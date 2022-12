10 bom tấn điện ảnh ăn khách nhất năm 2022

Cuộc đua điện ảnh 2022 đang dần đi đến chặng cuối, và những ứng viên cho vị trí bom tấn ăn khách nhất năm cũng đã dần lộ diện. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn phục hồi như giai đoạn trước đại dịch Covid-19, thế nhưng tình hình doanh thu phòng vé của những dự án điện ảnh trong năm nay đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với 2 năm trước. Trong đó, có không ít tác phẩm đã vượt mốc 1 tỷ USD đầy ấn tượng.

Dưới đây là 10 bom tấn điện ảnh có doanh thu cao nhất trong năm 2022.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (405,2 triệu USD)

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ra mắt vào ngày 8/4/2022 - Ảnh: Warner Bros.

Là tác phẩm thứ 3 trong loạt phim Fantastic Beasts, bộ phim này xoay quanh câu chuyện của giáo sư Albus Dumbledore cùng nhiệm vụ mà ông giao cho Newt Scamander và các cộng sự nhằm trà trộn vào đội quân Grindelwald hắc ám.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore thu về hơn 405 triệu USD sau khi công chiếu, thấp hơn nhiều so với 2 phần trước đó là Fantastic Beast & Where to Find them (812,5 triệu USD) và Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (655 triệu USD). Bên cạnh kịch bản bị khán giả “chê tơi tả”, bộ phim này còn vướng phải rất nhiều tai tiếng hậu trường, liên quan đến việc cắt hợp đồng với Johnny Depp, hay những rắc rối đời tư của nam diễn viên Ezra Miller.

Moon Man (460,2 triệu USD)

Moon Man ra mắt vào ngày 29/7/2022 - Ảnh: Mahua FunAge.

Moon Man (Mặt Trăng Độc Hành) là tác phẩm khoa học viễn tưởng - hài của Trung Quốc, được chuyển thể từ bộ truyện tranh Hàn Quốc Moon You của Cho Seok. Bộ phim này xoay quanh cuộc sống cô độc của nhân viên bảo trì trạm vũ trụ Độc Cô Nguyện, người vô tình mắc kẹt là trên Mặt Trăng trong một lần làm nhiệm vụ. Từ đó, nhất cử nhất động của anh được truyền hình trực tiếp về Trái Đất và biến thành một chương trình “tấu hài” với nhiều bất ngờ cùng những tình huống dở khóc dở cười.

Mặc dù chỉ được ra mắt tại Trung Quốc và một số quốc gia khác như New Zealand hay Australia, thế nhưng sau khi kết thúc đợt công chiếu, Moon Man vẫn xuất sắc thu về hơn 460 triệu USD, vượt qua cả những bom tấn lớn của Hollywood như Black Adam, Bullet Train, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore hay Sonic the Hedgehog 2. Thành tích này giúp tác phẩm của đạo diễn Zhang Chiyu đã lọt vào Top 10 bộ phim điện ảnh ăn khách nhất năm 2022, theo số liệu thống kê của BoxOfficeMojo.

Thor: Love and Thunder ra mắt vào ngày 6/7/2022 - Ảnh: Marvel Studios.

Thor: Love and Thunder là phần phim lẻ thứ 4 dành cho chàng Thần sấm nhà Marvel, đồng thời cũng là một trong ba phim điện ảnh của MCU ra mắt trong năm 2022. Bộ phim này xoay quanh cuộc đối đầu giữa Thor với ác nhân Gorr the God Butcher (Kẻ sát thần), đồng thời cũng giúp khán giả có được cái nhìn rõ nét hơn về câu chuyện tình yêu sâu sắc giữa anh với Jane Foster mà Marvel đã bỏ quên trong nhiều năm qua.

Mặc dù vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản cũng như kỹ xảo, thế nhưng Thor: Love and Thunder vẫn ghi tên mình vào danh sách những bộ phim ăn khách nhất năm 2022, với doanh thu đạt mức gần 761 triệu USD.

