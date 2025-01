Xoài Non xuất hiện tại nhà Gil Lê đêm giao thừa, để lộ mối quan hệ qua 1 chi tiết

Thời gian qua, Xoài Non và Gil Lê thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội. Mối quan hệ của cặp đôi không chỉ nhận được sự ủng hộ của netizen mà còn đến từ hai bên gia đình. Xoài Non và Gil Lê cũng đã đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Xoài Non xuất hiện ở nhà của Gil Lê trong đêm giao thừa đã nhận được sự chú ý của netizen. Trong video, hot girl gen Z đang tất bật chuẩn bị hoa quả và trò chuyện với người thân của Gil Lê: "Dạ, con đang xé cherry đưa cho ông ngoại ăn". Sau khi làm xong, Xoài Non còn nhẹ nhàng nói: "Con để đây cho ông ngoại nha". Người nhà của Gil Lê cũng lập tức gửi lời cảm ơn tới cô.

Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho sự lễ phép và chu đáo của Xoài Non. Ở clip khác, hot girl còn thoải mái vui đùa nhảy nhót bên người thân của Gil Lê. Qua chi tiết này cũng để lộ mối quan hệ thân thiết giữa Xoài Non và gia đình của nửa kia. Netizen cho rằng cả hai sẽ sớm thông báo tin vui trong thời gian tới.

Xoài Non xuất hiện tại nhà của Gil Lê trong đêm giao thừa (Nguồn: Trúc gia trang)

Hot girl gen Z được khen ngợi lễ phép, ngoan ngoãn khi chuẩn bị đồ ăn trái cây cho ông của Gil Lê

Xoài Non còn cùng với Gil Lê trò chuyện, chăm sóc cho ông

Qua những khoảnh khắc này, netizen càng khẳng định Xoài Non được gia đình Gil Lê đặc biệt yêu quý

Trước đó vào đầu tháng 10, Gil Lê cũng được phát hiện dẫn Xoài Non về ra mắt gia đình mình. Khi đó, nàng hot girl ngồi đối diện với ba mẹ Gil Lê và người thân. Mọi người cũng cười nói vui vẻ, cho thấy sự thân thiết và thoải mái giữa 2 bên. Ngoài ra, dân tình soi ra được Xoài Non và mẹ của Gil Lê cũng có kết bạn với nhau trên Facebook.

Cả hai đã đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên do đó netizen cho rằng ngày vui của cặp đôi đang tới rất gần

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp hẹn hò trên sân pickleball vào tháng 8 vừa qua. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp mùa 2, Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê và được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với đàn chị. Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức. Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay.

Xoài Non cũng thường xuyên đăng story bên Gil Lê và một vài khoảnh khắc đời thường của cả hai. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"...