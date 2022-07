Top 5 tựa game huyền thoại chắc chắn sẽ khiến game thủ "lão làng" bồi hồi mỗi khi nhớ lại!

Trước khi chìm vào dĩ vãng, Zing Me từng là mạng xã hội lớn nhất Việt Nam và được xem như "thiên đường" với các game thủ thế hệ 8x, 9x. Ngoài việc giao lưu tương tác với bạn bè, game thủ thời ấy tìm đến Zing Me để trải nghiệm những tựa game 2D vô cùng hấp dẫn như: Đảo Rồng, Nông Trại Vui Vẻ, Bang Bang,....Ở giai đoạn mà game online vẫn chưa thịnh hành, các tựa game trên Zing Me đã trở thành món ăn tinh thần phổ biến và là một phần kí ức tuổi thơ đẹp đẽ với các game thủ đời đầu.

Zing Me là nền tảng chơi game yêu thích của các game thủ thế hệ 8x, 9x

Sau đây, hãy cùng điểm lại những tựa game trên Zing Me đã từng làm khuynh đảo tuổi thơ của nhiều game thủ thế hệ 8x, 9x nhé!



Nông trại vui vẻ

Nông Trại Vui Vẻ là tựa game xuất hiện đầu tiên trên Zing Me và nhanh chóng tạo được sức hút lớn tại thị trường Việt Nam. Nhờ vào phần đồ họa dễ thương, tươi sáng cùng với gameplay đơn giản, tựa game đã mang đến những phút giải trí thư giãn nhưng vô cùng hấp dẫn cho người chơi.



Nông Trại Vui Vẻ là tựa game đầu tiên trên Zing Me

Ở Nông Trại Vui Vẻ, người chơi sẽ thực hiện các nhiệm vụ trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời có thể tương tác với nhau bằng nhiều cách như: sang nhà hàng xóm bắt sâu, diệt bọ hay thậm chí là... ăn trộm. Chắc hẳn nhiều game thủ vẫn chưa quên được cảm giác vui mừng khi thu hoạch vụ mùa hay sự cay cú vì nông trại của mình bị trộm hay sâu bệnh tấn công. Ấy vậy mà, tính năng thú vị nhất của trò chơi lại là việc sang nhà hàng xóm bắt sâu hộ rồi lặng lẽ "thó tay" một ít nông sản mang về.

Người chơi được hóa thân thành một người nông dân thực thụ trong Nông trại Vui Vẻ

Khu Vườn Trên Mây

Ra mắt vào những năm 2010, Khu Vườn Trên Mây được đánh giá là tựa game thành công nhất trên Zing Me khi sở hữu lượng người chơi đông đảo. Dù gameplay của Khu vườn Trên Mây khá đơn giản, người chơi chỉ xoay quanh các nhiệm vụ trồng trọt như Nông trại Vui Vẻ nhưng lại có những điểm nhất là việc trồng được nhiều loại cây độc lạ trên các tầng mây khác nhau.

Khu Vườn Trên Mây được đánh giá là tựa game thành công nhất trên Zing Me

Tuy chỉ là game trồng trọt nhưng Khu Vườn Trên Mây cũng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho game thủ ngày ấy. Nếu đã chơi tựa game này thì hẳn ai cũng từng một lần "thắt bụng" để sắm cho mình một bộ sưu tập chậu cây hoành tráng. Bên cạnh đó, game thủ cũng trải qua niềm vui sướng khi nhìn chậu cây yêu thích lớn lên từng ngày hay cảm giác hụt hẫng trong những lần nâng cấp chậu cây thất bại.

Những chậu cây bắt mắt là yếu tố khiến game thủ mê mẩn Khu Vườn Trên Mây

Đảo Rồng

Đảo Rồng có mặt trên Zing Me khá muộn nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những tựa game biểu tượng của nền tảng này. Đến với thế giới của Đảo Rồng, người chơi sẽ hóa thân thành một người luyện rồng với nhiệm vụ thuần hóa và nuôi dưỡng các chú rồng ngộ nghĩnh. Điểm thu hút nhất của tựa game chính là việc có thể lai tạo các giống rồng mới từ 5 tộc rồng có sẵn bao gồm lửa, cây, băng, đất và sấm.

