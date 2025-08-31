1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!

An Chi, Theo Thanh niên việt 17:05 31/08/2025
Tự tay nấu từng món, chuẩn bị chỉn chu và đầy yêu thương, bữa tiệc nhỏ trong nhà trở thành khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ.

Thôi nôi, một cột mốc đầu đời quan trọng, không chỉ để nhìn lại hành trình khôn lớn của con mà còn là dịp để cha mẹ gửi gắm những ước mong đầu tiên.

Với mẹ Thúy Vân (sống tại TP HCM), tiệc thôi nôi lần này vẫn giữ đúng tinh thần giản dị như ngày con đầy tháng: ăn gì cúng nấy, nhưng vẫn chỉn chu, gọn gàng và đặc biệt xinh yêu.

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 1.

Tông đỏ cam chủ đạo

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 2.

Toàn cảnh bữa tiệc

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 3.

Mẹ em bé và cũng là chủ nhân của lễ đầy tháng

“Tiêu chí của mình vẫn là: không cần cầu kỳ, không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần đủ tâm, đủ tình là được. Miễn sao mâm cúng vừa gọn gàng, tiết kiệm mà vẫn xinh yêu cho con là mình mãn nguyện rồi” , chị Vân chia sẻ

Khác với tông xanh dịu mắt ngày đầy tháng, lần này chị chọn màu đỏ rực rỡ làm chủ đạo cho bữa tiệc với mong muốn con trai lớn lên mạnh mẽ, gặp nhiều may mắn và luôn ấm áp như ánh mặt trời.

Mọi thứ đều do chị tự tay chuẩn bị: hoa cắm chỉnh chu, xôi chè đầy đủ, rau câu đẹp mắt,... bánh kem đơn giản mẹ tự làm cho con. Một mâm lễ không dư quá mà cũng không thiếu thốn, vừa đủ yêu thương.

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 4.

Rất nhiều tâm sức và sự chuẩn bị

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 5.

Món chè khúc bạch là món yêu thích nên được đưa vào thực đơn

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 6.

Không thuê dịch vụ, không phô trương, tiệc thôi nôi của con được tổ chức ấm cúng trong chính căn bếp quen thuộc của mẹ. Điều khiến người ta cảm động không nằm ở độ hoành tráng, mà là ở sự chỉn chu và yêu thương được gửi gắm vào từng chi tiết nhỏ.

“Mỗi lần chuẩn bị cho con là một lần mẹ cảm thấy biết ơn. Vì con lớn lên khỏe mạnh từng ngày, vì gia đình vẫn đủ đầy và bình yên. Mình luôn nghĩ, dù là bữa tiệc nhỏ thôi, nhưng cũng nên làm bằng cả tấm lòng” , chị nói.

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 7.

Rau câu màu củ dền, ca cao, sữa

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 8.

Hoa trên đèn ăn

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 9.

Buổi lễ ý nghĩa của em bé

Nhiều mẹ bỉm nhanh chóng xin công thức để tự tay làm nên bữa tiệc ý nghĩa cho con giống như chị Vân.

