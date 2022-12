Khán giả đồng loạt bỏ về, đòi tẩy chay Avatar 2

Theo Daily Star, Avatar: The Way of Water phải đối mặt với những lời kêu gọi tẩy chay vì cốt truyện vô cảm, phân biệt chủng tộc và không tôn trọng văn hóa bản địa.

Người hâm mộ cho rằng bom tấn mới cả Hollywood chiếm đoạt văn hóa bản địa khi thể hiện hình ảnh cư dân người Na'vi của thế giới Pandora. Cả hai phần phim của Avatar đều vấp phải sự chỉ trích vì chỉ tuyển diễn viên da trắng để thể hiện văn hóa bản địa.

Yuè Begay - đồng chủ tịch của Indigenous Pride LA, người Mỹ bản địa có sức ảnh hưởng tại Hollywood - công khai đề xuất tẩy chay Avatar: Way of Water. Theo Begay, nền văn hóa của người bản địa bị chiếm đoạt theo cách có hại để thỏa mãn thị hiếu của người da trắng.

“Đừng xem Avatar: The Way of Water. Các bạn hãy tham gia cùng người bản địa và các nhóm bản địa khác trên khắp thế giới để tẩy chay bộ phim khủng khiếp và phân biệt chủng tộc này", Yuè Begay tuyên bố.

Avatar 2 đang vướng vào làn sóng tẩy chay

Nhiều khán giả lên tiếng ủng hộ Yuè Begay. Một người viết: "Avatar thật kinh khủng. Phân biệt chủng tộc, sáo rỗng, cốt truyện nhiều lỗ hổng, dài dòng là những gì tôi muốn nói về nó. Tôi phải bỏ về giữa chừng".



Năm 2010, đạo diễn James Cameron bị chỉ trích vì những bình luận liên quan đến người bản địa, nhất là việc yêu cầu các bộ lạc người Mỹ bản địa nên "chiến đấu mạnh mẽ hơn" để chống lại nạn diệt chủng.

"Tôi cảm thấy như quay ngược thời gian 130 năm trước khi xem những gì người Lakota Sioux bị đẩy vào cảnh bị yêu cầu di dời, trao một số hình thức bồi thường. Đây là động lực để tôi làm Avatar", ông nói.

Trước đó, đoàn phim Avatar 2 bị tố bóc lột sức lao động. Preshaw - nghệ sĩ thực hiện kỹ xảo điện ảnh - tố anh không được trả lương công bằng. Preshaw nói tiền lương của anh cho bộ phim “nhiều triệu USD” bị cắt giảm còn 10 USD/h. Mức lương này thấp hơn khi anh làm họa sĩ cho dự án hoạt hình trẻ em.

Tiếp nối thành công của Avatar năm 2009, phần 2 của bom tấn điện ảnh ra đời và bảo vệ đại dương của chủng tộc Navi. Sau một tuần công chiếu, tổng doanh thu toàn cầu của phim đạt 715,2 triệu USD. Hiện tại, phim giữ ngôi vương trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ.