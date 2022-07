Top 5 kết game tuy có hậu nhưng vẫn khiến người chơi phải day dứt

Kết game sẽ có nhiều kiểu khác nhau. Có thể nó là kết thúc có hậu với nhân vật chính, diệt trừ cái ác và mang đến hòa bình cho mọi người. Đôi khi lại là một cái kết vô cùng đau lòng, khiến game thủ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, đồng cảm cùng nhân vật. Và sau đây là top 5 kết game tuy có hậu nhưng đầy u sầu khiến game thủ suy ngẫm mãi về sau.

Batman: Arkham City

Ở cuối phần Arkham City, cả Batman và Joker đều không ở trong tình trạng hoàn hảo nhất do 2 người họ đang bị nhiễm độc. Tuy nhiên, Batman có thuốc giải và tự chữa cho bản thân. Sau đó, anh ta đã tranh luận rằng có nên nhường phần thuốc còn lại của mình để cứu kẻ thù không đội trời chung hay không.

Trước khi Batman kịp đưa ra quyết định thì Joker đã tấn công anh ta, và lọ chứa thuốc giải đã không may đập xuống sàn nhà rồi bị vỡ. Kết quả là vị hoàng tử hề Joker đã ra đi trong khi đang cười vào sự mềm lòng của Batman lúc đang cố gắng cứu hắn ta. Việc Batman chuẩn bị đưa ra quyết định cứu Joker để rồi phải thấy cảnh hắn ta chết trước mắt mình là một cảm xúc không hề vui vẻ gì. Tiếp theo đó là một cảnh tượng u ám khi Batman giao xác của Joker cho cảnh sát. Quả là một kết game có hậu khi kẻ xấu chết, nhưng nó lại để lại trong lòng game thủ bao phiền muộn.

Red Dead Redemption 2

Nhân vật chính Arthur Morgan đã chết ở phần cuối của Red Dead Redemption 2 sau trận chiến với Micah Bell. Điều này đã mở ra một cốt truyện mới, nơi mà John Marston đóng vai nhân vật chính. Mặc dù anh ta đang cố gắng sống một cuộc sống của chính mình, anh vẫn nuôi hy vọng có thể trả thù cho Arthur vào một ngày nào đó. Bởi vì Arthur chính là lý do vì sao mà John lẫn gia đình của anh ấy có thể an toàn cho tới ngày hôm nay. Sau khi phát hiện ra vị trí của Micah, John cùng một vài người bạn của mình đã lên đường để đối đầu với kẻ độc ác này, và game kết thúc bằng việc anh ta đã trả được mối thù của mình.

Mặc dù đã trả thù thành công, John vẫn không cảm thấy hài lòng bởi vì dù có trả được thù đi chăng nữa thì Arthur cũng không thể quay trở về. Thêm vào đó là công cuộc trả thù này đã thu hút sự chú ý của Pinkertons – những người đã truy lùng John và gia đình của anh ta. Nếu như bạn đã chơi phần game Red Dead Redemption đầu tiên (lấy bối cảnh diễn ra sau phần 2), bạn sẽ biết được rằng Pinkertons cuối cùng đã giết được John. Vì vậy, trong trường hợp này, việc trả thù là một cái kết game cay đắng.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Ở cuối phần prologue của Metal Gear Solid 3, The Boss – "sư phụ" của Naked Snake – đã phản bội lại đất nước của mình và đào tẩu để gia nhập lực lượng của Đại tá Volgin. Nhân vật chính của chúng ta có nhiều thứ cần phải làm, bao gồm cả việc thủ tiêu The Boss.

Naked Snake đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và được ca ngợi như một anh hùng. Tuy nhiên, sau khi The Boss bị trừ khử, Snake phát hiện ra rằng cô ta thật ra chưa bao giờ phản bội đất nước của mình. Mục tiêu của The Boss là xâm nhập vào lực lượng của Volgin, nhưng sau khi trung tâm nghiên cứu bị phá hủy thì kế hoạch của cô ta đã phải thay đổi. The Boss sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Điều này đã tạo ra cái kết game vừa có hậu vừa đau buồn: một mặt, chiến tranh đã không xảy ra, và The Boss vẫn là người hùng trong mắt Snake; mặt khác, chính anh là người đã kết liễu sư phụ của mình.

The Last of Us

The Last of Us là một tựa game đầy drama, đặt cho game thủ mỗi nỗi niềm trăn trở về nhân cách của một trong 2 nhân vật chính – Joel. Rõ ràng ông biết rằng tổ chức Fireflies (Đom Đóm) có thể tạo ra phương thuốc để chữa trị dịch nấm đã hủy diệt nền văn minh. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì họ phải giải phẫu Ellie và hy sinh cô bé. Joel đau lòng vì mất đi cô con gái nhỏ, lại yêu quý Ellie nên không đồng ý chuyện đó. Thế là thay vì hy sinh Ellie để giải cứu thế giới, Joel hy sinh thế giới để giải cứu Ellie và sẵn sàng hạ sát bất kỳ gã "Đom Đóm" nào dám cản ông làm việc đó.

Đây không phải là một câu chuyện về anh hùng, vì chẳng có anh hùng nào vì cứu một người mà hy sinh vô số người khác cả. Đối với cả thế giới mà nói thì Joel thật sự là một con người ích kỷ, và việc ông giải cứu thành công Ellie đúng là ác mộng của loài người. Tuy nhiên, với góc độ của Joel và cô gái nhỏ Ellie thì đây lại là một câu chuyện có hậu, vì sau khi trải qua biết bao nhiêu biến cố, họ vẫn còn sống và còn được bên nhau (ít nhất là cho đến cuối phần game đầu tiên).

Life is Strange

Life is Strange là một hành trình mà trong đó là vô số những ngã rẽ khó khăn. Khi một cơn bão hủy diệt quét qua thị trấn ở cuối game, nhân vật chính Max nhận ra rằng đây là hậu quả của việc cô dùng năng lực quay về quá khứ làm đảo lộn dòng thời gian. Cách duy nhất để ngăn thảm họa này xảy đến là phải trở về thời điểm trước khi cô dùng năng lực của mình lần đầu tiên. Trớ trêu thay, lần đó cô đã dùng năng lực để cứu người bạn thân nhất – Chloe.

Còn nếu Max chọn cứu thị trấn thì điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận bỏ mặc Chloe. Cả 2 kết thúc này đều thật trái ngang và đau lòng. Tuy nhiên, cái kết không cứu Chloe là day dứt hơn cả, do Max phải để mặc Chloe ra đi mà không được can thiệp. Đau hơn nữa cho game thủ là vì Chloe là nhân vật xuất sắc nhất trong toàn series. Về mặt tích cực thì nhiều người khác được sống, chỉ là không ai trong số họ quan trọng với Max bằng Chloe.

