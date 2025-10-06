1 web du lịch nổi tiếng toàn cầu: "Phần lớn khách du lịch mang cả căn bếp, chịu khó đi chợ chỉ để nấu ăn tại nơi nghỉ dưỡng?"

Trong nghiên cứu mới đây của Booking.com “Taste of Home” cho thấy, ẩm thực đang trở thành yếu tố then chốt, quyết định trải nghiệm tại các nhà nghỉ dưỡng trong năm 2025. Ngày càng nhiều du khách lựa chọn loại hình lưu trú này nhờ sự tự do và linh hoạt trong ăn uống: từ nấu nướng, tổ chức tiệc tùng cho đến tự tay nấu những món đặc sản trong không gian giàu bản sắc địa phương. Các trải nghiệm ẩm thực này đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một bữa ăn thông thường để trở thành dịp để kết nối, hòa mình vào văn hóa địa phương và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Ẩm thực giờ đây đóng vai trò như một cánh cửa để du khách mở ra một nền văn hóa mới, thay vì chỉ là điểm nhấn của chuyến đi.

Ẩm thực đóng vai trò quan trọng trong chuyến du lịch

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 8.000 du khách tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong đó có Úc, New Zealand, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, cho thấy ẩm thực có sức ảnh hưởng đáng kể đến quyết định du lịch. Trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những kỳ nghỉ cá nhân hóa và giàu ý nghĩa, nhà nghỉ dưỡng đang dần trở thành lựa chọn nổi bật của xu hướng này.

Trong báo cáo của Booking, 97% tín đồ ẩm thực tại Châu Á - Thái Bình Dương đang thay đổi thói quen nấu nướng và ăn uống khi đi du lịch. 85% trong số đó thường ghé qua các khu chợ địa phương hơn, 34% nấu các món đặc sản, 33% thử thiết bị bếp mới và 34% thử nghiệm công thức mới. Chính vì thế, khách du lịch hiện nay đang lấy ẩm thực làm tiêu chí chính để chọn địa điểm du lịch cũng như khu nghỉ dưỡng và được thể hiện rõ rệt qua các xu hướng sau.

1. Phần lớn khách du lịch chọn tự nấu ăn khi đi du lịch và ưu tiên khu nghỉ dưỡng có bếp

Giới trẻ hiện nay đã trở thành đầu bếp cho những chuyến đi thay vì những bữa cơm do mẹ nấu. Họ thường xuyên sáng tạo những công thức mới kết hợp với phong cách nấu truyền thống để tạo ra trải nghiệm ẩm thực mới lạ và độc đáo. Có thể nói, vị trí đầu bếp hiện nay không còn là vai trò của phụ huynh nữa, Gen Z bắt đầu xắn tay vào bếp nấu nướng nhiều hơn trong kì nghỉ.

Gen Z bắt đầu nấu nướng nhiều hơn trong kì nghỉ

Bên cạnh đó, khi đi du lịch không gian sinh hoạt thay đổi thì những bữa cơm cũng thay đổi theo. Căn bếp giờ đây không chỉ là nơi để nấu nướng mà còn là nơi thể hiện rõ rệt 4 tính cách trong căn bếp nghỉ dưỡng. Người Truyền thống (38%) luôn tìm về sự quen thuộc, ưu tiên nấu những món ăn gia đình hoặc các món mang lại cảm giác thoải mái (33%). Ngược lại, Người Thích thử nghiệm (34%) lại háo hức biến căn bếp thành phòng thí nghiệm ẩm thực, luôn muốn thử công thức và cách chế biến mới lạ.

Trong khi đó, Người Tối giản (42%) đặt sự thoải mái và không cầu kỳ lên hàng đầu, thường chọn những món ăn đơn giản và nhanh gọn hơn so với khi nấu ở nhà. Cuối cùng, Người Hòa đồng (34%) mang lại không khí vui vẻ, thích nấu cùng hoặc nấu ăn cho mọi người, nổi bật với sự khéo léo và phong cách riêng trong bếp.

2. Du khách thích đi chợ truyền thống và mang hẳn dụng cụ làm bếp khi đi du lịch

Xu hướng “du lịch giỏ hàng” đang phát triển mạnh mẽ khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, gắn liền với trải nghiệm lưu trú tại nhà nghỉ dưỡng. Khi đi du lịch, du khách giờ đây không ưu tiên việc mua quà lưu niệm nữa mà họ thích những trải nghiệm bản địa hóa như đi chợ truyền thống, lễ hội ẩm thực hay siêu thị nổi tiếng. Họ sắm sửa những nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, thiết yếu cho căn bếp nhằm gắn kết sâu sắc hơn với ẩm thực địa phương. Chính vì thế, có đến 85% du khách Châu Á - Thái Thái Bình Dương cho biết họ thích ghé siêu thị hoặc chợ địa phương khi đi du lịch, và khẳng định đây là một phần trải nghiệm không thể thiếu.

Du khách thích đi chợ bản địa, lễ hội ẩm thực và siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn

Để đảm bảo có những trải nghiệm nấu nướng hoàn hảo, du khách còn mang cả “căn bếp” theo cùng chuyến đi. Họ gói ghém gia vị yêu thích, và các thiết bị nấu nướng cần thiết để tạo nên một “căn bếp di động” vừa tiện lợi, vừa dễ dàng giữ được hương vị quen thuộc, nhưng vẫn hòa nhập được với điểm đến.

Các vật dụng thường được mang theo phổ biến nhất là trà/cà phê, rượu vang, nước sốt, máy pha cà phê và dụng cụ BBQ. Vì vậy, du khách ngày càng ưu tiên loại hình lưu trú cho phép họ nấu nướng, ăn uống và kết nối, như căn hộ thành phố, villa riêng hay những ngôi nhà gỗ ấm cúng. Nhà nghỉ dưỡng trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả kỳ nghỉ lẫn dịp kỷ niệm, mang đến sự linh hoạt để khách có thể vừa nấu những bữa ăn bổ dưỡng, vừa tổ chức tiệc tùng linh đình, hay đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, hoặc sum họp cùng gia đình và bạn bè.

Nhiều gia đình thường đem dụng cụ nấu ăn khi đi du lịch

3. Những khu nghỉ dưỡng giờ đây đã “bứt phá giới hạn”, đảm nhiệm thêm vai trò mới

Những báo cáo và số liệu từ Booking.com cũng cho thấy, các khu nghỉ dưỡng giờ đây đã có một vai trò mới, mang đến sự linh hoạt tối đa để du khách tự tạo lịch trình ẩm thực của riêng mình, điều mà khách sạn truyền thống khó có thể đáp ứng. Đó có thể là việc tổ chức một bữa tiệc BBQ thân mật bên hồ bơi, cùng nhau nấu lại công thức truyền thống của gia đình, hay đơn giản là dành thời gian thưởng thức ly cà phê tự pha với hương vị quen thuộc vào buổi sáng.

Chính sự tự do, cá nhân hóa và không gian riêng tư này đã biến nhà nghỉ dưỡng thành lựa chọn lý tưởng cho các kỳ nghỉ sum họp gia đình, kỷ niệm quan trọng, nơi những khoảnh khắc gắn kết sâu sắc nhất thường diễn ra quanh bàn ăn hoặc trong căn bếp ấm cúng, tái tạo lại cảm giác "nhà" ngay tại điểm đến. Đặc biệt nhất, biến không gian vốn chỉ để nghỉ dưỡng trở thành một không gian trải nghiệm vô cùng độc đáo, khó quên.

Khu nghỉ dưỡng giờ đây đã bứt phá và có một vai trò mới

“Báo cáo xu hướng nghỉ dưỡng ‘Taste of Home’ của Booking.com cho thấy ẩm thực đang giữ vai trò trung tâm trong trải nghiệm tại nhà nghỉ dưỡng. Du khách chọn loại hình lưu trú này không chỉ vì sự thoải mái, mà còn để khám phá hương vị địa phương, thử sức với những món ăn mới và tìm kiếm sự gắn kết qua những bữa ăn chung. Ẩm thực giờ đây trở thành yếu tố then chốt trong quyết định du lịch, biến nhà nghỉ dưỡng thành không gian giàu trải nghiệm cho sự khám phá và kết nối” - Bà Laura Houldsworth - Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Booking.com cho biết.

Có thể nói, nghiên cứu này đã mang đến một góc nhìn sâu sắc hơn về điều mà các du khách đang tìm kiếm khi xu hướng du lịch chú trọng ẩm thực đang được nhiều người quan tâm. Nghiên cứu cũng đưa ra nhiều phát hiện để giúp các nhà kinh doanh loại hình nhà nghỉ dưỡng hiểu rõ hơn sở thích của du khách và từ đó xây dựng kế hoạch phục vụ phù hợp.