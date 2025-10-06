Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ

Thái Lâm, Theo Tiền phong 09:35 06/10/2025
Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ xuống các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Lạt cũ để chiêm ngưỡng những mô hình linh thú Trung thu 'khủng' rực rỡ sắc màu.

Hàng nghìn người chen chân xem múa lân, linh thú tại Quảng trường Lâm Viên

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 1.

Tối 5/10, hàng nghìn người nô nức đổ xuống các tuyến phố trung tâm Đà Lạt cũ, tỉnh Lâm Đồng để chiêm ngưỡng các mô hình linh thú﻿ đủ sắc màu.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 2.

Tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), đông đảo người dân và du khách đã có mặt từ sớm để chờ thưởng thức màn múa lân sôi động.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 3.

Người dân cùng du khách thích thú vây quanh lồng đèn khủng long khổng lồ.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 4.

Con khủng long cao khoảng 4,5m, dài 6m, được chuẩn bị trong gần một tháng.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 5.

Đoàn rước đèn kéo dài, tiếng trống lân rộn rã cùng dòng người tạo nên bức tranh lễ hội sôi động giữa lòng phố núi.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 6.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 7.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 8.

Các mô hình rắn khổng lồ lung linh sắc màu nối dài trên các tuyến phố thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 9.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 10.

Hàng chục mô hình lồng đèn khổng lồ nối dài diễu hành dọc hồ Xuân Hương.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 11.

Hàng nghìn người xuống phố Đà Lạt xem linh thú khổng lồ- Ảnh 12.

Dòng người chen chúc để chiêm ngưỡng, check-in cùng các linh thú trung thu.

