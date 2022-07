Bất ngờ với tựa game kinh dị lạ lùng, lên tiếng thách thức người chơi phá đảo trong 2 tiếng để được "hoàn tiền" mua game

Steam có một cơ chế hoàn tiền đã từng gây tranh cãi khá nhiều trong quá khứ. Cụ thể, trong vòng 14 ngày kể từ khi mua game, người chơi hoàn toàn có thể được nhận lại tiền, trả game với điều kiện thời lượng chơi chưa quá hai tiếng.

Điều này từng khiến vô số NPH phản đối, khi họ thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách này, mà tựa game Stray đình đám hiện nay chính là ví dụ rõ nhất. Cụ thể, không ít game thủ đã tận dụng việc Stray có nội dung khá ngắn, trải nghiệm game dưới hai tiếng sau đó hoàn tiền và hoan hỉ khi thấy rằng mình đã "lời to" khi được trải nghiệm game miễn phí.

Cơ chế hoàn tiền của Steam khiến nhiều tựa game có thời lượng ngắn như Stray gặp khó

Thế nhưng mới đây, cộng đồng mạng lại vừa được chứng kiến một lời thách thức công khai tới từ tựa game kinh dị mới nhất, Refund Me If You Can (Hoàn Tiền Cho Tôi Nếu Bạn Có Thể). Chỉ nghe qua cái tên thôi, có lẽ tất cả cũng đã đều thấy rõ được sự thách thức ẩn chứa trong tựa game này rồi phải không. Thậm chí, trong dòng mô tả, NPH của Refund Me If You Can còn lên tiếng đầy khiêu khích: "Nếu như bạn đòi hoàn tiền mà chưa trải nghiệm hết game, bạn đích thị là một kẻ nhát gan".

Refund Me If You Can - tựa game kinh dị vừa xuất hiện trên Steam đã lên tiếng thách thức game thủ

Bản thân nội dung của trò chơi cũng không có gì quá phức tạp, khi các game thủ chỉ cần tránh những cuộc tấn công của quái vật trong một đường cống ngầm thiếu ánh sáng, đồng thời tìm được lối thoát khỏi mê cung là xong. Tuy nhiên, đáng lưu ý là trong mê cung có tới hơn 100 con đường, nhưng chỉ có duy nhất một lối đi dẫn tới nơi thoát hiểm. Và nếu để phá đảo trong hai tiếng đồng hồ, độ khó càng trở nên cao hơn nữa, trừ khi bạn là người cực kỳ may mắn.

Tựa game sẽ đưa người chơi vào một mê cung với chỉ một lối thoát trong hơn 100 con đường

Bản thân nhà phát hành của Refund Me If You Can cũng lên tiếng chia sẻ một số mẹo, để cố giúp người chơi phá đảo trò chơi trong hai tiếng như không đứng tại chỗ quá 45 giây, lưu ý đến những ký tự trên tường... Tuy nhiên, để có thể vượt qua trò chơi này trong thời gian ngắn ngủi dường như là không thể. Bảo sao mà tựa game này lại tự tin để đưa ra lời thách thức tới vậy.

Refund Me If You Can có lý do để tự tin trong việc thách thức người chơi





