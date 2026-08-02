Gái xinh cao 1m75 đỏ rực giữa đường phố New York, hoá ra là Nepo Baby có profile khủng

Con gái Cindy Crawford gây sốt với giao diện cực cháy, khoe trọn body cực phẩm giữa phố.

Mới đây, sự xuất hiện trên đường phố New York trong loạt buổi ghi hình và phỏng vấn truyền hình, Kaia Gerber nhanh chóng trở thành tâm điểm trên đường phố với tạo hình "lady in red" đầy cuốn hút. Người mẫu sinh năm 2001 lựa chọn chiếc váy bodycon màu đỏ rực, thiết kế dài tay, ôm sát cơ thể nhưng tối giản đến mức gần như không có bất kỳ chi tiết trang trí nào.

Kaia Gerber nổi bật trên đường phố New York. (Nguồn: Instagram)

Gam đỏ nổi bật tôn lên làn da sáng, mái tóc nâu buông tự nhiên cùng cặp kính đen oversized giúp tổng thể vừa mang hơi hướng của những siêu mẫu thập niên 1990, vừa rất hiện đại. Kaia chỉ kết hợp thêm túi vai màu đen và đôi sandal quai mảnh, đủ để hoàn thiện một outfit thanh lịch nhưng vẫn cực kỳ thời thượng.



Không khó hiểu khi những hình ảnh của cô nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Giữa khung cảnh đường phố đông đúc của Manhattan, Kaia nổi bật như một "điểm nhấn màu đỏ", đúng nghĩa khiến người qua đường phải ngoái đầu nhìn theo.

Kaia Gerber diện chiếc bodycon đỏ siêu hút mắt. (Nguồn: Instagram)

Sinh năm 2001 tại Los Angeles, Kaia Gerber là con gái của siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber. Thừa hưởng gần như trọn vẹn những đường nét nổi tiếng của người mẹ, Kaia bước chân vào làng thời trang từ rất sớm và nhanh chóng chứng minh mình không chỉ sống dưới cái bóng của danh tiếng gia đình.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,75 m, thân hình mảnh mai với tỷ lệ cân đối, đôi chân dài và bờ vai thanh thoát, Kaia là hình mẫu lý tưởng cho cả thời trang cao cấp lẫn street style. Gương mặt của cô cũng được đánh giá cao nhờ đường quai hàm sắc nét, đôi mắt sâu, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn. Đặc biệt, nốt ruồi đặc trưng trên gương mặt khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Cindy Crawford thời trẻ, nhưng Kaia vẫn có nét lạnh lùng và cá tính rất riêng.

Kaia Gerber trung thành với phong cách gợi cảm nhưng không phô trương, chinh phục giới mộ điệu bằng những thiết kế tối giản tôn trọn vóc dáng. (Nguồn: Instagram)

Ngay từ tuổi teen, cô đã liên tục xuất hiện trên sàn diễn của những nhà mốt lớn như Chanel, Saint Laurent, Prada, Miu Miu, Valentino, Versace hay Celine. Đồng thời, Kaia cũng là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ lựa chọn cho các chiến dịch quảng cáo và bìa tạp chí quốc tế.

Điều giúp Kaia duy trì sức hút không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở gu thời trang. Ngoài những bộ cánh couture lộng lẫy trên sàn diễn, phong cách đời thường của cô luôn được giới mộ điệu đánh giá cao nhờ sự tối giản, tinh tế và dễ ứng dụng. Người đẹp đặc biệt yêu thích bảng màu trung tính, blazer oversized, quần jeans ống suông, áo tank top, áo khoác da và những món phụ kiện mang hơi hướng tối giản kiểu "quiet luxury".

Kaia Gerber biến những món đồ cơ bản thành bản phối đầy cuốn hút, theo đuổi phong cách tối giản nhưng chưa bao giờ nhạt nhòa. (Nguồn: Instagram)

Mỗi lần xuất hiện, Kaia đều mang đến cảm giác thần thái của một người mẫu hàng đầu. Chính vì vậy, cô thường xuyên trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho thế hệ Gen Z và được các chuyên trang thời trang theo dõi sát sao.

Ở tuổi 25, Kaia Gerber đã vượt qua danh xưng "con gái Cindy Crawford" để trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ người mẫu mới. Và chỉ cần một chiếc váy đỏ ôm sát cùng thần thái tự tin trên phố New York, cô đã chứng minh rằng đôi khi thời trang đỉnh cao không đến từ sự cầu kỳ, mà đến từ khí chất của người mặc.