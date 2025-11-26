Chương Tử Di - Thập Diện Mai Phục

Vẻ đẹp của Chương Tử Di trong bộ phim Thập Diện Mai Phục được đánh giá là "thần sầu", với phân cảnh múa khiến cả thế giới say đắm. Trong cảnh quay nổi tiếng này, Chương Tử Di hóa thân thành cô gái mù Tiểu Muội và thực hiện màn đánh trống độc đáo tại Mẫu Đơn Phường. Cô không chỉ cuốn hút bởi gương mặt mà còn chinh phục khán giả nhờ những động tác múa vô cùng điêu luyện.

Lợi thế nhờ việc học múa từ năm 8 tuổi đã giúp Chương Tử Di có màn hóa thân xuất sắc vào kiểu vai nữ nhân giang hồ. Các động tác võ thuật của cô trong phim được đánh giá là đẹp và uyển chuyển như đang múa. Năm 2004, thành công vang dội trên toàn cầu của Thập Diện Mai Phục đã mang về cho Chương Tử Di đề cử BAFTA cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim cũng nhận được đề cử Oscar danh giá cho Quay phim đẹp nhất.

Vương Dịch Đình - An Lạc Truyện

Trong bộ phim An Lạc Truyện, Vương Dịch Đình vào vai cô ca nữ Lâm Lang và ngay lập tức gây chú ý lớn. Vẻ đẹp cùng điệu múa của cô được nhận xét là "khiến mọi người phải kinh ngạc", thậm chí còn nổi bật hơn cả nữ chính. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, cô còn gây ấn tượng mạnh với cảnh múa mềm mại, nhịp nhàng như tiên nữ giáng trần. Cô có dáng người mảnh dẻ, kết hợp với quần áo lộng lẫy, mọi ánh mắt và nụ cười đều toát lên sự quyến rũ, quả đúng là quay đầu cười một cái, khiến trăm người say mê.

Lâm Lang đã thể hiện trọn vẹn sức hút lay động lòng người của một người ca nữ. Đặc biệt, điệu múa của cô đẹp đến mê hồn, với động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển. Những cú dậm chân lên trống như đánh thẳng vào tim người xem, khiến người ta không khỏi cảm thán rằng điệu múa này chỉ có trên trời, thật may mắn lắm mới được chiêm ngưỡng ở cõi trần gian.

Trương Nhã Khâm - Lưu Thủy Điều Điều

Dù xuất hiện ít, cô ca nữ Ngọc Liên ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nàng có dáng vẻ như tiên nữ, với khí chất lạnh lùng, yên tĩnh, hài hòa với mái tóc. Điệu múa kiếm của Ngọc Liên vừa nhẹ nhàng, mềm mại lại vừa cứng rắn, thu hút người xem. Tạo hình của cô lộng lẫy như nữ thần. Ngọc Liên xuất hiện với vai trò hoa khôi của thanh lâu, tuy nhiên thân phận thực sự của nàng là một sát thủ.

Khi thể hiện điệu múa với kiếm, các động tác uyển chuyển vừa mềm mại vừa cứng cỏi của Ngọc Liên thu hút khán giả. Thêm vào đó là tạo hình xa hoa lộng lẫy tựa nữ thần giúp Trương Nhã Khâm tỏa sáng trên màn ảnh. Các từ khóa liên quan tới vai diễn của nữ diễn viên trong Lưu Thủy Điều Điều thu hút hơn 80 triệu lượt xem.

Khương Trinh Vũ - Đại Phụng Đả Canh Nhân

Phù Hương nổi tiếng khắp kinh thành khi sở hữu cả nhan sắc lẫn tài năng, dáng người yểu điệu, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc. Trong phim, trang phục của cô lộng lẫy tinh xảo, trang điểm tinh tế quyến rũ, ánh mắt toát lên sức hút hồn người. Cô chỉ cần một động tác bay lượn từ chiếc dù giấy là đã chinh phục được tất cả. Cầm nghệ của cô vô cùng tinh xảo, tiếng đàn như âm thanh trời ban, ngân vang không dứt, tài làm thơ thâm hậu, đối đáp với văn nhân, tao nhân mặc khách đều xuất khẩu thành chương, khiến vô số người phải nể phục. Dù cô sống ở chốn hồng trần, Phù Hương lại khác biệt so với các ca kỹ trong những bộ phim truyền hình trước đây. Cô không hề mang vẻ "phấn son" mà toát lên một khí chất siêu phàm thoát tục, khiến người xem phải sáng mắt.

