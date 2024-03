1 loại quả có vị chua ngọt tốt ngang “insulin tự nhiên” giúp hạ đường huyết, dưỡng xương hiệu quả

Cà na (hay còn gọi là trám trắng) là loại quả dân dã quen thuộc đối với người dân miền Tây Việt Nam. Loại quả này có vị chua ngọt, hơi chát, có thể chế biến được nhiều món ngon như kho thịt, kho cá, muối chua… Cũng vì thế là cà na được xem là thức quà bình dị mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Không chỉ thơm ngon, loại quả này có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà nhiều người có thể không biết:

1. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Quả cà na được xem là thực phẩm hữu ích trong việc ngăn ngừa tiểu đường và các biến chứng của căn bệnh này nhờ cung cấp hàm lượng chất chống oxy hóa và chất chống glycation dồi dào. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa hợp chất geraniol, một loại monoterpenoid có tác dụng làm giảm đường huyết. Hợp chất này có thể ức chế sự hoạt động của một enzyme là α-glucosidase, có vai trò phân giải tinh bột thành glucose trong ruột. Do đó, geraniol giúp giảm lượng glucose hấp thu vào máu, giúp cơ thể phóng thích insulin đúng thời điểm và đủ lượng thích hợp, ngăn ngừa bệnh đái tháo đường.

2. Cân bằng cholesterol

Ngoài tác dụng hạ đường huyết, quả cà na còn chứa hàm lượng các axit béo omega-3 dồi dào giúp cân bằng cholesterol hiệu quả. Không những thế, ăn loại quả này còn giúp loại bỏ axit béo omega-6 dư thừa trong cơ thể. Từ đó góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

3. Hỗ trợ giảm cân

Quả cà na chứa hàm lượng chất xơ dồi dào và có khả năng cân bằng lượng cholesterol lành mạnh nên rất hữu ích với những người muốn giảm cân. Lượng chất xơ cao có trong cà na giúp bạn tăng cảm giác no, hạn chế cơn thèm ăn, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả. Nhờ đó mà quả cà na giúp cơ thể đốt cháy chất béo nhanh, loại bỏ lượng mỡ dư thừa.

Ngoài ra, chất xơ cũng đóng vai trò hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả như kích thích nhu động ruột, ngừa táo bón và bệnh trĩ, từ đó tăng hiệu quả hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể.

Nhờ cân bằng lượng cholesterol lành mạnh và có nhiều chất xơ, trái cà na rất hiệu quả để giảm cân. Chất xơ của cà na đem lại cảm giác no, giảm thèm ăn vặt, ăn muộn ban đêm; đồng thời cải thiện trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy chất béo nhanh và hiệu quả.

4. Phòng chống ung thư

Quả cà na có tác dụng chống tăng sinh khối u, ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Không những thế, các hợp chất kháng oxy hóa được tìm thấy trong loại quả này còn có khả năng ngăn ngừa sự tổn thương của các tế bào và kiềm hãm sự phát triển của các tế bào gây bệnh ung thư. Do đó, hãy thêm loại quả này vào thực đơn hằng ngày để giúp gia đình ngăn chặn căn bệnh ung thư bén mảng tới.

5. Khỏe xương

Chất kẽm, đồng, canxi, magie, mangan và photpho có trong trái cà na củng cố sức khỏe xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

6. Tốt cho da và tóc

Vitamin E chứa trong trái cà na sẽ giúp cải thiện làn da và chất lượng của tóc của bạn rất hiệu quả. Loại vitamin quý giá này còn loại bỏ những cặn cholesterol và kích hoạt các chất kháng oxy hóa. Ăn cà na là cách để cải thiện vẻ đẹp của da và tóc đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

2 loại quả có vị chua chua, ngọt ngọt khác cũng là “thần dược” hạ đường huyết hiệu quả

1. Quả me

Quả me là một siêu thực phẩm thường được người Việt sử dụng trong nấu ăn. Me có chỉ số GI là 23, là loại quả mà những người bị tiểu đường có thể ăn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất alpha-amylase từ quả me có tác dụng ngừa hấp thu carbohydrate - chất gây biến động lượng đường trong máu. Do đó, ăn me giúp đưa mức đường huyết trong tầm kiểm soát và hỗ trợ kiểm soát được bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, trái me còn giúp chữa lành những tổn thương ở mô tuyến tụy, tình trạng thường gặp ở những người mắc bệnh tiểu đường. Hạt của trái me cũng có thể làm giảm lượng glucose trong máu. Vậy nên những ai bị tiểu đường có thể uống nước hạt me để cải thiện bệnh.

Tuy nhiên, với những loại me đã qua chế biến thường được sử dụng trong dịp Tết, mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân bị tiểu đường nên tránh ăn hoặc tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

2. Dâu tây

Dâu tây là loại quả mọng được nhiều người yêu thích. Không chỉ thơm ngon, loại quả này còn chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Ăn dâu tây có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2 vì dâu tây có chỉ số đường huyết thấp, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh đã xác nhận. Một nghiên cứu khác do Viện Nghiên cứu Y tế Canada tài trợ cho thấy, ăn dâu tây cải thiện việc kiểm soát đường huyết ở những người mắc đái tháo đường.

Ăn dâu tây vào cuối bữa ăn đã được chứng minh là giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và lượng insulin. Điều đó chuyển thành năng lượng tinh thần và thể chất ổn định hơn. Nó cũng có thể giúp hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, béo phì và bệnh tim.

