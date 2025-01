1 sao nam Vbiz bị từ chối tình cảm giữa phố đi bộ, nhưng nhan sắc và thái độ mới gây sốt

Sau khi tham gia chương trình Anh trai say hi, Hùng Huỳnh được khán giả chú ý nhiều hơn. Ca sĩ sinh năm 1999 được khen ngợi có khả năng vũ đạo tốt và làm chủ sân khấu. Mới đây, đoạn clip cũ có sự xuất hiện của Hùng Huỳnh ghép đôi tại phố đi bộ với cô gái sinh năm 2000 bất ngờ được chia sẻ mạnh trở lại.

Trong video, giọng ca 9x bày tỏ sự bất ngờ khi đột ngột bị MC kéo vào tham gia chương trình trong lần đầu tiên anh ra Hà Nội. Dù là người duy nhất đi tới vòng cuối cùng nhưng cả hai vẫn không thành đôi vì có những quan điểm trái ngược nhau. Hùng Huỳnh tiết lộ lý do không chọn hẹn hò cô vì thích người trưởng thành.

Trong video, Hùng Huỳnh được nhận xét có vẻ ngoài điển trai bảnh bao. Giọng ca sinh năm 1999 cũng được khen ngợi giọng nói nhẹ nhàng và có hành động tinh tế khi để cô đưa ra lựa chọn trước rồi mới quay lại. Khi không thể thành đôi, Hùng Huỳnh còn chủ động nắm tay cúi chào.

Đoạn clip từ nhiều năm trước về Hùng Huỳnh bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ mạnh trở lại

Hùng Huỳnh bất ngờ khi bị một MC kéo vào tham gia một chương trình ghép đôi ngẫu nhiên

Hùng Huỳnh được khen ngợi có vẻ ngoài điển trai và hành động nhẹ nhàng, lịch thiệp

Anh còn tự tin thể hiện khả năng vũ đạo trên ca khúc của Sơn Tùng M-TP

Trong chương trình, Hùng Huỳnh cũng tiết lộ gu bạn gái là người trưởng thành. Do không phù hợp nên cả hai đã không quyết định tiến tới hẹn hò

Ca sĩ tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, quê Đồng Nai. Anh mê Kpop từ nhỏ, thường cover bài nhảy của các nhóm nhạc nổi tiếng, tham gia nhiều cuộc thi vũ đạo. Gemini Hùng Huỳnh từng là thực tập sinh một công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở ở Việt Nam trong ba năm. Năm 2023, anh tham gia show "Asia Super Young" do Youku và TVB sản xuất, đứng vị trí thứ 17 trong số 60 thí sinh. Ở cuộc thi, anh tiến bộ nhanh qua từng tập nhưng gặp bất lợi ngôn ngữ.

Gemini Hùng Huỳnh là tên tuổi còn khá mới mẻ với khán giả trong nước. Vừa qua, anh gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai say hi. Đến với chương trình quy tụ 30 anh trai, Hùng Huỳnh gây ấn tượng nhờ khả năng biểu diễn, làm chủ sân khấu tốt.

Nam ca sĩ sinh năm 1999 từng là thực tập sinh của một công ty giải trí Hàn Quốc

Hùng Huỳnh chia sẻ anh cảm thấy may mắn khi có cơ hội tham gia Anh trai say hi. Thời gian đầu, anh khá lo lắng khi sợ khán giả sẽ không đón nhận mình nhưng khi được mọi người dành nhiều tình cảm, nam ca sĩ cảm thấy rất hạnh phúc và tuyệt vời. Trong tương lai, Hùng Huỳnh dự định phát triển hình ảnh theo hướng nghệ sĩ trình diễn với phong cách Kpop, dành thời gian đầu tư vào giọng hát lẫn vũ đạo.