Tuy nhiên, sau khi dự án này khép lại, tương lai của Thor trong MCU đang trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết, bởi nam diễn viên Chris Hemsworth cho biết anh sẽ chỉ trở lại với vai diễn này nếu Marvel có thể mang đến những câu chuyện mới mẻ hơn cho nhân vật của mình. Ngoài ra, nam diễn viên cũng đang tạm ngừng toàn bộ mọi hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi vì bản thân có khả năng mắc bệnh Alzheimer (suy giảm trí nhớ).

The Batman (770,8 triệu USD)

The Batman ra mắt vào ngày 4/3/2022 - Ảnh: Warner Bros.

The Batman là dự án điện ảnh tiếp theo khai thác nhân vật Người Dơi của DC nhưng theo một khía cạnh hoàn toàn mới: Đó chính là trí tuệ và khả năng phá án tài tình của tỷ phú trẻ tuổi Bruce Wayne khi phải đối đầu với ác nhân có bộ não quỷ quyệt Riddler. Bộ phim này cũng đánh dấu cho khởi đầu của một vũ trụ điện ảnh mới, bên cạnh DCU đang được James Gunn phát triển tại DC Studios.

Mặc dù phải chịu áp lực rất lớn từ những phiên bản phim về Người Dơi vốn đã quá thành công trước đó, thế nhưng The Batman vẫn đạt được nhiều thành công lớn và mang về khoản doanh thu gần 771 triệu USD. Đây có lẽ cũng là lý do vì sao Warner Bros. quyết định “bật đèn xanh” cho The Batman 2, bên cạnh đó là rất nhiều dự án ăn theo khác như series truyền hình The Penguin.

Black Panther: Wakanda Forever (801,2 triệu USD)

Black Panther: Wakanda Forever ra mắt vào ngày 11/11/2022 - Ảnh: Marvel Studios.

Black Panther: Wakanda Forever có thể xem là lời tri ân mà Marvel Studios dành cho cố diễn viên Chadwick Boseman, đồng thời cũng là tác phẩm khép lại giai đoạn thứ 4 của MCU. Bộ phim này đã mang đến câu chuyện của Wakanda sau sự ra đi của quốc vương T’Challa, cũng như cuộc chiến giữa họ với tộc người dưới biển Taloka, do Namor lãnh đạo.

Tính đến thời điểm viết bài, Black Panther: Wakanda Forever đã thu về 801,15 triệu USD, và là bộ phim có doanh thu cao thứ 2 trong năm nay của Marvel Studios.

Avatar: The Way of Water mới ra mắt vào ngày 16/12 vừa qua - Ảnh: 20th Century Studios.

Avatar: The Way of Water là phần hậu truyện của Avatar, bom tấn đã ra mắt từ 13 năm trước. Bộ phim này xoay quanh cuộc chiến giữa gia đình Jake Sully với “Người Trời” do đại tá Miles Quaritch dẫn đầu, đồng thời hé lộ về Metkayina, một chủng tộc người Na’vi khác sống tại những vùng biển xa xôi của Pandora.

Mặc dù mới chỉ ra mắt 10 ngày trước, thế nhưng Avatar: The Way of Water đã nhanh chóng chứng tỏ được sức hút của mình với doanh thu ấn tượng - 881,4 triệu USD. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên trong những ngày tới, bởi khoảng thời gian công chiếu của Avatar: The Way of Water vẫn còn rất dài. Hiện tại, các chuyên gia đã nhận định rằng rất khó để có thể dự đoán chính xác doanh thu cuối cùng mà bộ phim này có thể đạt được, nhưng đa số đều đồng tình đó sẽ là một con số ấn tượng không thua kém gì phần phim đầu tiên - hiện đang đứng đầu trong danh sách tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại.

Minions: The Rise of Gru (939,4 triệu USD)

Minions: The Rise of Gru ra mắt vào ngày 1/7/2022 - Ảnh: Universal Pictures.

Năm 2022 cũng đánh dấu sự trở lại của Minions, một trong những loạt phim hoạt hình thành công nhất trong 2 thập kỷ vừa qua. Minions: The Rise of Gru kể lại câu chuyện về tuổi thơ của Gru cùng giấc mộng trở thành ác nhân vĩ đại nhất thế giới.