Nữ diễn viên thủ vai Phù Hương là Khương Trinh Vũ. Cô sở hữu vẻ đẹp cổ điển ấn tượng và được mệnh danh là "Điêu Thuyền nhân gian". Dù có khí chất tốt và ra mắt sớm tài nguyên phim ảnh của Khương Trinh Vũ vẫn ở mức trung bình. Cô từng gây chú ý tại chương trình Sáng Tạo Doanh 2020, nhưng phải rút lui vì chấn thương.

Angelababy - Địch Nhân Kiệt Chi Thần Đô Long Vương

Nhan sắc của Ngân Duệ Cơ trong phim là điều không thể bàn cãi, dù khán giả có thể nghi ngờ về diễn xuất của cô. Với đôi mắt đầy mê hoặc, từng bước chân nhẹ nhàng cùng dáng vẻ "ôm đàn Tỳ Bà nửa che mặt", cô ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Ánh mắt và khuôn mày của nàng ca kỹ này ngập tràn sự quyến rũ và bí ẩn, thể hiện trọn vẹn phong thái tuyệt mỹ của một ca kỹ được cả Lạc Dương thành theo đuổi.

Tuy là người chốn phong trần, Ngân Duệ Cơ lại có tài hoa xuất chúng, tinh thông cầm kỳ thi họa, đặc biệt yêu thích thi ca. Đáng tiếc, vì trót đắc tội với hàng ngũ quý tộc nên người con gái xinh đẹp nhất kinh thành đã bị chọn làm vật tế thần. Nàng bị giam trong miếu thờ Long Vương và phải thề thủ tiết trong suốt ba năm. Chính vì vẻ đẹp lộng lẫy nghiêng nước nghiêng thành, nhan sắc của Angelababy đã là sự lựa chọn hoàn hảo của đạo diễn Từ Khắc cho vai Ngân Duệ Cơ.

Gia Nại - Mộng Hoa Lục

Trương Hảo Hảo được mệnh danh là huyền thoại của Giáo Phường Tư ở Biện Kinh. Cô là Hoa Khôi kinh thành, sở hữu cả nhan sắc và thực lực. Khoác trên mình hồng y rực lửa, cô có phong thái vạn người mê. Điểm đặc biệt là Trương Hảo Hảo không phải "bình hoa" mà là chủ nhân của Song Hỷ Lâu, thể hiện tài kinh doanh phi thường và tính cách độc lập, tự tin.

Người thủ vai Trương Hảo là Gia Nại, một mỹ nhân Tân Cương đang học tại Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh. Gia Nại sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, có nét lai Tây, vừa kiêu kỳ vừa mong manh. Sự xuất hiện của cô với cảnh cưỡi ngựa đã gây choáng ngợp và thu hút hơn nữa, khiến khán giả kỳ vọng cô sẽ tỏa sáng như các đàn chị cùng quê hương như Địch Lệ Nhiệt Ba. Khán giả ca ngợi Trương Hảo Hảo là nhân vật lộng lẫy, yêu kiều nhưng tính cách rắn rỏi.

Cảnh Như Dương - Yên Ngữ Phú

Sư Tiểu Tiểu (Cảnh Như Dương) vốn là thiên kim tiểu thư của một gia đình quan lại, nhưng vì gia tộc phạm tội nên một sớm sa cơ thành phong trần nữ tử. Cảnh Như Dương đã thể hiện vai diễn Hoa Khôi này bằng tạo hình đậm chất cổ điển cùng diễn xuất tinh tế, thành công xây dựng một hình tượng Hoa Khôi vừa có nét đoan trang lại vừa có sự quyến rũ. Khoảnh khắc cô xuất hiện chỉ vỏn vẹn 5 phút với cảnh quay ngoảnh đầu lại đã ngay lập tức gây sốt trên khắp mạng xã hội.

