Xoài Non tung ảnh tình tứ bên Gil Lê, netizen "zoom cận" 1 chi tiết thân mật gây xôn xao

Ngày 18/12, Xoài Non tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải loạt ảnh du lịch cùng Gil Lê. Trong bức ảnh, Gil Lê xuất hiện với phong cách quen thuộc, diện outfit trắng cực "cool ngầu" còn Xoài Non khoe trọn vóc dáng quyến rũ trong chiếc váy cam nổi bật. Cặp đôi tạo dáng thân mật trên bãi biển, có khoảnh khắc còn ôm sát rạt nhau vô cùng tình tứ.

Gây chú ý nhất chính là bức ảnh Gil Lê vòng tay ôm eo Xoài Non, với vị trí đặt tay "đầy ẩn ý", đã khiến cư dân mạng không thể làm ngơ. Bên dưới hình ảnh tình tứ này, cư dân mạng liên tục "check var". Dù đây chỉ là một khung hình đơn giản, nhưng chi tiết thân mật của Gil Lê vòng ôm lấy eo Xoài Non đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Xoài Non tung ảnh du lịch với Gil Lê

Cả hai chụp ảnh trên một bãi biển, không ngại trao nhau cử chỉ thân mật

Khoảnh khắc Gil Lê ôm eo Xoài Non nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng

Đây không phải lần đầu Gil Lê và Xoài Non công khai tình tứ trên MXH. Gần đây, Xoài Non "dám" ghi lại cảnh "cưỡng hôn" Gil Lê khi cả hai đứng sát vào nhau. Gil Lê thường né tránh, hoặc chỉ dám hôn khi biết không có camera hay máy quay. Khác với lần "giữ ké" trước đó, Gil Lê cũng chủ động để sát mặt lại, còn cười tươi khi được cưỡng hôn. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của cặp đôi ngày càng tốt và tiến triển nhiều hơn.

Lần đầu tiên Gil Lê chủ động khi thấy Xoài Non muốn hôn mình

Trước đó, Gil Lê chỉ hôn người yêu ở góc không có camera hay máy quay

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp hẹn hò trên sân pickleball vào tháng 8 vừa qua. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp mùa 2, Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê và được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với đàn chị. Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức. Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay.

Trong dịp sinh nhật của ba Xoài Non, Gil Lê cùng người yêu lên Đà Lạt để tổ chức tiệc mừng tuổi. Trong bộ ảnh gia đình của Xoài Non, Gil Lê cũng góp mặt. Giọng ca 9x hào hứng gửi lời chúc dưới bài đăng: "Mừng sinh nhật ba Dương" như một cách chứng minh "danh phận" của mình trong gia đình Xoài Non.

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp tình tứ trong hậu trường Chị Đẹp mùa 2

Gil Lê về thắp hương ở quê của Xoài Non

Trước đó vào đầu tháng 10, Gil Lê cũng được phát hiện dẫn Xoài Non về ra mắt gia đình mình. Khi đó, nàng hot girl ngồi đối diện với ba mẹ Gil Lê và người thân. Mọi người cũng cười nói vui vẻ, cho thấy sự thân thiết và thoải mái giữa 2 bên. Ngoài ra, dân tình cũng soi ra được Xoài Non và mẹ của Gil Lê cũng có kết bạn với nhau trên Facebook.

Về gia đình Gil Lê, Xoài Non liên tục khen mọi người dễ thương. Thậm chí cô còn vui vẻ gọi ba mẹ Gil Lê là ba má, cho thấy mối quan hệ cực kỳ thân thiết và gắn bó của cả hai bên: "Mọi người ai cũng dễ thương hết đó. Má Vũ (tên của mẹ Gil Lê) dễ thương lắm nên đừng có mà coi mấy clip trên mạng rồi nói này kia quá đáng… Nay tôi có được ăn xí quách đó. Ba má mang qua đó". Những động thái này như ngầm khẳng định rằng mối quan hệ của cả hai đã "qua cửa" gia đình và nhận được sự ủng hộ từ hai bên.

Mối quan hệ của Xoài Non - Gil Lê với 2 bên gia đình rất thân thiết

Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991 tại TP.HCM, là một nghệ sĩ đa năng. Gil bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi ở công ty Wepro và tham gia vào showbiz với vai trò MC. Từ năm 2011 - 2013, Gil Lê là trưởng nhóm của nhóm nhạc X5 và nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh phi giới tính.

Sau khi X5 tan rã, Gil Lê tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân, tham gia nhiều hoạt động giải trí. Về Gil Lê, cô đã có thâm niên hoạt động âm nhạc hơn 10 năm nhưng chưa thực sự có hit đáng kể. Những ca khúc quen thuộc của Gil Lê có thể kể đến như Nơi Con Tim Bình Yên, Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau, Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình... Thời gian qua, Gil Lê gây chú ý khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Xoài Non có tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002, là một trong những hot girl đình đám nhất thời điểm hiện tại. Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, cả 2 nhận về nhiều lời khen vì đẹp đôi, mỗi lần chung khung hình đều gấp đôi visual.