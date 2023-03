1 thành viên nhóm nhạc suýt “lỡ miệng”, đồng đội có hành động ngăn chặn kịp thời!

Mới đây, MXH đã thích thú chia sẻ đoạn clip trình diễn của nhóm nhạc The 1975 tại một live concert. The 1975 là một nhóm nhạc pop rock nổi tiếng của nước Anh với 4 thành viên, album gần đây nhất của họ được ra mắt vào năm 2022 mang tên Being Funny In A Foreign Language.

Trong đoạn clip, anh chàng trưởng nhóm kiêm lead vocal Matty đang cao hứng giao lưu với khán giả bên dưới. Lúc này, Matty đang thao thao bất tuyệt với hàng nghìn khán giả bên dưới: "Câu chuyện này nghe ra thì thật phân biệt chủng tộc nhưng mà...".

Pha phản ứng "thần sầu" của thành viên nhóm The 1975 khi 1 thành viên chuẩn bị nói điều không nên nói

Phần sau của câu chuyện là gì không một ai biết - vì ngay khi thấy Matty có dấu hiệu chia sẻ về một vấn đề nhạy cảm, dễ gây tranh cãi (mà ở đây là câu chuyện phân biệt chủng tộc), các thành viên lập tức trỗi nhạc, đánh trống thật lớn để át đi câu chuyện của anh chàng trưởng nhóm. Matty sau khi biết mình có thể "hớ" cũng ngừng chia sẻ và lập tức đánh guitar điện để tiếp tục dẫn vào bài hát tiếp theo.



Khán giả vô cùng thích thú khi các thành viên trong nhóm đã cứu leader một bàn thua trông thấy, khen ngợi sự phối hợp ăn ý của các chàng trai. Dù không rõ câu chuyện Matty muốn chia sẻ là gì nhưng các thành viên thà "chặn đứng" ngay từ đầu còn hơn để sót, sẽ tạo nên không ít tranh cãi cho nhóm nhạc.

Nhiều fan cứng của nhóm cũng chỉ ra Matty thường dễ "vạ miệng", hay chia sẻ các vấn đề nhạy cảm nên có vẻ các thành viên khác cũng quen "ứng biến" với anh chàng trưởng nhóm này.

Biểu cảm hấp tấp chơi trống của drummer George cũng vô cùng hài hước.

Netizen bình luận:



- Ông guitar kiểu: "Không, nhóm chúng ta sẽ không bị tẩy chay trong hôm nay đâu đấy!"

- Mấy ông trong nhóm kiểu: "Lẹ lẹ đi không thôi mất việc bây giờ"

- Ông Matty này chả biết khi nào ổng bói gì bậy đâu!

