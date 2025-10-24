1 trường Hà Nội lên tiếng sau khi phụ huynh "bóc phốt" 2 vấn đề nghiêm trọng: Rất cầu thị nhưng vẫn có gì đó "sai sai"!

Mới đây, một trường mầm non tư thục tại Hà Nội đã phải lên tiếng sau khi bị một phụ huynh "bóc phốt" trên mạng xã hội, trong một nhóm chuyên bàn về các vấn đề trường học.

Theo chia sẻ của phụ huynh, con chị hiện đang theo học tại một cơ sở của trường, và rất yêu thích việc đi học vì con yêu cô, yêu bạn, sáng nào cũng háo hức đến lớp. Tuy nhiên, phía phụ huynh cho rằng trường tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan đến công tác quản lý và chất lượng chăm sóc trẻ.

Dù đã nhiều lần góp ý, đối thoại trực tiếp, nhưng không được trường lắng nghe hay tiếp thu, nên chị mới buộc lòng đăng bài phản ánh lên mạng xã hội để tìm lại công bằng và mong muốn được giải quyết thỏa đáng.

Thứ nhất: An toàn của các con: Trường thuê chung 1 tòa nhà, có vài tầng là bên khác thuê. Điều quan trọng là tất cả các tầng dùng chung thang máy và không có thẻ thang/khóa thang riêng, tức là vào thang bấm lên tầng nào cũng được. Vấn đề này phụ huynh đã phản ánh với trường yêu cầu 1 giải pháp đảm bảo an toàn cho các con, trường có hứa là sẽ chia thang theo tầng, có khóa từ mới bấm được, nhưng vẫn chưa thấy đưa vào thực hiện.

Thứ hai: Bữa ăn của các con

Tiền ăn không hề rẻ, thậm chí đắt: 75k/ngày cả bữa sáng và 60k/ngày nếu không ăn sáng. Ở mức phí vậy thì phụ huynh hoàn toàn có quyền kỳ vọng ở bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các con. Nhưng thực tế nhiều bữa ăn lèo tèo, bún phở được 1 tí xíu thịt, bữa sáng 15 nghìn đồng nhiều hôm là 1-2 lát bánh mì gối chấm với súp bí đỏ và tí tẹo sữa.

Không có đồ ăn dự phòng, bạn nào ăn khỏe muốn ăn thêm cũng không có, bạn nào chẳng may làm đổ hay nôn trớ là cũng xác định nhịn luôn. Vấn đề ăn uống phụ huynh đã ý kiến nhiều lần, trường hứa sẽ cải thiện nhưng cũng thấy không đáng kể.

Còn rất nhiều vấn đề khác: thay đổi giáo viên không báo, trang trí vào các ngày lễ vô cùng tiết kiệm nghèo nàn... nhưng 2 vấn đề quan trọng nhất là an toàn, ăn uống thì hiện tại vẫn không thấy trường có động thái xử lý.

Và điều làm các phụ huynh bức xúc nhất chính là việc trường không có tinh thần tiếp thu ý kiến, kiểu ai kêu gì thì mặc kệ, tôi bỏ ngoài tai. Phụ huynh nhắn tin chủ trường không trả lời (rất nhiều người cùng phản ánh). Phụ huynh nêu ý kiến trong nhóm lớp tag thẳng chủ trường vào nhiều lần, vẫn không nhận được phản hồi. Chỉ có cô quản lý cơ sở đứng ra phản hồi nhưng phản hồi 1 cách chậm trễ, cho có.

Bữa ăn được phụ huynh chia sẻ.

Nhà trường nói gì?

Trước những phản ánh lan truyền trên mạng xã hội, hệ thống mầm non tư thục này đã nhanh chóng đưa ra phản hồi chính thức. Theo thông tin từ phía nhà trường, ngay sau khi nắm được sự việc, Ban Giám hiệu đã chủ động rà soát toàn bộ hoạt động nội bộ và tổ chức buổi họp trực tiếp với phụ huynh và giáo viên tại lớp học có liên quan.

Buổi họp được lập biên bản có chữ ký xác nhận của hai bên, với mục tiêu rà soát chi tiết từng nội dung phụ huynh nêu và thống nhất hướng xử lý.

Cụ thể, về vấn đề an toàn thang máy, nhà trường cho biết đã hoàn thiện hệ thống camera giám sát, lắp khóa tầng riêng, đồng thời áp dụng quy trình đón, trả trẻ an toàn chặt chẽ hơn.

Về bữa ăn, trường cam kết tăng cường giám sát bếp ăn, thực hiện lưu mẫu thực phẩm hằng ngày, cập nhật hình ảnh bữa ăn của trẻ để phụ huynh nắm rõ, và bổ sung suất ăn dự phòng (trái cây, sữa, snack) cho toàn hệ thống.

Đối với việc tiếp nhận phản ánh, nhà trường cho biết đã thiết lập khung giờ cố định hằng tuần để Ban điều hành trực tiếp làm việc tại cơ sở, đảm bảo mọi ý kiến của phụ huynh đều được lắng nghe và phản hồi kịp thời.

Theo chia sẻ, buổi họp diễn ra trong tinh thần thẳng thắn, xây dựng, và hai bên đã thống nhất sẽ phối hợp giám sát, duy trì các biện pháp cải thiện một cách bền vững. Đại diện trường gửi lời cảm ơn đến các phụ huynh đã phản ánh chân thành, giúp nhà trường "nhìn nhận và hoàn thiện nhanh hơn", đồng thời cam kết minh bạch thông tin và mời phụ huynh tham gia giám sát định kỳ để đảm bảo chất lượng giáo dục ổn định.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thắc mắc là thay vì đăng phản hồi chính thức trên fanpage của trường, nơi có đông đảo phụ huynh đang theo dõi, nhà trường lại chọn cách trả lời ngay trong bài viết "bóc phốt" trên diễn đàn. Đây là hành động "hơi thụ động", khiến dư luận đặt câu hỏi về cách xử lý truyền thông và thái độ minh bạch của trường trước những góp ý công khai.

Dù vậy, một số phụ huynh khác lại bày tỏ quan điểm cảm thông hơn. Theo họ, nhà trường đã chủ động cung cấp thông tin và cập nhật kết quả làm việc nội bộ cho toàn thể phụ huynh trong trường, nên phần nào đã thể hiện tinh thần cầu thị.

Hơn nữa, bài "bóc phốt" được đăng trong một nhóm kín, không công khai rộng rãi, nên việc nhà trường chọn phản hồi ngay trong nhóm, nơi sự việc khởi nguồn cũng là cách thể hiện trách nhiệm và sự tôn trọng đối với người đăng tải.

