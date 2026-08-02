Chiếc quần "nguy hiểm" của Zara: Hack dáng đỉnh cao nhưng dân tình vừa mặc vừa lo nơm nớp vì.... sợ ngã

Điểm đặc biệt của thiết kế nằm ở phần cạp cao kết hợp với ống quần siêu rộng, chiều dài được may phủ gần như kín cả bàn chân.

Trong thế giới thời trang, không ít món đồ từng gây tranh cãi vì thiết kế quá khác biệt. Tuy nhiên, hiếm có item nào lại khiến cộng đồng mạng đồng loạt đặt biệt danh là "chiếc quần tử thần" hay "chiếc quần nguy hiểm nhất của Zara" như mẫu quần ống suông đang gây sốt thời gian gần đây. Dù sở hữu khả năng tôn dáng cực đỉnh và bắt đúng xu hướng quần ống rộng, thiết kế này lại khiến không ít người vừa mặc vừa lo ngay ngáy vì nguy cơ... vấp ngã bất cứ lúc nào.

Trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội, hàng loạt video trải nghiệm chiếc quần này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Không ít người hài hước chia sẻ rằng chỉ cần bước vài bước là phần gấu quần đã quấn vào giày, thậm chí có người còn đùa rằng "mặc chiếc quần này là phải học đi lại từ đầu".

Điểm đặc biệt của thiết kế nằm ở phần cạp cao kết hợp với ống quần siêu rộng, chiều dài được may phủ gần như kín cả bàn chân. Đây cũng chính là yếu tố giúp chiếc quần tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân đáng kinh ngạc. Khi mặc cùng giày cao gót hoặc sneaker đế dày, người mặc trông cao thêm vài centimet, vóc dáng thanh thoát và thời thượng hơn hẳn. Đây cũng là lý do vì sao kiểu quần chạm đất trở thành một trong những xu hướng được các fashionista và người mẫu quốc tế yêu thích vài năm gần đây. Những nếp gấp mềm mại ở phần gấu tạo cảm giác phóng khoáng, sang trọng, đồng thời mang hơi hướng thời trang đường phố cao cấp. Thế nhưng, ưu điểm cũng chính là nhược điểm lớn nhất.

Theo chia sẻ của nhiều người đã trực tiếp trải nghiệm, phần gấu quần quá dài thường xuyên mắc vào gót giày khi bước đi. Với những ai có chiều cao khiêm tốn hoặc không đi giày cao gót, tình trạng này càng dễ xảy ra hơn. Chỉ cần bước hơi nhanh hoặc xuống cầu thang, phần vải dư có thể bị giẫm lên, khiến người mặc mất thăng bằng. Ngay cả khi đi chân trần trong nhà, nhiều người vẫn cho biết họ vô tình giẫm lên chính gấu quần của mình. Điều này khiến không ít cư dân mạng gọi vui đây là "chiếc quần thử thách khả năng giữ thăng bằng".

Một số video còn ghi lại cảnh người mặc liên tục phải dùng tay kéo gấu quần lên mỗi khi di chuyển. Có người hài hước bình luận rằng chiếc quần đẹp nhất khi... đứng yên tạo dáng chụp ảnh, còn khi bước đi lại trở thành "ác mộng". Dẫu vậy, điều thú vị là những tranh cãi này lại càng khiến mẫu quần của Zara nổi tiếng hơn. Bên cạnh những ý kiến phản đối vì cho rằng thiết kế quá bất tiện, nhiều tín đồ thời trang vẫn sẵn sàng "hy sinh sự an toàn" để đổi lấy vẻ ngoài thời thượng.

Không ít người cho rằng thời trang vốn luôn có những món đồ ưu tiên tính thẩm mỹ hơn sự tiện dụng. Giống như giày cao gót, corset hay những chiếc váy ôm sát, quần ống dài chạm đất cũng là một món đồ đòi hỏi người mặc phải chấp nhận đánh đổi phần nào sự thoải mái. Với mức giá khoảng 1 triệu đồng, chiếc quần hiện vẫn được nhiều tín đồ thời trang săn đón. Điều này cho thấy sức hút của xu hướng quần ống rộng vẫn chưa hề hạ nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh phong cách tối giản và quiet luxury ngày càng được ưa chuộng.

Nếu yêu thích kiểu quần này nhưng vẫn muốn đảm bảo an toàn, bạn hoàn toàn có thể áp dụng một vài mẹo nhỏ. Hãy ưu tiên kết hợp với giày có đế cao vừa phải để phần gấu không quét quá nhiều xuống mặt đất. Nếu chiều cao khiêm tốn, đừng ngại mang quần đi chỉnh gấu theo đúng số đo cơ thể. Chỉ cần rút ngắn khoảng 2-3 cm cũng đủ giúp việc di chuyển dễ dàng hơn mà vẫn giữ được phom dáng thời thượng. Ngoài ra, kiểu quần này sẽ phù hợp hơn trong những không gian bằng phẳng như văn phòng, trung tâm thương mại hay sự kiện trong nhà. Khi phải đi bộ nhiều, leo cầu thang hoặc di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề, một chiếc quần có chiều dài vừa chạm mắt cá chân sẽ là lựa chọn thực tế hơn.

Suy cho cùng, sức hút của chiếc quần "gây tranh cãi" này đến từ việc nó hội tụ đủ hai yếu tố mà giới thời trang luôn yêu thích: cực kỳ đẹp trên ảnh và cực kỳ hợp xu hướng. Tuy nhiên, một outfit hoàn hảo không chỉ giúp người mặc nổi bật mà còn phải đem lại sự thoải mái và an toàn trong từng bước chân. Vì thế, trước khi chạy theo trào lưu, hãy cân nhắc xem liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi sự tiện lợi chỉ để sở hữu một đôi chân trông dài hơn vài centimet hay không. Với nhiều người, câu trả lời là có. Nhưng với số khác, thời trang đẹp nhất vẫn là thời trang khiến bạn tự tin bước đi mà không phải nơm nớp lo... vấp ngã.