1 nữ nghệ sĩ Kpop đình đám bất ngờ thừa nhận: "Tôi thích... hát nhép lắm!"

Từ trước đến nay, Lee Hyori được biết đến với hình tượng thẳng thắn, bộc trực, nghĩ gì nói đó nên nhiều lúc, mọi người khó phân biệt được cô đang nói thật hay nói đùa. Mới đây, trong talkshow cá nhân The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet , Lee Hyori đã có một chia sẻ có thể sẽ gây sốc nhiều người. Khách mời ở tập này là Park Myung Soo đã thể hiện bài hát của chính mình mang tên Prince of the Sea . Sau đó, anh cũng có một cuộc trò chuyện với Host của chương trình.

Lee Hyori nổi tiếng với tính cách hảo sảng

Park Myung Soo cũng từng có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình chia sẻ: "Tôi đã làm trong nghề phát thanh được 10 năm rồi. Một lý do khiến tôi yêu mến công việc này là việc thức dậy vào buổi sáng, trò chuyện với khán thính giả và đội ngũ sản xuất rồi được lên sóng khiến tôi rất vui". Anh bất chợt nói đùa: " Tôi đã nghĩ mình sẽ chết ở trong buồng phát thanh rồi ở đó cho đến lúc kết thúc luôn đấy! ".

Bên cạnh đó, Park Myung Soo cũng thể hiện thêm ca khúc When Time Passes . Sau màn trình diễn, Lee Hyori đã hỏi anh: "T ôi thực sự tò mò đấy. Sao anh lại che một bên tai lại vậy?" và nhận được câu trả lời : "Tôi thấy anh Lee Seung Chul làm như vậy đó . Lâu lâu, thiết bị có thể không tốt nên phải bịt tai lại để nghe rõ hơn. Anh Lee Seung Chul là người đầu tiên làm điều này (che một bên tai). Tôi làm theo anh ấy và dần nó thành thói quen luôn". Anh lại tiếp tục nói đùa: "Mọi người thấy tôi bịt tại lại nên họ nghĩ tai tôi có vấn đề đó".

Lee Hyori và Park Myung Soo đã có 1 cuộc trò chuyện vui vẻ

Nam ca sĩ nói thêm: " Tôi không bao giờ dùng tai nghe và hát trước đó. Tôi hát nhép rất nhiều ". Ngay lập tức, Hyori liền bắt miếng: " Tôi cũng thích hát nhép lắm " khiến đám đông khán giả cười ồ. Nữ ca sĩ tiếp tục: "Thời gian gần đây, không có chương trình nào cho phép hát nhép cả, chính vì vậy, tất cả các idol đều hát live rất hay".