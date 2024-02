1 loại rau xanh nhiều vitamin C hơn cả cam, quýt là “thuốc” hạ đường huyết, dưỡng thận hiệu quả: Rất sẵn ở Việt Nam

Vitamin C là một trong 13 loại vitamin thiết yếu đối với cơ thể, có vai trò quan trọng trong hoạt động của xương, cơ bắp, mạch máu và các mô liên kết. Bổ sung đầy đủ loại vitamin này sẽ giúp ngăn ngừa và điều trị một số bệnh do thiếu hụt vitamin C.

Khi nói tới việc bổ sung vitamin C từ các thực phẩm tự nhiên, chúng ta thường nghĩ ngay tới cam, quýt. Tuy nhiên theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngoài cam, quýt có rất nhiều loại thực phẩm chứa hàm lượng vitamin C cao, thậm chí một số loại còn phong phú hơn cam. Súp lơ xanh là một loại thực phẩm như thế.

Theo đó, trong 100g bông cải xanh chứa khoáng 89,2 mg chất dinh dưỡng này. Trong khi đó, lượng vitamin C có trong 100g cam và quýt lần lượt là 53,2mg và 26,7mg. Tương tự, trong 100g bông súp lơ trắng chứa khoảng 48,2 mg Vitamin C, nhiều hơn lượng vitamin C có trong quýt. Không chỉ chứa vitamin C, súp lơ cũng là loại thực phẩm chứa nhiều kẽm, vitamin E, A, B, K…canxi, beta-carotene, carotenoid, kẽm và đặc biệt là chất xơ mang lại rất nhiều công dụng vàng cho sức khỏe.

1. Hạ đường huyết

Súp lơ xanh là một trong những loại rau rất tốt cho người bị tiểu đường. Loại rau này chứa hợp chất có thể làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Theo đó, súp lơ xanh chứa kim loại chromium, thành phần quan trọng trong cơ thể chịu trách nhiệm sản xuất các yếu tố dung nạp glucose (GTF), giúp chuyển hóa đường huyết trong cơ thể. Ngoài ra, loại rau này còn rất giàu vitamin (đặc biệt là vitamin C), khoáng chất, chất xơ, các chất chống oxy hóa và lưu huỳnh, tất cả đều là những thành phần tuyệt vời giúp xử lý các vấn đề đường huyết.

Một số nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng súp lơ xanh cải thiện tình trạng kháng insulin. Kháng insulin xảy ra khi các tế bào của cơ thể không phản ứng tốt với insulin và không thể dễ dàng hấp thụ glucose từ máu. Giáo sư Anders Rosengren, Đại học Lund, Thụy Điển cho biết, các nhà khoa học đang tạo ra chiết xuất từ súp lơ xanh để sản xuất một loại thực phẩm chức năng cho những người bị tiền đái tháo đường.

2. Dưỡng thận

Không chỉ súp lơ xanh mà súp lơ trắng cũng thuộc nhóm những loại rau quan trọng nhất đối với thận. Súp lơ chứa nhiều chất xơ và dinh dưỡng như vitamin C, vitamin K, vitamin B, kali, photpho…những thành phần quan trọng nhất để giúp duy trì chức năng thận và tốt cho sức khỏe đặc biệt là những người bị bệnh suy thận.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu chúng ta sử dụng súp lơ thường xuyên sẽ ngăn chặn hiệu quả tình trạng hoạt tử ống dẫn tại thận đối với những bệnh nhân suy thận cấp thực thể.

3. Hỗ trợ tiêu hoá

Súp lơ có nhiều chất xơ và cũng chứa một lượng lớn nước. Cả hai đều quan trọng để giúp ngăn ngừa các tình trạng tiêu hóa như táo bón, bệnh ruột kích thích và viêm túi thừa. Ăn đủ chất xơ giúp cung cấp các vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn, làm giảm viêm nhiễm và thúc đẩy một đường ruột khỏe mạnh. Hãy thay thế ngũ cốc trắng bằng súp lơ và tăng cường chất xơ.

Việc sử dụng nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa có trong súp lơ xanh giúp bảo vệ hàng rào lợi khuẩn và ổn định chức năng của hệ tiêu hóa. Lượng chất xơ cao trong loại rau này làm mềm phân, phòng ngừa táo bón.

4. Ngăn ngừa ung thư

Súp lơ xanh cũng là một trong những thực phẩm phòng ung thư tốt vì rau này rất giàu glucosinolate. Hơn nữa khi lên men, glucosinolate sẽ chuyển thành loại isothiocyanat kích thích những enzyme có khả năng trung hoà những chất gây ung thư trong thực phẩm để tiêu diệt các tế bào bất thường.

Theo Ucla Health, “súp lơ xanh chứa một lượng lớn chất phytochemical gọi là sulforaphane. Đây là hợp chất thực vật giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư miệng và ung thư bàng quang". Nhờ đó, súp lơ xanh còn được mệnh danh là “vua chống ung thư” trong các loại rau.

5. Tốt cho tim mạch

Việc sử dụng súp lơ xanh không chỉ tốt cho đường huyết hay thận mà còn có lợi cho cả tim mạch. Tiêu thụ loại rau này sẽ giúp làm giảm đáng kể nồng độ triglyceride và LDL cholesterol, tăng nồng độ HDL cholesterol (có lợi), từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch cũng như xơ vữa mạch máu. Một số chất chống oxy hóa trong bông cải xanh có thể giúp giảm nguy cơ bệnh nhồi máu cơ tim.

2 loại rau khác cũng “giàu” vitamin C hơn cam, quýt mà bạn có thể chưa biết

1. Cải Brussels

Cải Brussels (hay còn gọi là bắp cải tí hon) được coi là “siêu thực phẩm” vì những tác dụng hữu ích nó đem lại cho sức khỏe con người.

Theo Trung tâm dữ liệu Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g cải Brussels nấu chín có 93mg vitamin C, nhiều hơn so với cam (53,2 mg vitamin C) và chanh (26,7mg vitamin C).

Loại rau này rất dễ ăn, giòn, có vị ngọt và thường được sử dụng đa dạng trong các món ăn hàng ngày, đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo Tiến sĩ Elizabeth Klodas, bác sĩ tim mạch Mỹ từng được đào tạo phòng khám nổi tiếng Mayo Clinic và ĐH danh tiếng về ngành Y Johns Hopkins (Mỹ), cải Brussels là một trong những loại rau tốt nhất, có thể giúp giảm mỡ máu và giữ cho trái tim khỏe mạnh.

2. Cải Kale

Cải kale hay cải xoăn cũng là một loại rau thuộc họ cải, lá có màu xanh hoặc tím, thường được mô tả như một “siêu thực phẩm”. Điều ít người biết là loại cải này còn có nhiều vitamin C hơn cả cam, quất. Theo đó, trong 100g cải kale sống có 93mg vitamin C, nhiều hơn so với cam (53,2 mg vitamin C) và chanh (29,1 mg vitamin C).

Bổ sung loại rau này sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như hạ mỡ máu, khỏe xương khớp, tốt cho hệ tiêu hóa, giảm cân…

(Tổng hợp)