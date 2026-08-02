Mỹ nhân đẹp nhất thế giới đối diện với sự thật về vị trí của mình

Khi được thế giới gọi tên là "người đẹp nhất", Rosé chỉ cúi đầu cười ngượng rồi hào hứng kể về dâu tây và mực. Sự vô tư nguyên bản ấy có lẽ chính là lý do khiến vị trí số 1 chọn cô.

Cuối năm 2025, TC Candler công bố kết quả bình chọn thường niên, đưa Rosé lên vị trí dẫn đầu danh sách "100 Gương mặt đẹp nhất thế giới". Đây không phải lần đầu tiên một thành viên BLACKPINK chạm tới thứ hạng này nhưng câu chuyện xung quanh chiến thắng của Rosé lại mang một màu sắc rất riêng.

Tháng 1/2026, trong cuộc phỏng vấn cùng ELLE Korea, khi nghe đến ngôi vị số một từ TC Candler, người vừa trải qua một năm bận rộn với world tour, album solo và thảm đỏ Met Gala chỉ cúi đầu, bật cười ngượng ngùng rồi thú nhận: "Mình thật sự vẫn không hiểu chuyện này lắm. Cảm giác thật vô lý."

Rosé ngượng ngùng khi được hỏi về vị trí số 1 BXH 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 (Clip: ELLE Korea).

Đến câu hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, đáp án từ giọng ca Number One Girl không phải skincare routine 12 bước hay một thỏi son YSL nào đó được lôi ra từ túi xách, Rosé nghĩ một chút rồi nói cô đang rất mê dâu tây và mực cho mùa đông này. Rằng được ăn những thứ mình thích mỗi ngày khiến cô vui vẻ, và có lẽ đó là lý do giúp người đẹp hay giữ nụ cười hơn.

Một câu trả lời nghe hơi ngô nghê đối với người vừa được gọi là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới". Nhưng với những người theo dõi Rosé đủ lâu, hẳn sẽ không còn xa lạ với việc, ăn ngon đối với cô không khác gì một chân lý sống. Thật khó tin khi cô gái body size 0 luôn bị internet bán tán về cân nặng, lại là người có tình yêu mãnh liệt dành cho ăn uống.

Nói về thức ăn như một cách mang lại năng lượng hạnh phúc và trẻ đẹp, như thể Rosé từ lâu đã không còn để những tiêu chuẩn bên ngoài quyết định cô nên ăn gì, phải trông ra sao, hay cần cảm thấy thế nào về bản thân.

Nhìn từ góc độ sự nghiệp, "number one" với Rosé không bắt đầu từ khi TC Candler gọi cô là số một, cũng không chỉ là tựa đề bài hát mở đầu album solo. Mỹ nhân sinh năm 1997 10 năm qua đã liên tục thiết lập những vị trí dẫn đầu trong các bảng xếp hạng ảnh hưởng âm nhạc và thời trang toàn cầu - thứ chắc chắn không thể đổ tiền vào mua. Tất cả những cột mốc ấy đều diễn ra theo một cách rất Rosé: êm đềm, dứt khoát và không cần phô trương.

Số một đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của Rosé Park thuộc về một quyết định được đưa ra trong văn phòng của GĐST Anthony Vaccarello vào năm 2020. Năm đó, Saint Laurent đi bước đi chưa từng có trong gần 60 năm lịch sử của nhà mốt, rằng phải bổ nhiệm một đại sứ toàn cầu, và người được chọn là cô gái tóc vàng của nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK.

Saint Laurent từ thời cố nhà thiết kế Yves Saint Laurent đến khi chỉ còn là Saint Laurent do Anthony Vaccarello tiếp quản vào năm 2016, vốn nổi tiếng với triết lý tôn sùng ngôn ngữ thiết kế hơn là gương mặt đại diện.

Anthony cũng là người nổi tiếng với phát biểu rằng anh không quan tâm đến số followers hay độ nổi tiếng khi lựa chọn người đồng hành cùng thương hiệu. Thứ anh tìm kiếm là một nguồn năng lượng, một cách nhìn, một sự hiện diện nào đó cho thấy người này và Saint Laurent thuộc về nhau.

Nhận xét về nữ ca sĩ sinh năm 1997, GĐST của Saint Laurent gói gọn trong một câu: "Rosé đáng tin cậy và có chiều sâu ở nhiều phương diện, vượt xa hơn những gì người ta nhìn thấy từ bên ngoài. Cô ấy luôn mang đến điều gì đó khác biệt và bất ngờ, vì luôn đi theo con đường của bản thân, hoàn toàn làm chủ những lựa chọn chưa bao giờ là lối mòn."

Mối duyên giữa Rosé và Saint Laurent nhanh chóng vượt qua khuôn khổ của một hợp đồng thương mại thông thường. Cô trở thành nguồn cảm hứng sống động trong thế giới sáng tạo của Anthony Vaccarello.

Những thiết kế suit hay mini dress phá cách nhất đều được nhà mốt tin tưởng thử nghiệm trên vóc dáng của Rosé. Nhờ khả năng làm chủ trang phục xuất sắc, cô biến những sáng tạo thời trang thành một phần tự nhiên của mình, thay vì để trang phục bao trùm lên khí chất.

Sự khác biệt nghe có vẻ tinh tế nhưng với người làm thời trang, đây là ranh giới giữa một người mẫu và một biểu tượng. Một năm sau khi trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của Saint Laurent, Anthony đưa ra một quyết định tiếp theo chính là đích thân đưa Rosé đến Met Gala 2021.

Cô gái 24 tuổi cùng đàn chị CL khi đó đã trở thành hai nữ idol K-pop đầu tiên đặt chân lên những bậc thềm Metropolitan Museum of Art. Trong chiếc LBD của Anthony Vaccarello, Rosé bước vào một sự kiện và mở ra tiền đề để ngày càng có nhiều gương mặt K-pop xuất hiện tại đây hơn.

Paris Fashion Week cũng trở thành sân khấu thường niên của mối quan hệ này. Mỗi năm hai lần, Rosé ngồi đó, tóc thường không quá cầu kỳ, makeup thường không quá đậm, và bộ cánh Anthony chọn cho cô cứ thế tự nhiên trở thành trung tâm của mọi ống kính cùng những cuộc thảo luận liên hồi nổ ra.

Gặt hái những đặc quyền hiếm có từ các nhà mốt hàng đầu, phong cách đời thường của Rosé vẫn giữ trọn sự tối giản. Cô trung thành với những chiếc blazer oversized phối cùng quần jeans phóng khoáng, ưu tiên bảng màu trung tính trắng - đen - be, hay diện trang sức Tiffany & Co. như một điểm nhấn tinh tế nhất.

Công cuộc tìm kiếm gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler 2026 đang diễn ra với danh sách đề cử ngày một dài. Và rồi sẽ tiếp tục có những gương mặt mới được gọi tên vào tháng 12. Nhưng điều tạo nên sức hút khác biệt của Rosé chưa bao giờ phụ thuộc vào việc cô giữ vị trí thứ mấy trong mắt truyền thông.

Từ biểu tượng mang tinh thần Saint Laurent hiện đại cho đến cô gái hào hứng tận hưởng từng món ăn yêu thích đời thường, sự tự do cùng lòng thành thật với bản thân mới là thứ định hình nên khí chất của Rosé: một vẻ đẹp nguyên bản, tự nhiên mà không quy chuẩn hay danh xưng nào có thể đóng khung.

Ảnh: Internet, IGNV