1 món ăn cực Việt Nam giúp mỹ nhân Hàn eo thon, dáng gọn ở tuổi 45

Sở hữu thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ, Han Chae Ah mới đây tiết lộ món ăn cô thường chọn khi muốn ăn tối nhẹ bụng mà không lo tăng cân.

Nữ diễn viên Han Chae Ah mới đây đã đăng tải video ghi lại cuộc sống thường ngày trên kênh YouTube cá nhân. Trong video, cô tiết lộ bữa tối của mình là món gỏi cuốn Việt Nam và hào hứng chia sẻ: "Hôm nay tôi sẽ ăn gỏi cuốn thật lành mạnh" . Lựa chọn này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Han Chae Ah vốn nổi tiếng nhiều năm với thân hình mảnh mai, gần như không có mỡ thừa.

Han Chae Ah chia sẻ bữa tối với gỏi cuốn Việt Nam.

Body mảnh mai, cân đối của nữ diễn viên ở tuổi 45.

Gỏi cuốn là món ăn truyền thống của Việt Nam được làm từ bánh tráng cuốn cùng các loại rau sống, thịt hoặc hải sản. Điểm hấp dẫn của món ăn nằm ở sự kết hợp giữa rau củ giòn mát và phần nhân giàu đạm, tạo cảm giác nhẹ bụng nhưng vẫn đủ no. Nhờ chứa nhiều màu sắc tự nhiên từ rau xanh, cà rốt, dưa leo hay rau thơm, món ăn còn mang lại cảm giác ngon miệng và hấp dẫn về thị giác.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là lý do gỏi cuốn thường xuyên xuất hiện trong thực đơn giữ dáng. Hàm lượng chất xơ cao từ rau củ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và hạn chế thèm ăn. Khi kết hợp cùng nguồn protein như ức gà, tôm hoặc thịt nạc, món ăn càng phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng vì lượng calo tương đối thấp. Một ưu điểm khác là quá trình chế biến hầu như không cần dùng nhiều dầu mỡ, giúp giảm đáng kể năng lượng nạp vào cơ thể so với các món chiên xào.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng gỏi cuốn không phải lúc nào cũng "ăn bao nhiêu cũng được". Yếu tố cần chú ý nhất chính là phần nước chấm. Những loại sốt phổ biến như sốt đậu phộng hay sốt ngọt cay thường chứa khá nhiều đường và chất béo, có thể khiến tổng lượng calo của bữa ăn tăng lên đáng kể. Nếu đang giảm cân, nên ưu tiên nước mắm pha chanh, sriracha hoặc các loại sốt ít đường và hạn chế chấm quá nhiều.

Ngoài nước chấm, bánh tráng cũng là thành phần cần được kiểm soát. Trung bình mỗi lá bánh tráng chỉ khoảng 15 kcal nhưng lại có chỉ số đường huyết (GI) khá cao, khoảng 80. Thực phẩm có GI trên 70 được xếp vào nhóm làm tăng đường huyết nhanh. Khi ăn quá nhiều bánh tráng, lượng đường trong máu có thể tăng đột ngột, kích thích cơ thể tiết insulin nhiều hơn. Về lâu dài, việc lặp lại tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin, tích mỡ và ảnh hưởng không tốt đến quá trình kiểm soát cân nặng.

Đặc biệt, những người đang mắc tiểu đường hoặc gan nhiễm mỡ nên thận trọng với lượng bánh tráng tiêu thụ. Dù phần nhân chủ yếu là rau và protein, việc ăn quá nhiều lớp bánh tráng vẫn có thể khiến tổng lượng tinh bột vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Từ lựa chọn bữa tối của Han Chae Ah có thể thấy, bí quyết giữ dáng của nhiều ngôi sao Hàn không nằm ở việc nhịn ăn mà là chọn thực phẩm lành mạnh và kiểm soát khẩu phần hợp lý. Gỏi cuốn hoàn toàn có thể trở thành một bữa ăn tốt cho sức khỏe nếu ưu tiên nhiều rau xanh, protein nạc, dùng nước chấm ít đường và giới hạn lượng bánh tráng vừa phải. Đây cũng là cách giúp món ăn Việt Nam quen thuộc phát huy tối đa lợi ích cho vóc dáng và sức khỏe.

Nữ diễn viên kết hợp với cả việc tập luyện để giữ gìn vóc dáng.

Ảnh: Instagram.