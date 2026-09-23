Phát hiện công thức mua nhà giúp nhiều người thoát cảnh ở thuê

Căn nhà đầu tiên rõ ràng là một cột mốc, nhưng làm sao để đạt được?

Kim Yu-ji, một cô gái 26 tuổi người Hàn Quốc, bắt đầu thở dài sau khi kết quả đấu giá mua nhà giá rẻ được công bố. “Thất bại rồi. Tôi đã rất hy vọng” - Cô nói.

Vào sáng ngày 24/8 vừa qua, Yu-ji có mặt tại Tòa án quận Đông Seoul để cùng anh trai Kim Beom-jun (31 tuổi) tham gia đấu giá mua căn hộ giá rẻ. Hai anh em nhắm tới 1 căn nhà thấp tầng tại Amsa-dong, quận Gangdong (Seoul, Hàn Quốc), được định giá 504 triệu won (khoảng 14,1 tỷ đồng). Trong buổi đấu giá hôm đó, có 11 người tham gia, tính cả 2 anh em Beom-jun.

Beom-jun đặt giá 370 triệu won (khoảng 10,4 tỷ đồng), nhưng mức giá cao nhất lên tới 436,07 triệu won (khoảng 12,2 tỷ đồng). Anh hụt 66,07 triệu won (khoảng 1,9 tỷ đồng) và không thể sở hữu căn nhà đã nhắm tới. Tuy nhiên, hai anh em cũng không quá lưu luyến. Họ nhanh chóng quay lại văn phòng để bắt đầu công việc vào buổi chiều.

Beom-jun không phải người trẻ duy nhất tìm cách mua căn nhà đầu tiên theo cách này. Trong buổi đấu giá ngày hôm đó, cả 11 người đều ở độ tuổi dưới 30, trong đó có Kang Ji-yun (27 tuổi). Cô cũng thất bại khi đấu giá mua một căn ở Garak-dong (Seoul, Hàn Quốc).

Một buổi đấu giá mua nhà giá rẻ tại Seou, Hàn Quốc

“Nhà ở Seoul đắt đến mức tôi phải tìm cách mua với giá thấp nhất có thể, và đó là lý do tôi biết đến hình thức đấu giá mua nhà giá rẻ này”, Ji-yun chia sẻ. Dù không mua được nhà trong lần đầu tiên, cô cho rằng mỗi lần tham gia là một lần tích lũy kinh nghiệm, qua đó có thể tiến gần hơn tới cơ hội sở hữu một căn nhà phù hợp.

Với nhiều người trẻ Hàn Quốc, đây là công thức đang hình thành trên thị trường nhà ở: Họ không cố “chen chân” vào khu vực trung tâm thành phố với những căn hộ đắt đỏ, mà bắt đầu bằng một căn nhà có mức giá vừa khả năng tài chính, ưu tiên mục tiêu có chỗ ở trước rồi mới tính bước tiếp theo.

Áp lực này xuất hiện trong bối cảnh giá nhà tại Seoul liên tục tăng, trong khi khả năng vay và nguồn cung nhà cho thuê dài hạn không còn dễ dàng như trước. Nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ, ngay cả những người trẻ sẵn sàng kéo căng ngân sách cũng khó chạm tới một căn hộ ở Seoul.

Vì vậy, nhà thấp tầng ở khu vực ngoại ô trở thành lựa chọn hàng đầu. Beom-jun cho biết để mua một căn hộ ở những khu vực đắt đỏ của Seoul, người mua thường phải chuẩn bị ít nhất 300-400 triệu won (khoảng 8,4-11,2 tỷ đồng) tiền vốn tự có. Với khả năng tài chính hiện tại, anh cho rằng villa là một sự thỏa hiệp hợp lý hơn để bước vào thị trường nhà ở.

Điểm đáng chú ý là những người trẻ xuất hiện trên thị trường hiện nay chủ yếu tìm một nơi để sống, thay vì coi việc mua nhà như 1 hình thức đầu tư.

Noh Hyun-jung (24 tuổi) được biết đến biệt danh Hyunfree02”, là một ví dụ. Cuối năm ngoái, cô mua một căn nhà thấp tầng tại quận Gangseo với giá gần 200 triệu won (khoảng 5,6 tỷ đồng), thấp hơn khoảng 20% so với những căn tương tự trong khu vực.