Vương Sở Nhiên - Khánh Dư Niên 2

Vương Sở Nhiên, người được mệnh danh là "Tiểu Lưu Diệc Phi", đã đảm nhận vai Hoa Khôi Tang Văn trong Khánh Dư Niên 2. Khán giả nhận xét nhân vật Tang Văn có nhan sắc tỏa sáng và cách thể hiện của Vương Sở Nhiên mang lại cảm giác dễ chịu, nhận được nhiều thiện cảm. Cô xuất hiện với y phục màu hồng rất mãn nhãn, thu hút ánh nhìn của người xem.

Tuy nhiên, dù có vẻ ngoài ấn tượng, màn thể hiện nàng ca kỹ này của Vương Sở Nhiên vẫn khó thoát khỏi những lời trêu chọc và phàn nàn từ khán giả. Điều này cho thấy, dù sở hữu nhan sắc vượt trội, cô vẫn cần phải trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất để có thể hoàn toàn chinh phục được khán giả.

Hứa Linh Nguyệt - Đường Triều Quỷ Sự Lục 3

Hoa Khôi Hồng Dược do Hứa Linh Nguyệt thủ vai trong Đường Triều Quỷ Sự Lục 3 là điểm sáng nổi bật, ngay lập tức thu hút sự chú ý nhờ tạo hình cổ trang tuyệt đẹp và khí chất kinh diễm. Hồng Dược lại là nhân vật phức tạp và bí ẩn, cô xuất hiện trong hồng y lộng lẫy với đàn Tỳ Bà và vũ điệu Hồng Tụ, toát lên vẻ cao quý nhưng ẩn chứa sự đa mưu, thâm sâu. Cô không hề ngây thơ mà vô cùng linh hoạt, lợi dụng tài năng và sắc đẹp để thực hiện kế hoạch báo thù cho gia tộc bị diệt môn 19 năm trước.

Sự thể hiện của Hứa Linh Nguyệt rất xuất sắc: cô sở hữu nhan sắc phúc hoàn toàn phù hợp với nhân vật nữ chủ phức tạp này. Nhờ diễn xuất chắc chắn, cô đã khắc họa thành công một vai diễn đa chiều: vừa quyến rũ mê hoặc, vừa tàn nhẫn khi thực hiện kế hoạch báo thù. Màn trình diễn này giúp Hứa Linh Nguyệt khẳng định vị thế và được kỳ vọng trở thành thế hệ nữ diễn viên thực lực mới.

Lưu Thi Thi - Bạch Xà Hậu Truyện

Trong bộ phim Bạch Xà Hậu Truyện, nữ diễn viên Lưu Thi Thi đã từng đảm nhận vai Doãn Song Song, một ca kỹ vô cùng đặc biệt. Dù phải lưu lạc chốn thanh lâu, nhưng Doãn Song Song lại có cốt cách và khí chất thần tiên, thoát tục. Cô không hề mang vẻ phàm tục mà lại tao nhã như hoa sen, toát lên sự thanh tân, đạm nhã và giữ được cốt cách "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

Doãn Song Song không chỉ sở hữu vẻ đẹp kiều diễm mà còn là người tài sắc vẹn toàn, tinh thông cầm, kỳ, thi, họa. Dù vậy, số phận của cô lại không may mắn. Vốn xuất thân từ gia đình hiển hách, cô lại trải qua quá nhiều biến cố thăng trầm, cơ thể từ nhỏ đã yếu ớt, cuối cùng bị bán vào thanh lâu. Khán giả vốn đã quen thuộc với hình tượng Lưu Thi Thi là một người đẹp thanh thoát như hoa cúc, như vai Long Quỳ hay Tân Thập Tứ Nương. Chính vì vậy, vai diễn ca kỹ này của cô càng gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự khác biệt hoàn toàn với những vai diễn trước đây.