Tương tự như những phần phim đã ra mắt trước đó, bộ phim này tiếp tục mang đến những màn “tấu hài” đặc trưng của các Minions, cùng với đó là một kịch bản đơn giản, dễ hiểu nhưng chỉn chu, trọn vẹn, phù hợp với mọi đối tượng khán giả. Rõ ràng là “những quả chuối vàng biết đi” vẫn luôn đặc biệt có sức hút, và con số doanh thu 939,4 là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó, đặc biệt là trong một năm có quá nhiều bom tấn lớn như 2022.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (956 triệu USD)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra mắt vào ngày 6/5/2022 - Ảnh: Marvel Studios.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là dự án điện ảnh đầu tiên trong năm nay của Marvel Studios, đồng thời cũng là phần tiếp nối cho câu chuyện còn dang dở của Scarlet Witch sau khi series WandaVision khép lại. Bộ phim này xoay quanh hành trình khám phá đa vũ trụ của phù thủy Stephen Strange nhằm bảo vệ America Chavez, siêu anh hùng trẻ tuổi với khả năng di chuyển giữa các thực tại, khỏi nanh vuốt của Wanda Maximoff.

Mặc dù được đánh giá là bộ phim quan trọng nhất của giai đoạn 4 MCU cũng như của toàn bộ mạch truyện đa vũ trụ mà Marvel Studios đang phát triển, thế nhưng Doctor Strange in the Multiverse of Madness lại vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều về mặt kịch bản. Bộ phim này đạt mức doanh thu 955,7 triệu USD, đứng thứ 3 trong danh sách này, nhưng lại khá khiêm tốn so với những “bom tấn tỷ đô” trước đó của Marvel như loạt phim The Avengers, Captain America: Civil War, Black Panther hay Captain Marvel.

Jurassic World: Dominion (1 tỷ USD)

Jurassic World: Dominion ra mắt vào ngày 10/6/2022 - Ảnh: Universal Pictures.

Jurassic World: Dominion là phần thứ 3 trong loạt phim Jurassic World, xoay quanh câu chuyện khi con người và những loài khủng long chung sống với nhau trong môi trường hiện đại. Bộ phim này đặc biệt gây chú ý khi đưa dàn diễn viên từ loạt phim Jurassic Park kinh điển trở lại màn ảnh lớn, bên cạnh bộ đôi nhân vật chính là Owen Grady và Claire Dearing, do Chris Pratt và Bryce Dallas Howard thủ vai.

Jurassic World: Dominion thu về hơn 1 tỷ USD sau khi công chiếu và trở thành bộ phim chiếu rạp ăn khách thứ 2 trong năm nay. Tuy nhiên, nếu so với 2 phần phim trước đó, con số này lại lép vế hơn rất nhiều khi Jurassic World và Jurassic World: Fallen Kingdom đã lần lượt mang về 1,7 tỷ USD và 1,3 tỷ USD cho Universal Pictures.

Top Gun: Maverick (1,5 tỷ USD)

Top Gun: Maverick ra mắt vào ngày 25/5/2022 - Ảnh: Paramount Pictures.

Top Gun: Maverick là phần hậu truyện của bộ phim Top Gun ra mắt vào năm 1986, với sự trở lại của “ông hoàng phim hành động” Tom Cruise trong vai trò Pete “Maverick” Mitchell. Với tư cách là một trong những phi công hàng đầu của hải quân, Mitchell được lựa chọn để lãnh đạo đội ngũ gồm các học viên ưu tú của TOP GUN và thực hiện một nhiệm vụ siêu nguy hiểm, đòi hỏi những kỹ năng không chiến hoàn hảo và hiệu quả nhất.

Ngay sau khi ra mắt, Top Gun: Maverick đã liên tục công phá mọi cụm rạp lớn nhỏ trên toàn thế giới và dễ dàng bỏ túi khoảng 1,5 tỷ USD nhờ kịch bản hấp dẫn, hình ảnh đẹp mắt, cùng nhưng pha hành động mạo hiểm do đích thân Tom Cruise tự thực hiện. Bộ phim này thậm chí còn được Hiệp hội Phê bình điện ảnh Mỹ lựa chọn là tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất năm 2022.

Nguồn: ScreenRant, BoxOfficeMojo