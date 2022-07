Thư giãn với những tựa game yên bình, cực “chill” dịp cuối tuần

Nếu bạn đang muốn tìm một tựa game để thư giãn và giải trí sau cả tuần làm việc căng thẳng thì đây là những gợi ý không nên bỏ qua.

Stardew Valley

Dù đã trình làng và tồn tại được 7 năm thế nhưng đến nay Stardew Valley vẫn đang là tựa game nông trại được yêu thích nhất thế giới.

Bước vào cuộc sống của những người dân trong game, game thủ như được rời xa những đô thị xa hoa náo nhiệt. Tại Stardew Valley, người chơi đến gần hơn với thiên nhiên, trở về chốn thôn quê yên bình, tự tay trồng rau nuôi cá và trở thành chủ vựa trái cây hay chủ trang trại chăn nuôi gia súc...

Trong game, người chơi còn phải học hỏi kỹ năng chủ động quản lý thời gian, năng suất lao động ở các khu vườn, của việc trồng cây và hoa màu, nuôi gia súc, hàng thủ công, khai thác quặng và tham gia vào các hoạt động xã hội, bao gồm cả những mối quan hệ dẫn đến hôn nhân. Tất cả đều vì một mục đích duy nhất đó là kiếm thêm thật nhiều tiền để mở rộng trang trại.

Game có cả chế độ co-op để nhiều người chơi liên kết với nhau, trở thành đồng sáng lập của một nông trại. Từ đây, mọi người sẽ cùng chung tay lao động để kiếm thật nhiều tiền và nâng quy mô của trang trại lên mỗi ngày.

The Stillness of the Wind

Được phát triển bởi Memory of God & Lambic Studios, The Stillness of the Wind là trò chơi thuộc thể loại mô phỏng kết hợp với một vài yếu tố phiêu lưu. Với lối xây dựng độc đáo, tựa game đem đến những trải nghiệm chân thật và mới mẻ cho người chơi.

Game khai thác bối cảnh tại một làng quê yên bình trên sa mạc với những câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là bà Talma. Các game thủ sẽ đồng hành cùng bà Talma để chăm lo cho trang trại của mình như dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc đàn dê, làm pho mát từ sữa dê, thu nhặt trứng và nấu ăn, trồng rau hay trao đổi hàng hóa với người đưa thư,…

Nếu bạn đang tìm kiếm sự bình yên nhẹ nhàng và cần những giây phút tĩnh lại giữa cuộc sống xô bồ này thì The Stilness and the Wind sẽ là 1 lựa chọn không tồi dành cho bạn.

Abzu

Nếu đã chán trồng rau nuôi cá, các game thủ nghĩ sao nếu được hóa thân thành một thợ lặn được đắm mình trong đại dương bao la, ẩn chứa vô số điều huyền bí trong Abzu. Dưới làn nước mát, bạn có cơ hội chiêm ngưỡng những chú cá heo thân thiện, nhiều đàn cá nhỏ với hàng trăm con bơi quanh như đang khiêu vũ… Tất cả tạo ra một bầu không khí cực kỳ thư giãn và yên bình.





