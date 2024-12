Xoài Non bị chê EQ thấp vì "dí" hỏi 1 câu khiến Gil Lê sượng trân trên livestream

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ đoạn clip quay lại khoảnh khắc livestream chung giữa Xoài Non và Gil Lê. Theo đó, cả hai cùng ngồi di chuyển trên xe và tranh thủ bật livestream để giao lưu với mọi người. Trong lúc đọc bình luận, Xoài Non bỗng hỏi Gil Lê: "Mọi người bảo chồng chị cũng là chồng em. Bây giờ anh đính chính đi anh là chồng ai?".

Khi nhận được câu hỏi, Gil Lê chỉ cười khá ngại ngùng và nhìn về Xoài Non chứ không trả lời trực tiếp. Khi Xoài Non hỏi ý Gil Lê trả lời ra sao thì Gil Lê ngã người trở lại ghế và đáp "Thôi" rồi sau đó cố tình nhắc đến concert để câu chuyện được chuyển sang hướng khác. Tuy nhiên, Xoài Non vẫn tiếp tục nhắc và còn tủi thân khi nói "kiếp chồng chung nó vậy á".

Kế đến, Xoài Non thể hiện sự giận lẫy và đưa điện thoại cho Gil Lê bảo người yêu tự cầm máy và livestream. Trong một vài khoảnh khắc có thể thấy biểu cảm khó xử và sượng trân của Gil Lê, thậm chí có lúc phải di chuyển camera hướng sang chỗ khác. Sau đó cả hai vẫn tiếp tục livestream nhưng không khí kém thoải mái.

Đoạn clip livestream của Gil Lê và Xoài Non mới đây

Đoạn clip livestream của Gil Lê và Xoài Non nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng Xoài Non đang cố gắng thể hiện tình cảm và "đánh dấu chủ quyền" với người yêu nên hành động đó không có gì quá đáng.

Tuy nhiên, đa số netizen lại chê Xoài Non thiếu tinh tế khi "show up" chuyện tình cảm ngay trên sóng trực tiếp. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng tính cách Xoài Non hơi trẻ con và không quan tâm đến cảm xúc và công việc hiện tại của Gil Lê. Việc đặt một câu hỏi về chuyện tình cảm của Xoài Non cũng vô tình khiến không khí trở nên sượng sùng và không thoải mái. Dẫu biết chuyện tình cảm là cá nhân nhưng cần được thể hiện ở nơi phù hợp hơn.

Xoài Non bị chê thiếu tinh tế khi "dí" hỏi Gil Lê trên livestream

Đây không phải lần đầu chuyện tình cảm của Gil Lê và Xoài Non vấp phải ý kiến trái chiều. Cách đây không lâu, cặp đôi còn bị tóm khoảnh khắc ngọt ngào cực lộ liễu giữa nơi đông người. Trong clip, cả hai kề sát vào nhau và Xoài Non chủ động hướng mặt đến gần để hôn người yêu. Đây không phải lần đầu Gil Lê và Xoài Non thoải mái tình tứ, tuy nhiên khoảnh khắc này lại bùng lên tranh luận trong cộng động mạng.

Theo đó, cư dân mạng chia làm 2 nửa, một bên cho rằng Gil Lê là "cờ đỏ" khi chưa bao giờ chủ động thể hiện tình cảm với người yêu, những hình ảnh tình cảm trước đến giờ cũng là toàn Xoài Non chia sẻ. Mặt khác, một bộ phận cư dân mạng lại bênh vực Gil Lê khi lấy dẫn chứng là lần Gil Lê giới thiệu Xoài Non là người yêu trước mặt đàn chị Ngọc Ánh.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Gil Lê và Xoài Non bất ngờ bùng lên tranh luận dữ dội

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp hẹn hò trên sân pickleball vào tháng 8 vừa qua. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp mùa 2, Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê và được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với đàn chị. Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức. Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay.

Xoài Non cũng thường xuyên đăng story bên Gil Lê và một vài khoảnh khắc đời thường của cả hai. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"...

Gil Lê và Xoài Non ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng

Xoài Non và Gil Lê đã dắt nhau về ra mắt gia đình 2 bên. Cách đây ít ngày, cả 2 đã lên Đà Lạt để tổ chức tiệc sinh nhật cho ba của Xoài Non. Trong bộ ảnh gia đình của Xoài Non, Gil Lê cũng góp mặt. Giọng ca 9x hào hứng gửi lời chúc dưới bài đăng: "Mừng sinh nhật ba Dương" như một cách chứng minh "danh phận" của mình trong gia đình Xoài Non.

Trước đó vào đầu tháng 10, Gil Lê cũng được phát hiện dẫn Xoài Non về ra mắt gia đình mình. Khi đó, nàng hot girl ngồi đối diện với ba mẹ Gil Lê và người thân. Mọi người cũng cười nói vui vẻ, cho thấy sự thân thiết và thoải mái giữa 2 bên. Ngoài ra, dân tình cũng soi ra được Xoài Non và mẹ của Gil Lê cũng có kết bạn với nhau trên Facebook.