Đảo Rộng được ra mắt khá muộn nhưng nhanh chóng tạo được sức hút trên Zing Me1

Với nhiều game thủ đời đầu, những lần thức đêm để canh sự kiện, làm nhiệm vụ nâng cấp sức mạnh hay niềm vui khi chiến thắng đứa bạn là những mảng ký ức không thể nào quên. Chính vì vậy mà khi Đảo Rồng thông báo đóng cửa, rất nhiều game thủ đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi chứng kiến một phần tuổi thơ của mình khép lại mãi mãi.



Game thủ thời ấy đã phải bỏ rất nhiều công sức để có thể thuần hóa và nuôi dưỡng một chú rồng ưng ý

Hàng rong

Với phong cách thể hiện vui nhộn, hình ảnh hóm hỉnh, những đoạn đối thoại hài hước, Hàng Rong đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo game thủ ngay khi vừa ra mắt. Bước vào thế giới Hàng Rong, người chơi sẽ được tham gia các hoạt động như: buôn bán, kinh doanh… thậm chí phá chợ của hàng xóm. Đồng thời, tựa game còn mang đến những những câu chuyện trải nghiệm rất đời thường khiến bất cứ game thủ nào cũng phải “cười ra nước mắt” khi trải nghiệm.

Hàng Rong là tựa game mô phỏng những hoạt động ngoài đời thực

Nhờ những tính năng tương tác thú vị, gần gũi và tái hiện chân thực đời sống thường ngày nên Hàng Rong trở thành tựa game tuổi thơ của nhiều game thủ. Tựa game đã mang đến những kỷ niệm khó quên như lần đầu hóa thân thành "dân anh chị" hay những lần chọc phá hàng xóm để rồi bị công an phạt, bị dân anh chị đòi tiền bảo kê, bị game thủ khác ăn quỵt tiền hàng…



Hàng Rong là nơi mà các game thủ được hóa thân thành nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội

Bang Bang Online

Khi mà Võ Lâm Truyền Kỳ, Audition đang làm mưa làm gió thì Bang Bang Onlinen ổi lên như một hiện tượng và tạo được sự đột phá lớn trong làng game Việt lúc bấy giờ. Bang Bang Online mang đến một làn gió mới cho Zing Me khi có lối chơi khác hẳn với những tựa game trước đó. Trong thế giới Bang Bang, Người chơi sẽ phải điều khiển xe tăng để bắn phá tất cả những chướng ngại vật hay các đối thủ khác có trong bản đồ.

Bang Bang Online có lối chơi khác hẳn với các tựa game trước đó ở trên Zing Me

Điểm thu hút của Bang Bang Online nằm ở những chiếc xe tăng có ngoại hình bắt mắt và kỹ năng đa dạng. Đặc biệt, những chiếc xe tăng còn được lấy ý tưởng dựa theo manga, phim ảnh hay thậm chí là.... truyện cổ tích. Ngoài ra, khi nhắc đến Bang Bang Online, người chơi hẳn sẽ còn nhớ ngay đến những lần vượt phó bản xuyên đêm hay phải nhịn ăn sáng mấy ngày liền để tậu cho mình một chiếc xe tăng ưng ý.

Những chiếc xe tăng bắt mắt đã lấy đi không biết bao nhiêu bữa ăn sáng của game thủ 8x, 9x

Dù đã cho nhiều tựa game mới đã ra đời với hình ảnh bắt mắt và lối chơi độc đáo nhưng đối với game thủ đời đầu, các tựa game trên Zing Me vẫn mang lại một cảm giác vô cùng đặc biệt bởi đó không chỉ là trò chơi giải trí mà còn lưu giữ những mảng kí ức tuổi thơ không thể nào quên.

Ảnh: Internet

https://kenh14.vn/top-5-tua-game-huyen-thoai-chac-chan-se-khien-game-thu-lao-lang-boi-hoi-moi-khi-nho-lai-20220528231914179.chn