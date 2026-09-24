1 căn nhà được bán cho 4 người, các nạn nhân ngỡ ngàng vì bị lừa hơn 2,1 tỷ đồng

Sau khi đặt cọc mua nhà, 4 nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa.

Mua nhà là chuyện lớn, phải mất nhiều năm mới tích góp đủ, thậm chí còn phải vay thêm ngân hàng nhưng kết cục lại mất sạch tiền vì căn nhà mình mua được bán cho nhiều người.

Câu chuyện bắt đầu từ một căn nhà tái định cư tại Trung Quốc. Năm 2020, Gan - Người tự nhận là chủ nhà, đăng thông tin bán căn hộ hình trên mạng. Nạn nhân đầu tiên là Yang - Người đầu tiên liên hệ với Gan. Sau 1 thời gian trao đổi, 2 bên ký hợp đồng mua bán với số tiền 251.800 NDT (khoảng 956 triệu đồng), trong đó Yang phải thanh toán trước 210.000 NDT (khoảng 798 triệu đồng), phần còn lại sẽ trả sau khi hoàn tất thủ tục sang tên.

Ngay ngày ký hợp đồng, Yang chuyển cho Gan 90.000 NDT (khoảng 342 triệu đồng), sau đó tiếp tục chuyển thêm 70.000 NDT (khoảng 266 triệu đồng) và 50.000 NDT (khoảng 190 triệu đồng). Tổng cộng, Yang đã giao cho Gan 210.000 NDT như thỏa thuận.

Tuy nhiên, dự án gặp vấn đề trong quá trình xây dựng nên không thể bàn giao đúng thời hạn. Khi nghe tin khu nhà đã đến thời điểm giao nhận, Yang liên hệ với Gan để nhận nhà nhưng không thể tìm thấy người bán. Yang phải tìm đến địa chỉ trên căn cước của Gan và nhờ cán bộ địa phương hỗ trợ. Tại đây, anh mới ngỡ ngàng phát hiện sự thật: Từ tháng 6/2020, tức chỉ một tháng trước khi Yang ký hợp đồng, Gan đã bán chính căn nhà này cho 1 người khác tên Liu.

Ngay lập tức, Yang báo công an và lập hồ sơ khởi kiện. Tại cơ quan điều tra, Gan khai căn nhà trên thực chất là một căn nhà tái định cư mà ông ta được lựa chọn sau khi tài sản trước đó bị chính quyền thu hồi. Do làm ăn thua lỗ, không có nguồn thu và đang phải trả các khoản vay nặng lãi, Gan nảy sinh ý định giấu tình trạng quyền sở hữu để bán nhà lấy tiền trả nợ. Vì vậy, ông ta lần lượt ký hợp đồng bán nhà với nhiều người nhằm lừa tiền đặt cọc.

Ảnh minh họa

Đến tháng 8/2024, khi cảnh sát đang hoàn tất hồ sơ vụ án, hai người khác là He và Zhao cũng đến trình báo rằng họ từng giao dịch chính căn nhà này với Gan. Theo điều tra, từ tháng 4 đến tháng 5/2020, Gan lần lượt ký thỏa thuận bán nhà với He và Zhao, đồng thời nhận của hai người này lần lượt 60.000 NDT (khoảng 228 triệu đồng) và 140.000 NDT (khoảng 532 triệu đồng).

Trước những chứng cứ mới, Gan thừa nhận đã lừa tiền của cả He và Zhao. Tổng cộng, 4 người Yang, Liu, He và Zhao đều tưởng mình là người mua hợp pháp của cùng một căn nhà.

Đáng chú ý, khi cơ quan công tố tiếp tục rà soát hồ sơ, một bản án dân sự khác đã hé lộ sự thật quan trọng về nguồn gốc căn nhà. Hóa ra từ năm 2017, Gan đã chuyển nhượng quyền lợi đối với căn nhà vốn bị chính quyền thu hồi cho em trai là Gan Jia với giá 78.000 NDT (khoảng 296 triệu đồng). Gan khi đó cam kết căn nhà không có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ tài chính, đồng thời không chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Tuy nhiên, Gan đã giấu vợ chồng em trai để tự mình đi lựa chọn căn nhà tái định cư. Đến tháng 9/2020, vợ chồng Gan Jia kiện Gan, yêu cầu tòa xác nhận căn nhà thuộc về họ. Do thời điểm đó căn nhà chưa đủ điều kiện bàn giao và chưa thể làm thủ tục sang tên, tại phiên tòa, Gan chỉ thừa nhận việc chuyển nhượng trước đó và cam kết sau khi căn nhà được bàn giao sẽ phối hợp hoàn tất thủ tục.

Điều này đồng nghĩa với việc cả 4 người Yang, Liu, He và Zhao đều mua một căn nhà vốn không thuộc quyền sở hữu của Gan.

Cơ quan công tố nhận định Gan biết rõ quyền lợi đối với căn nhà đã được chuyển cho em trai nhưng vẫn lần lượt ký hợp đồng bán cho 4 người. Giá bán được thỏa thuận dao động từ 207.000 đến 260.000 NDT (khoảng 787 triệu - 988 triệu đồng). Dưới danh nghĩa tiền đặt cọc hoặc tiền mua nhà trả trước, Gan đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 560.000 NDT (hơn 2,1 tỷ đồng) từ 4 người. Số tiền này được sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Sau khi nhận tiền, Gan tiếp tục bỏ trốn. Đến tháng 9/2024, vì mắc bệnh, biện pháp cưỡng chế đối với ông ta được thay đổi sang bảo lãnh chờ xét xử. Tuy nhiên, trong thời gian này, Gan lại bỏ trốn đến nơi khác. Mãi đến tháng 12/2025, ông ta mới một lần nữa bị bắt.

Tháng 5/2026, cảnh sát chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phúc Tuyền (Trung Quốc) để truy tố. Đến tháng 6/2026, cơ quan công tố chính thức khởi tố Gan về tội lừa đảo hợp đồng. Tháng 7/2026, tòa án xét xử và tuyên Gan 5 năm tù, đồng thời phạt 50.000 NDT (khoảng 190 triệu đồng).

Từ một căn nhà tái định cư, Gan đã dựng lên nhiều hợp đồng mua bán, khiến 4 người cùng tin rằng mình là chủ nhân tương lai của căn nhà. Chỉ đến khi những người mua lần lượt tìm hiểu, sự thật mới được hé lộ: căn nhà không những bị bán cho nhiều người mà ngay từ đầu, người đứng ra bán cũng không có quyền sở hữu đối với nó.

(Nguồn: news.hangzhou.com.cn)