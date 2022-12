10 thực phẩm có khả năng chống lão hóa hiệu quả, phụ nữ ngoài 40 tuổi càng nên ăn nhiều

Chế độ ăn uống hàng ngày đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa lão hóa cho phụ nữ sau 40 tuổi. Dưới đây là chia sẻ của TS.BS. Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, về những thực phẩm mà chị em nên ăn để chống lão hóa hiệu quả:

- Cải xoong

Cải xoong là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời của Canxi, Kali, Mangan, Phốt pho và các Vitamin A, C, K, B1 và B2,… Cải xoong giúp tăng lưu thông và cung cấp chất khoáng cho tất cả các tế bào của cơ thể, dẫn đến tăng cường oxy hóa cho da. Chứa nhiều vitamin A và C, các chất chống oxy hóa trong cải xoong có thể vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, giúp làm mờ nếp nhăn.

- Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng chống lão hóa cao nhất trong các loại thực phẩm. Ngoài hàm lượng vitamin C cao - rất tốt cho việc sản xuất collagen - ớt chuông đỏ còn chứa chất chống oxy hóa mạnh gọi là carotenoid.

Carotenoid là sắc tố thực vật tạo ra màu đỏ tươi, vàng và cam mà bạn thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả. Chúng có nhiều đặc tính chống viêm và có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và độc tố môi trường.

- Đu đủ

Siêu thực phẩm thơm ngon này rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da và giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn. Trong đu đủ chứa các vitamin A, B C, K và E cùng với canxi, kali, magie, phốt pho…

Nhiều chất chống oxy hóa trong đu đủ giúp chống lại tác hại của các gốc tự do và có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Đu đủ cũng chứa một loại enzyme gọi là papain giúp cung cấp thêm lợi ích chống lão hóa bằng cách hoạt động như một trong những chất chống viêm tốt nhất trong tự nhiên.

Vì vậy, ăn đu đủ (hoặc sử dụng các sản phẩm có chứa papain) có thể giúp cơ thể bạn loại bỏ các tế bào da chết, mang lại cho bạn làn da sáng và tràn đầy sức sống.

- Quả việt quất

Quả việt quất rất giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa, chống lão hóa gọi là anthocyanin - hợp chất mang lại cho quả việt quất màu xanh đậm đẹp mắt của chúng.

Những chất chống oxy hóa mạnh mẽ này có thể giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại do ánh nắng mặt trời, căng thẳng và ô nhiễm bằng cách điều chỉnh phản ứng viêm và ngăn ngừa mất collagen.

- Súp lơ

Súp lơ là một thực phẩm chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ với vitamin C, K , chất xơ, folate, lutein, canxi và một loạt các chất chống oxy hóa. Cơ thể bạn rất cần vitamin C để sản xuất Collagen - loại protein chính trong da giúp da săn chắc và đàn hồi.

- Rau chân vịt

Rau chân vịt là thực phẩm siêu dưỡng ẩm và chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cung cấp oxy cho toàn bộ cơ thể. Rau chân vịt giàu vitamin A, C, E và K, magie, sắt heme từ thực vật, lutein,…

Hàm lượng vitamin C cao trong rau giúp tăng cường sản xuất collagen để giữ cho làn da săn chắc và mịn màng. Bên cạnh đó, vitamin A trong rau có thể giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt và vitamin K đã được chứng minh là giúp giảm viêm trong tế bào.

- Các loại hạt

Nhiều loại hạt (đặc biệt là hạnh nhân) là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời, có thể giúp sửa chữa các mô da, giữ độ ẩm cho da và bảo vệ da khỏi tia UV gây hại. Quả óc chó thậm chí còn chứa axit béo omega-3 chống viêm có thể giúp: Tăng cường màng tế bào da; Bảo vệ da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời; Mang lại làn da sáng đẹp bằng cách bảo quản barrie dầu tự nhiên của da.

- Trái bơ

Bơ có nhiều axit béo chống viêm giúp thúc đẩy làn da mịn màng và đàn hồi tốt. Chúng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu có thể ngăn ngừa các tác động tiêu cực của quá trình lão hóa, bao gồm: vitamin K, C, E và A, vitamin B, kali,…

Hàm lượng vitamin A cao trong quả bơ có thể giúp chúng ta loại bỏ các tế bào da chết, cho chúng ta làn da sáng đẹp. Hàm lượng caroten của chúng cũng có thể hỗ trợ ngăn chặn độc tố và tác hại từ tia nắng mặt trời, đồng thời giúp bảo vệ chống ung thư da.

- Khoai lang

Màu cam của khoai lang đến từ một chất chống oxy hóa gọi là beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A có thể giúp phục hồi độ đàn hồi của da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và cuối cùng là góp phần mang lại làn da mềm mại, trẻ trung.

Khoai lang cũng là một nguồn cung cấp vitamin C và E tuyệt vời - cả hai đều có thể bảo vệ làn da của chúng ta khỏi các gốc tự do có hại và giữ cho làn da của chúng ta luôn rạng rỡ.

- Quả lựu

Lựu đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một loại trái cây chữa bệnh. Lựu chứa nhiều vitamin C và nhiều loại chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi tác hại của các gốc tự do và giảm mức độ viêm nhiễm trong hệ thống của chúng ta.

Hạt lựu cũng chứa một hợp chất gọi là punicalagins, có thể giúp bảo tồn collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa.