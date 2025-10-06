Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ

Hàng nghìn người chen chân xem múa lân, linh thú tại Quảng trường Lâm Viên
Tối 5/10, hàng nghìn người nô nức đổ xuống các tuyến phố trung tâm Đà Lạt cũ, tỉnh Lâm Đồng để chiêm ngưỡng các mô hình linh thú đủ sắc màu.
Tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), đông đảo người dân và du khách đã có mặt từ sớm để chờ thưởng thức màn múa lân sôi động.
Người dân cùng du khách thích thú vây quanh lồng đèn khủng long khổng lồ.
Con khủng long cao khoảng 4,5m, dài 6m, được chuẩn bị trong gần một tháng.
Đoàn rước đèn kéo dài, tiếng trống lân rộn rã cùng dòng người tạo nên bức tranh lễ hội sôi động giữa lòng phố núi.
Các mô hình rắn khổng lồ lung linh sắc màu nối dài trên các tuyến phố thu hút đông đảo người dân và du khách.
Hàng chục mô hình lồng đèn khổng lồ nối dài diễu hành dọc hồ Xuân Hương.
Dòng người chen chúc để chiêm ngưỡng, check-in cùng các linh thú trung thu.