Cách Noh Hyun-jung lựa chọn nhà khá đơn giản: Mua một căn vừa khả năng tài chính, có vị trí thuận tiện để sinh sống, sau đó chờ xem giá trị căn nhà hoặc triển vọng tái phát triển thay đổi như thế nào. Đây là cách tiếp cận được người Hàn Quốc gọi là “momtech” - sống trong một căn nhà khiêm tốn trong lúc chờ giá trị tài sản hoặc tiềm năng tái phát triển được cải thiện.

“Tôi rất hài lòng vì nhà gần ga tàu điện ngầm, cơ sở hạ tầng xung quanh đầy đủ và quan trọng nhất là từ nay không còn phải lo tiền đặt cọc hay tiền thuê nhà hàng tháng”, Hyun-jung nói.

Với cô, việc sở hữu căn nhà đầu tiên không đồng nghĩa phải tìm được căn nhà hoàn hảo ngay từ đầu. Có chỗ ở ổn định trước giúp cô giảm áp lực tiền thuê, đồng thời tiếp tục tiết kiệm để sau này quyết định sẽ ở lại hay bán căn nhà.

Khu vực ngoại ô Seoul tập trung nhiều căn nhà giá rẻ được đấu giá

Mua nhà “vừa sức” để thoát cảnh ở thuê là tiêu chí quan trọng nhất

Câu chuyện của những người trẻ này cho thấy sự thay đổi trong quan niệm mua nhà. Thay vì đặt mục tiêu ngay lập tức sở hữu một căn hộ lớn ở vị trí đắt đỏ, họ chia hành trình mua nhà thành nhiều bước: Căn đầu tiên mua trong khả năng, ổn định cuộc sống, tích lũy thêm tiền rồi mới tính đến việc nâng cấp chỗ ở.

Số liệu từ Court Registry Information Plaza cũng cho thấy nhóm người trẻ đang tham gia thị trường mua nhà giá rẻ ngày càng gia tăng. Trong 7 tháng đầu năm, có 20.619 người đăng ký quyền sở hữu đối với các bất động sản được bán thông qua hình thức đấu giá. Trong đó, 5.556 người, tương đương 26,9%, ở độ tuổi 19-39, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhóm 19-29 tuổi tăng 24,8%.

Một phần nguyên nhân nằm ở khoảng cách ngày càng lớn giữa giá nhà và khả năng tài chính của người trẻ. Lee Ju-hyun, chuyên gia tư vấn cấp cao tại GG Auction, nhận định khi giá căn hộ tiếp tục tăng, người có nhu cầu mua nhà có xu hướng tìm những con đường ít tốn kém hơn để sở hữu bất động sản.

Ảnh minh họa

Mức độ quan tâm cũng thể hiện qua nhóm người sử dụng các nền tảng phân tích bất động sản. Theo Yoiddang - Nền tảng phân tích đấu giá mua nhà giá rẻ, nhóm 18-34 tuổi chiếm 22% trong 3 tháng gần đây. Công ty cho biết tốc độ gia tăng người dùng trẻ là một trong những thay đổi rõ nhất về cơ cấu khách hàng.

Tuy nhiên, công thức “mua căn đầu tiên vừa túi tiền rồi tính tiếp” cũng đi kèm rủi ro, đặc biệt với những người thiếu kinh nghiệm. Bất động sản được đưa ra đấu giá thường có nguyên nhân phía sau, chẳng hạn vấn đề về khoản nợ, quyền thuê nhà hoặc những quyền lợi pháp lý khác. Những yếu tố này không phải lúc nào cũng thể hiện rõ trong thông tin rao bán.

Sim Yu-sun, Giám đốc Eduwill Real Estate Academy, cảnh báo người mua nếu không kiểm tra kỹ các khoản thế chấp, quyền lợi của người thuê và những vấn đề pháp lý liên quan có thể phải trả giá đắt.

Vì thế, với người trẻ Hàn Quốc đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên, bài toán không đơn thuần là “làm thế nào để mua được căn nhà rẻ nhất có thể”, mà là rẻ nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố pháp lý.

(Nguồn: The Korea Times)