siêu tân tinh.

Game thủ sẽ hạ cánh xuống nhiều hành tinh trong hệ để khám phá ra những manh mối do một nền văn minh ngoài hành tinh cổ đại để lại. Mỗi một hành tinh đã được khám phá kỹ lưỡng đều sẽ mang lại cho người chơi cái cảm giác như đã giải xong một câu đố phức tạp.

Do là game thế giới mở nên nó không cần bạn phải khám phá bí mật một cánh tuyến tính, thay vào đó bạn có thể tìm hiểu từng chút một, lấy từng mảnh ghép của bức tranh để rồi ghép chung lại với nhau để có một cái nhìn toàn cảnh. Và tất nhiên là trong thời gian khám phá thì bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng thế giới mở tuyệt đẹp của tựa game này.

