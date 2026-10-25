1 chiếc lá 3 công dụng: Đem pha nước thành "thuốc bổ phổi", mắt sáng, gan khoẻ mạnh

Loại lá này cũng có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao. Chúng có thể được chế biến thành các món ăn kèm đơn giản, súp hoặc cháo, tạo nên một bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng.

Mùa thu là mùa có sự chênh lệch nhiệt độ lớn, khiến người ta dễ bị cảm lạnh. Thêm vào đó, do thời tiết khô hanh, cảm lạnh mùa thu thường có các triệu chứng như đau đầu, khô miệng và mũi, khô và đau họng, ho có ít hoặc không có đờm, hoặc có đờm đặc, thậm chí có máu trong đờm.

Khi chọn thuốc để điều trị chứng khô da và cảm lạnh mùa thu, cần phải lựa chọn kỹ càng. Không nên sử dụng các loại thảo dược quá nồng, nóng và làm khô như ma hoàng và gừng. Chìa khóa của việc điều trị là sử dụng cả thảo dược thanh nhiệt và dưỡng ẩm. Thanh nhiệt giúp tản nhiệt, trong khi dưỡng ẩm giúp điều trị chứng khô da. Lá dâu tằm là một trong những loại thảo dược thường được sử dụng.

Lá dâu tằm là lá của cây dâu tằm, một loại cây thuộc họ Moraceae. Chúng có vị đắng ngọt và tính hàn, có tác dụng tán phong nhiệt, thanh phổi và dưỡng ẩm. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng lá dâu tằm tốt nhất là sau khi được phơi nắng. Sau khi thu hoạch, chúng nên được phơi khô để dùng sau, hoặc có thể mua trực tiếp từ các hiệu thuốc. Bạn có thể pha 30g lá dâu tằm khô với nước mỗi ngày một lần, hoặc đun sôi với vỏ lê và hạnh nhân để làm nước sắc uống như trà. Cách này có thể phòng ngừa khô da và cảm lạnh mùa thu, đồng thời tăng cường sức khỏe.

Lá dâu tằm cũng có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao. Chúng có thể được chế biến thành các món ăn kèm đơn giản, súp hoặc cháo, tạo nên một bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng. Dưới đây là một vài công thức chế biến lá dâu tằm để bạn tham khảo.

Súp thịt lợn nạc hoa cúc dâu tằm bạc hà

Thành phần: 250g lá dâu tằm non, 10g mỗi loại hoa cúc và bạc hà, 300g thịt lợn nạc, lượng gừng thái lát vừa đủ, muối và bột ngọt.

Hướng dẫn: Rửa sạch ba nguyên liệu đầu tiên, rồi thái thịt nạc thành từng miếng nhỏ. Cho 2500 ml nước vào nồi, đun sôi trên lửa lớn, sau đó cho lá dâu tằm, hoa cúc, thịt nạc và gừng thái lát vào. Tiếp tục nấu trong 10 phút, sau đó cho lá bạc hà vào và đun nhỏ lửa trong 5 phút. Nêm nếm muối và bột ngọt trước khi dùng.

Công dụng: Trừ phong thanh nhiệt, làm dịu gan và cải thiện thị lực. Có thể dùng hỗ trợ điều trị cảm lạnh do phong nhiệt, cao huyết áp và tăng mỡ máu, giúp giảm các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, đau họng, đỏ mắt và ho khan.

Cháo lá dâu tằm, kỷ tử và hạt quế

Nguyên liệu: 10g lá dâu tằm, 15g mỗi loại kỷ tử và hạt quế, 200g gạo, và đường phèn tùy khẩu vị.

Hướng dẫn: Rửa sạch lá dâu tằm và hạt quế, gói vào vải gạc sạch và buộc chặt túi. Rửa sạch kỷ tử và gạo, ngâm trong nước 1 tiếng. Cho khoảng 2000 ml nước vào nồi cháo, đun sôi trên lửa lớn, cho gói gia vị vào trước, đun nhỏ lửa trong 20 phút, sau đó vớt bỏ gia vị. Cho kỷ tử và gạo vào, đun sôi lại, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu cho đến khi cháo sánh lại. Thêm đường phèn (bỏ qua nếu người tiểu đường) cho vừa ăn.

Công dụng: Làm dịu gan và cải thiện thị lực, làm ẩm ruột và thúc đẩy nhu động ruột. Có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị bổ trợ cho bệnh cao huyết áp và tăng lipid máu, và làm giảm các triệu chứng như chóng mặt, cáu gắt, mất ngủ, nhìn mờ, vị đắng trong miệng và táo bón.

Lá dâu tằm chiên giòn

Nguyên liệu: 300g lá dâu tằm non, 3 quả trứng, 50g bột mì, muối, bột ngọt và tiêu, nêm nếm vừa ăn.

Hướng dẫn: Rửa sạch lá dâu tằm và để ráo. Đánh tan trứng trong một tô, thêm muối, bột ngọt, bột mì và lượng nước vừa đủ để tạo thành hỗn hợp bột. Làm nóng dầu ăn trong chảo, nhúng lá dâu tằm vào hỗn hợp bột cho đến khi được phủ đều, rồi chiên đến khi có màu vàng nâu nhạt. Vớt ra khỏi chảo và bày ra đĩa. Rắc đều muối và tiêu, hoặc dùng kèm với nước chấm muối tiêu.

Công dụng: Trừ phong tà, giải tỏa ngoại tà, dưỡng âm, làm ẩm khô. Có thể dùng hỗ trợ điều trị say nắng, tiểu đường... và làm giảm các triệu chứng như khát nước, chán ăn, chóng mặt và sốt.

Gà hầm lá dâu tằm

Nguyên liệu: 200g lá dâu tằm, 15g rễ hoàng kỳ, một con gà mái (khoảng 2500g), lượng vừa đủ hành lá thái nhỏ, gừng băm nhỏ, nước tương, rượu nấu ăn, muối và bột ngọt.

Hướng dẫn: Rửa sạch lá dâu tằm và để ráo. Làm sạch gà, chặt thành miếng nhỏ, rửa sạch và chần qua nước lạnh để loại bỏ máu. Để ráo và để sang một bên. Cho một ít dầu hạt cải vào nồi, phi thơm hành lá và gừng băm nhỏ, sau đó cho gà vào đảo đều cho đến khi gà tiết ra dầu và chuyển sang màu vàng. Thêm khoảng 2500 ml nước, nước tương và rượu nấu ăn. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó cho lá dâu tằm và rễ hoàng kỳ vào. Giảm lửa nhỏ và ninh khoảng 45 phút. Cuối cùng, nêm muối và bột ngọt cho vừa ăn.

Công dụng: Thanh nhiệt dưỡng âm, bổ sung chất gây thiếu và cầm mồ hôi. Có thể dùng hỗ trợ điều trị tiểu đường, cao huyết áp, thiếu máu... và làm giảm các triệu chứng như khô miệng, khô họng, mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều, táo bón và khô da.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Health China)