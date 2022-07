Top 5 game mobile đóng góp doanh thu cao nhất trong nửa đầu năm 2022, hai vị trí đầu đều là "ông lớn"

Trong nửa đầu năm 2022, chi tiêu của người tiêu dùng cho các trò chơi di động đạt 41,2 tỷ USD, theo báo cáo mới nhất của Sensor Tower. Con số này cho thấy mức giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước so với cùng kỳ năm 2021. Báo cáo cho biết thêm rằng trong khoảng thời gian sáu tháng, Google Play tạo ra 15,6 tỷ đô la và giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các tựa game của Tencent là Honor of Kings và PUBG Mobile là hai trò chơi tạo ra doanh thu cao nhất, mỗi trò chơi đã kiếm được hơn 1 tỷ đô la chi tiêu của người tiêu dùng. Cụ thể, Honor of Kings kiếm được 1,4 tỷ đô la trong khi PUBG Mobile kiếm được 1,1 tỷ đô la.

Liên quan đến thu nhập của các tựa game khác, Genshin Impact đã đóng góp 986,2 triệu đô la. Người tiêu dùng Candy Crush Saga đạt 593,5 triệu đô la và Roblox kiếm được 576,5 triệu đô la trong thời gian đó.

Tuy rằng doanh thu trò chơi di động trong nửa đầu năm 2022 giảm hơn so với cùng kỳ thế nhưng lượt tải xuống tăng 0,4% khi đạt 28,1 tỷ trên toàn cầu.





