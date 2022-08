10 năm ở cùng gia đình vợ, chắt bóp được 700 triệu đồng, tôi đã mua căn nhà đầu tiên thế nào?

Đầu năm 2022, sau 10 năm kết hôn, hai vợ chồng tôi đã tích góp được khoảng 700 triệu đồng. Số tiền không nhiều nhưng đủ để tôi nghĩ đến một căn hộ chung cư nho nhỏ của riêng mình. Căn hộ này cũng cần phải đáp ứng được một vài tiêu chí tiên quyết do nhu cầu cá nhân: Có trường tiểu học công lập ở ngay dưới chân chung cư, gần nhà ông bà ngoại để tiện đi lại thăm nom ông bà và tài chính chỉ khoảng 1,5 tỷ vẫn đảm bảo tối thiểu 2 phòng ngủ.

Bài toán tài chính được tính toán như sau: Tôi chia nhỏ số tiền vay mượn 50% còn lại theo hai phương thức:

- Vay của người thân bạn bè khoảng 300 triệu đồng không chịu lãi (mỗi người vay số tiền nhỏ 50 triệu – 30 triệu – 20 triệu).

- Số 400 triệu còn lại sẽ vay trả góp ngân hàng.

Thu nhập hàng tháng hai vợ chồng là 30 triệu đồng, đủ giúp chúng tôi đạt điều kiện vay ngân hàng trả lãi và duy trì mức sinh hoạt phí tối thiểu gia đình 4 người ở mức 20 triệu đồng/tháng. Tôi cũng tìm hiểu mức lãi suất cho vay của ngân hàng hiện tại cho mục đích mua nhà vào khoảng 8-10% tuỳ ngân hàng.

Với số tiền vay 400 triệu đồng, chúng tôi sẽ phải trả lãi và gốc trung bình khoảng 7 - 9 triệu đồng/tháng. Con số này tuỳ thuộc vào chính sách cho vay của ngân hàng, tất toán trước thời gian và lãi thả nổi sau thời hạn tối thiểu. Và tôi mất gần nửa năm để đi tìm một dự án phù hợp.

Có một điều tôi không ngờ, dù tích luỹ một số tiền tương đối vào thời điểm tìm mua nhà thì giá nhà chung cư lại không còn phù hợp ngay cả khi chỉ so với một năm trước đó. Giá nhà đã tăng phi mã lên 15%-20%, những căn hộ tôi nhắm tới nay có mức giá chủ yếu 30 – 50 triệu/m2. Gần như thị trường Hà Nội không còn các dự án nhà mới có mức trung bình giá từ 20-25 triệu/m2.

Khu vực tôi dự định mua và tìm kiếm căn hộ là khu Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, gần nhà vợ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về các dự án chung cư mới đang mở bán như The Nine Phạm Văn Đồng (số 9, Phạm Văn Đồng) hay Sunshine City Bắc Từ Liêm, giá căn hộ … đều đang được rao với số tiền lên tới 40 triệu – 50 triệu/m2. Những dự án cũ hơn như khu An Bình City, Goldmark City Hồ Tùng Mậu, Green Stars… mức giá cũng dao động từ 30 triệu – 40 triệu/m2.

Ảnh minh hoạ.

Với nguồn tài chính hiện có và khả năng vay mượn, trả lãi ngân hàng, có những lúc tôi nghĩ rằng mình khó có thể mua được một căn hộ khoảng 60m2 với mức giá trên đối với các dự án thương mại mới mở hoặc dự án cũ phân cấp cao cấp hoặc trung bình ở khu Bắc Từ Liêm, Phạm Văn Đồng.

May mắn thay, một người bạn sống ở khu vực này sau khi nghe tôi chia sẻ đã giới thiệu tôi dự án chung cư cũ – cách Phạm Văn Đồng khoảng 3-4km. Ở đó có những căn hộ rao bán diện tích khoảng 56m2 - 60m2 với giá 1,3 - 1,6 tỷ đồng. Căn hộ tối thiểu có hai phòng ngủ.

Điểm cộng là, ngay dưới khu chung cư có trường tiểu học công lập như mong muốn của hai vợ chồng. Mặc dù dự án hoàn thành từ năm 2016 nhưng cơ sở vật chất vẫn khá tốt. Sau khi tìm một số căn hộ và xem xét, tháng 5/2022, vợ chồng tôi đã chốt được một căn hộ chỉ trong 2 tuần.

Vì là dự án cũ nên chúng tôi cũng nhanh chóng sang tên làm sổ và ký kết với Ngân hàng để vay số tiền còn thiếu. Mọi đặc điểm căn hộ đều khá phù hợp với yêu cầu của gia đình tôi. Sau hai tháng, thậm chí có căn hộ tương đương khi tôi hỏi mua đã được chủ rao với mức giá chênh lên 100 - 200 triệu đồng so với thời điểm rao tháng 4/2022. Thực tế nếu tôi rao bán luôn căn hộ mình vừa mua được, có thể sẽ lãi luôn được khoản tiền đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ mua được nhà là cái duyên và sự may mắn.

Có lẽ trong thời điểm này, những người có tài chính eo hẹp như chúng tôi sẽ phải cần rất nhiều yếu tố - cân đối và cắt giảm kỳ vọng để có thể mua được một căn hộ chung cư.

Lý giải về nguyên nhân giá căn hộ chung cư tăng, các chuyên gia bất động sản nhận định, tình trạng lạm phát, nguyên liệu tăng do ảnh hưởng địa chính trị (bất ổn kinh tế, chính trị, dịch bệnh); nguồn cung trên thị trường yếu, một số chính sách về bất động sản có hiệu lực như siết cho vay mua nhà, siết phân lô bán nền. Theo tin từ Bộ Xây dựng, số lượng nhà ở thương mại hoàn thành trong quý II là 24 dự án với 5.608 căn, số lượng dự án bằng khoảng 109% so với Quý I/2022 và bằng khoảng 70,6 % so với cùng kỳ năm 2021. Với dự án nhà ở thu nhập thấp, trong quý II/2022 cả nước chỉ có 3 dự án hoàn thành với 1.134 căn hoàn thành tại Kon Tum, Ninh Thuận. Trong quý II, số lượng dự án nhà ở thu nhập thấp được cấp phép mới là 4 dự án với quy mô 2.652 căn tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nam.

